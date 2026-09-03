F1 | Norris riparte dalle origini: nasce il suo team LN4 Fusion

C’è qualcosa che riconcilia con lo sport nel vedere un pilota all’apice della sua carriera decidere di tornare in prima persona dove ha preso forma il suo sogno. Il progetto LN4 Fusion va contro lo stereotipo del campione del mondo di Formula 1 che, una volta raggiunti i suoi obiettivi, si scolla dalla realtà vissuta per molti anni. Nella cornice di Villa Lattuada, una delle dimore più famose della Brianza, Lando Norris ha annunciato ieri sera la nascita di una squadra che, a partire dalla prossima stagione, sarà in pista in tutte le maggiori serie propedeutiche: Formula 4, Formula Regional, Formula 3 e Formula 2.

Un progetto molto ambizioso, nato da un gruppo di lavoro voluto da Norris che si occuperà della squadra LN4 Fusion, nonché del programma LN4 Legacy (guidato dall'ex direttore sportivo di Alpine F1, Julian Rouse), dedicato allo scouting e al sostegno delle carriere di giovani piloti. La sede della squadra sarà in Veneto, mentre il ruolo di team principal è stato affidato a René Rosin, figura di riferimento per vent’anni del team Prema. Molte le figure d’esperienza presenti che hanno sposato il progetto: dall'ingegnere francese Guillaume Capietto (ex Prema e ART) a Luca Baldisserri.

LN4 Fusion sarà supportato da un gruppo di investitori guidato da Dan Richards. Uno dei primi impegni del CEO è stata l’acquisizione del team AIX Racing, che garantirà alla neonata squadra la preziosa ‘entry’ per essere al via nei campionati internazionali di Formula 2 (in via di approvazione) e Formula 3.

La presentazione del team LN4 Fusion Foto di: Lando Norris

“Quando sei giovane è difficile sapere quali possano essere gli altri tuoi sogni – ha spiegato Norris dal palco della presentazione – vuoi arrivare in Formula 1 e vincere un titolo mondiale. Questi due posso dire di averli realizzati entrambi. Ma lungo il percorso inizi a capire cos’altro abbia davvero un significato per te, cosa continui ad alimentare la tua passione, cosa accenda dentro di te qualcosa che vuoi vedere ogni giorno e che ti spinga a continuare a lavorare e a restare motivato. LN4 Fusion è sicuramente una di queste cose”.

Norris non ha mai dimenticato il percorso che lo ha portato in Formula 1, un aspetto che lo contraddistingue e lo conferma come grande appassionato di motorsport. “Ogni weekend non manco mai di guardare tutte le categorie, anche quando probabilmente dovrei prestare attenzione ad altro. Guardo la Formula 4, la Formula 3, la Formula 2… se c’è una gara in corso, normalmente cerco di guardarla. Quindi è ancora più bello il fatto che ora potrò seguirle sostenendo la mia squadra”.

Da vero padrone di casa, Lando ha voluto attirare l’attenzione sulla livrea che vestirà tutte le monoposto LN4 Fusion, nata anche con il suo contributo. “Come vedete abbiamo già tanti partner a bordo... voglio dire, queste sembrano già più delle Formula 1 che delle monoposto delle categorie junior. Al momento non si vedono molti sponsor o partner sulle vetture delle squadre, soprattutto nelle categorie monoposto al di sotto della Formula 1".

LN4 Fusion evento di lancio Foto di: Lando Norris

"Quindi il fatto che ne abbiamo già così tanti è già un primo obiettivo raggiunto. Vogliamo attirare maggiore attenzione verso queste categorie junior. A volte sono anche più divertenti da guardare della Formula 1, soprattutto quest’anno! Vogliamo portare più occhi su questi campionati, più spazio televisivo e maggiore interesse verso le categorie monoposto. Per questo avere già così tanti partner coinvolti è davvero fantastico”.

A differenza di più di metà dei piloti oggi in Formula 1, il percorso completato da Norris nelle categorie propedeutiche non si è mai incrociato con quello di René Rosin. Eppure, quando si è trattato di scegliere il team principal a cui affidare la gestione della sua neonata squadra, Lando non ha avuto dubbi su chi puntare. “Quando ti chiama un campione del mondo di Formula 1 fa sempre un certo effetto – ha ammesso Rosin – e c’è voluto poco per capire le grandi ambizioni di questo progetto. Ci aspetta un grande lavoro, ma posso confermare che c’è un bel gruppo di persone e l’atmosfera giusta per iniziare nella giusta direzione”.

“L’aspetto più importante che ho imparato nel mio percorso nel motorsport è quanto sia fondamentale avere intorno a te un buon gruppo di persone – ha proseguito Norris - è una delle lezioni più grandi che abbia imparato. Non sarei dove sono oggi senza alcune delle persone che oggi sono in questo progetto. Ed è un aspetto che vale anche nel mio mondo in Formula 1. Non ho firmato per altri quattro anni in Formula 1 semplicemente perché voglio esserci: l’ho fatto perché mi fido di Andrea (Stella), di Zak (Brown) e di tutte le persone con cui lavoro”.

Rene Rosin, team principal, LN4 Fusion

Accanto alla squadra, l’altro pilastro dell’iniziativa voluta da Norris è LN4 Legacy Program, dedicato all’identificazione e al sostegno dei giovani talenti. “A volte le cose nascono anche grazie a circostanze favorevoli – ha spiegato Norris – tante cose si sono incastrate per poter dar vita alla squadra, e su tutte l’opportunità di lavorare con alcune persone fantastiche e con grande esperienza in questo settore, capaci di creare, organizzare e mettere insieme quello che speriamo possa diventare uno dei migliori team nelle categorie monoposto. E tutto questo si sposa perfettamente con l’annuncio del Legacy Program. Ho la possibilità di mettere a disposizione la mia esperienza, le persone con cui lavoro, i miei partner, i miei brand e tante altre cose. Posso sfruttare i vantaggi derivanti dalla posizione in cui mi trovo per cercare di restituire qualcosa agli altri”.

“So quanto sono stato fortunato da giovane ad avere innanzitutto la possibilità di iniziare a correre con i kart – ha proseguito Lando - cosa che oggi è abbastanza difficile. Ma quando poi devi passare attraverso Formula 4, Formula 3 e Formula 2 i costi aumentano e diventa tutto molto complicato. E non è soltanto una questione di chi possa permetterselo economicamente e chi no. Conta avere intorno un buon gruppo di persone, dei bravi driver coach, dei buoni mentori e tutte queste figure. Vogliamo semplicemente offrire a tutti la migliore opportunità possibile per inseguire il proprio sogno, che speriamo sia quello di arrivare in Formula 1”.

Norris ha concluso sottolineando di aver calcolato i tempi anche in vista del giorno in cui deciderà di terminare la sua esperienza in Formula 1. “I progetti annunciati oggi sono distinti, ma possiamo unirli e speriamo che i piloti di LN4 Fusion siano abbastanza bravi da poter inserire alcuni di loro in questo programma. È semplicemente una combinazione perfetta: avere una squadra di cui posso innamorarmi e che posso sostenere ogni weekend e, allo stesso tempo, dei piloti che voglio accompagnare lungo tutta la piramide delle categorie propedeutiche. E…ho anche calcolato bene i tempi: quando mi ritirerò, loro saranno abbastanza grandi da poter prendere il mio sedile! È un'ottima pianificazione per il futuro”.

LN4 Fusion Evento di Lancio Foto di: Lando Norris