F1 | Allarme caldo a Monza, scatta il protocollo FIA: gilet refrigerante o zavorra per i piloti

L’ondata di caldo che sta colpendo l’Italia ha inevitabilmente coinvolto anche la Formula 1. Per la seconda volta in questa stagione, dopo l’Austria, la FIA ha attivato l’allerta caldo, imponendo ai piloti l’uso dei gilet refrigeranti oppure, per chi non volesse adottare il sistema di tubi per abbassare la temperatura corporea, l’aggiunta di una piccola zavorra.

Le previsioni per Monza indicano valori superiori ai 30 gradi per tutto il fine settimana, scenario che ha fatto scattare il protocollo dedicato alle alte temperature e l’introduzione di misure supplementari per il raffreddamento dei piloti.

“In conformità con l’Articolo B1.5.10 del Regolamento FIA di F1, avendo ricevuto dal Servizio Meteo Ufficiale una previsione secondo cui l’Indice di calore supererà i 31,0 °C in qualche momento durante la gara di questo evento, viene dichiarata una Heat Hazard”, recita il comunicato della FIA.

Oscar Piastri, McLaren Foto di: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Dopo quanto accaduto al Gran Premio del Qatar 2023, quando caldo e umidità misero in difficoltà diversi piloti costringendoli a ricevere assistenza medica al termine della gara, la FIA ha introdotto un sistema pensato per ridurre le temperature nell’abitacolo. Si tratta di un piccolo box installato sulla vettura che mantiene freddo un liquido, poi fatto circolare attraverso tubi integrati nella maglia ignifuga del pilota.

Quest’anno l’installazione è stata semplificata grazie alle modifiche introdotte con la rivoluzione 2026, che ha eliminato la necessità della batteria esterna collegandolo direttamente al sistema elettrico della monoposto. Nonostante il sistema sia più pratico rispetto al passato, il montaggio richiede comunque tempo e organizzazione, motivo per cui la FIA deve avvisare i team con anticipo già al giovedì e non può attendere la domenica per prendere una decisione.

Secondo le previsioni del provider ufficiale della Federazione, la soglia dei 31 gradi verrà superata sia sabato sia domenica, con picchi attesi attorno ai 33 gradi ambientali. Temperature che, all’interno dell’abitacolo, risulteranno inevitabilmente più elevate.

La maglia del sistema di raffreddamento dei piloti di Chillout Motorsports Foto di: Chillout Motorsport

Non tutti i piloti, però, hanno apprezzato il sistema. Alcuni hanno segnalato fastidi dovuti ai punti di pressione creati dai tubi quando vengono schiacciati contro il sedile. Le aziende che producono le maglie stanno già studiando soluzioni alternative, ad esempio spostando i tubi su spalle e gambe. Altri piloti, invece, ritengono semplicemente che il dispositivo non offra un beneficio sufficiente per giustificarne l’uso.

Ai piloti sarà quindi data la possibilità di scegliere se indossare un gilet refrigerante oppure montare sulla vettura i corrispondenti 0,5 kg di zavorra. La FIA aveva valutato di rendere obbligatori i gilet già da questa stagione, ma le proteste legate al comfort e all’efficacia hanno portato a mantenere l’utilizzo facoltativo.

Fuori dall’abitacolo, come ormai accade da anni, si vedranno i gilet riempiti di ghiaccio secco per abbassare la temperatura corporea e la giacca prodotta da Adidas, dotata di un sistema di ventilazione interna che aiuta i piloti sponsorizzati dal marchio a sopportare meglio il caldo. Chiaramente, l'invito va anche al tanto pubblico presente a Monza, ossia restare all'ombra qualora possibile e idratarsi durante la giornata.