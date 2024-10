F1 | Ferrari: con la soft si è spenta in Q3, ma c'è sul passo gara

La rossa non si sposa con le rosse. Nel momento più importante della qualifica sprint la Ferrari ha dovuto ridimensionare le sue ambizioni, cedendo la prima fila al tandem Verstappen-Russell. Le qualifiche di Leclerc e Sainz erano iniziate bene, in linea con quanto visto nella sessione di prove libere. Charles leader in SQ1, Carlon in SQ2, poi una volta montati i pneumatici soft qualcosa non è andato come previsto. Con le gomme ‘rosse’ Russell ha abbassato il suo crono precedente di sette decimi, Verstappen di 0”407, mentre il miglioramento di Leclerc e Sainz è stato rispettivamente di 0”333 e 0”185, risultato: terza e quinta posizione.

“Per qualche ragione la Mercedes ha davvero guadagnato tanto con le soft, un margine che non siamo riusciti ad avere – ha commentato Leclerc – il nostro passo è sembrato buono con le medie, mentre con le soft non siamo stati in grado di giocarci la pole position. Il mio giro è stato un po' sporco, ma in SQ3 non eravamo al meglio, cosa che può succedere quando c’è così poco tempo a disposizione nelle prove”. Sulla stessa linea anche Sainz: “Ho fatto un giro davvero buono in SQ2 con le medie, ma poi con le soft sembra che ci manchi ancora qualcosa rispetto alle due Mercedes e a Verstappen. Sembrano essere più veloci di un decimo o due, lo si è visto anche nel giro che poi Lewis ha dovuto abortire”.

I motivi che non hanno permesso a Leclerc e Sainz di essere della partita sono oggetto di analisi da parte dei tecnici della Scuderia, c’è tempo a disposizione prima della sessione di qualifica del Gran Premio in programma oggi. Altra cosa è il ritmo gara. I diciannove giri in programma per la Sprint si disputeranno con gomme medie (questa è la previsione generale nel paddock) ovvero la mescola con cui sia Leclerc che Sainz hanno dimostrato di essere competitivi. “Non abbiamo ancora un quadro chiaro del ritmo gara di tutti i nostri avversari – ha sottolineato Leclerc - ma spero in una buona Sprint Race, sarebbe un segnale positivo in vista della gara di domenica”.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images

“Partire dalla terza posizione non è poi così male – ha concluso Charles - e non essendoci ancora un quadro chiaro della performance generale credo che tutti partiranno con un bel po' di punti interrogativi. Possiamo vincere la gara sprint? Lo spero”. Anche Sainz sembra ottimista in merito al passo gara. Per Carlos la priorità è capire cosa non ha funzionato nelle qualifiche sprint e rimediare in vista della sessione di oggi: “Essere in prima posizione con le medie e in quinta con le sodt significa che c'è qualcosa da capire, in merito alla gara credo che siamo nel posto giusto”.

Nel bilancio della prima giornata di attività in pista sul circuito di Austin c’è anche il semaforo verde arrivato in merito al comportamento della monoposto sulle curve veloci, ovvero l’incubo della SF24 a partire dal Gran Premio di Spagna fino agli ultimi aggiornamenti arrivati dopo la sosta estiva. Austin era considerato una sorta di esame definitivo, dopo le tappe poco indicative sui tracciati cittadini di Baku e Singapore. “Il risultato direi che è stato positivo – ha confermato Frederic Vasseur - siamo contenti del ritmo che abbiamo avuto finora. Avremmo potuto fare un lavoro migliore in SQ3, ma nel complesso è un buon inizio di fine settimana”.