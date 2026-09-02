F1 | Ceccarelli: "Attenzione agli impegni di Monza: non bisogna defocalizzarsi per dire sì a tutti"

Arriva il Gran Premio d'Italia a Monza: una gara molto particolare nel calendario di F1 perché ogni anno accende una grandissima fra i tifosi caldissimi del Cavallino. Quest’anno arriviamo all’appuntamento tricolore con Kimi Antonelli in testa al mondiale. Un pilota italiano contro la Ferrari che nel tempio della velocità porta il motore con l’ADUO nel tentativo di ricucire il gap dal motore Mercedes.

Insomma, c’è tantissima carne al fuoco, ma a tutto questo si aggiunge la lodevole iniziativa di voler fare un tributo a Michael Schumacher: non ci sarà solo la livrea che ricorderà il campione tedesco, ma ci saranno esibizioni delle rosse di King Schumi guidate da Rubens Barrichello e Sebastian Vettel.

Al dottor Riccardo Ceccarelli, mental coach e titolare di Formula Medicine, chiediamo se il meraviglioso ricordo del campionissimo tedesco che sta vivendo un momento della sua esistenza molto difficile, possa in qualche modo condizionare a livello psicologico Charles Leclerc e Lewis Hamilton?

“Partirei da un presupposto: il gesto della Ferrari è molto bello perché Michael ha regalato alla Scuderia una serie di risultati che non aveva messo insieme in 50 anni. Certo non era solo merito suo, ma di una squadra fantastica. Prima di Schumi bisogna arrivare a Jody Scheckter per trovare un titolo iridato e poi dopo quello di Kimi Raikkonen. Giusto che a Maranello ricordino chi gli ha portato cinque mondiali piloti. Poi che il bel gesto possa avere delle implicazioni sui piloti non credo. Tutt’al più può essere da stimolo, perché ovviamente le gesta di Michael possono essere soltanto un'ispirazione per la loro emulazione”.

Lewis Hamilton e Charles Leclerc, posano davanti a una Ferrari di Michael Schumacher Foto di: Ferrari

Il discorso è molto chiaro...

“C’è un aspetto che vedo sempre dietro a queste cose. Un problema che spesso è sottostimato. E qui allargo il discorso alle squadre e non voglio ovviamente riferirmi solo alla Ferrari dove sanno cosa fare. In generale mi viene da dire che i piloti sono molto impegnati anche quando sono fuori dall’abitacolo della loro macchina”.

“Gli impegni in appuntamenti come Monza si sono moltiplicati e sono tantissimi per cui le giornate diventano molto pesanti. Quando ho iniziato a seguire la F1 nel 1989, il pilota lasciava il paddock alle 17 e se mi baso sui racconti di chi c’era 20 anni prima, il lavoro in pista finiva poco dopo le 15, perché una volta che era stato regolato l'alettone, gli ammortizzatori, non c'era molto da fare. Oggi il pilota dalla mattina a sera è impegnato in riunioni, analisi dei dati, studio di strategie, quindi è molto coinvolto a livello mentale”.

Nel caso di Monza c’è anche la tendenza a spostare degli eventi promozionali dall'autodromo di Monza alla città di Milano, creando un'ulteriore difficoltà logistica...

“La logistica all’interno del paddock è complessa e non deve sorprendere che degli eventi importanti vengano dirottati a Milano. Tutto questo allunga l’arco di impegno di un pilota e non deve stupire se poi uno dei beniamini si rende poco disponibile a firmare un autografo o fare un selfie. Magari vorrebbe... spiaggiarsi su un divano come i comuni mortali e, invece, è costretto a seguire l’agenda fitta degli impegni, dimenticando che l’atleta ha bisogno di riposare”.

Qual è il rischio?

“Che si stanchi e si defocalizzi dal motivo per cui è in pista. Bisognerebbe dargli poche opportunità di distrarsi, per riposare il cervello e rimanere in bolla. Questo è un po' il pericolo dello sport moderno e non stupisca se alcuni atleti cercano di limitare al minimo gli impegni nel weekend di gara”.

“L’unico rischio di Monza, dove c’è già una grande sovraesposizione, è che i piloti della Ferrari siano coinvolti in una serie di eventi e manifestazioni maggiori del solito per soddisfare sponsor e tifosi. Non dobbiamo dimenticarci che il cervello, alla fine, è come un muscolo che si stanca. Sarebbe sbagliato giudicare i piloti come dei viziati perché si sottraggono a una parte dell’effetto mediatico nella consapevolezza di concedersi i giusti tempi di recupero”.

Bisogna trovare il giusto equilibrio che, forse, si raggiunge con l’esperienza...

“Se il pilota è defocalizzato non riesce ad assicurare il rendimento che la squadra si aspetta. C’è il rischio di portare in abitacolo anche i problemi di casa, condizionando la prestazione. Bisogna evitare le inutili distrazioni...”.

È facile ricordare Kimi Antonelli l’anno scorso a Imola quando fu sottoposto ad un’esposizione esagerata...

“Credo che quell’esperienza gli abbia insegnato tantissimo. Ha pagato l’inesperienza e abbiamo notato come quest’anno sia molto più attento in certe situazioni: è normale che un giovane voglia soddisfare le aspettative dei suoi tifosi, ma il rischio è di pagare quella disponibilità in defocalizzazione. Lo sport oggi è vissuto al limite: ogni minimo dettaglio può fare una grande differenza. E allora gli atleti più bravi controllano l’alimentazione, il sonno, la preparazione fisica e mentale, sfuggendo le occasioni. In F1 la griglia si decide sui millesimi e basta un niente per rovinare un intero weekend di gara. Un piccolo errore in qualifica può costare due file in griglia, da dove recuperare diventa difficile”.

Il pubblico di Monza e la marea rossa che corre verso il podio... Foto di: Clive Rose / Getty Images

Rovesciamo il tema: andare sul podio sospeso a Monza quale impatto può dare a un pilota che si trova sopra una...marea di tifosi festanti?

“Penso che sia una delle sbornie più belle che un pilota di F1 e della Ferrari in particolare possa vivere in carriera. Non è raro vedere i piloti scattarsi un selfie per poi poter raccontare quell’esperienza unica ai nipoti. È uno di quegli eventi che ti porti dietro tutta la vita, perché la marea rossa non c'è su nessun'altra pista. E nessuna squadra, se non la Ferrari, può offrire emozioni così intense: credo che sia qualcosa di irripetibile”.

Kimi Antonelli, italiano leader del mondiale, rischia i fischi dei tifosi ferraristi?

"No, non credo proprio. Antonelli pur avendo una breve storia in F1 si è creato un’immagine positiva: è un bravo ragazzo e fa parte di una bella famiglia”.