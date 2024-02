F1 | Ferrari: c'è anche del giallo sui copricerchi della SF-24

"Spero vi piaccia il rosso". A poche ore dallo storico annuncio fatto dalla Ferrari con cui ha ufficializzato l'arrivo del 7 volte campione del mondo Lewis Hamilton a Maranello a partire dal 2025, il team del Cavallino Rampante ha diffuso una foto - forse teaser? - di una componente della SF-24, monoposto che prenderà parte al Mondiale 2024 di Formula 1.

La prossima Rossa, che sarà presentata nel pomeriggio del 13 febbraio, stando alle informazioni raccolte da Motorsport.com, dovrebbe avere più giallo nella propria livrea. Intanto sui social è stata diffusa una foto di una ruota. Un particolare piuttosto banale, certo, ma che ha una differenza rispetto all'anno passato.

Il copricerchio in metallo non è più nero, ma rosso. Ad accompagnarlo, due righe che formano altrettanti cerchi che diventano concentrici verso il dado che fissa la ruota al mozzo. Il primo di questi, quello più largo, è di colore giallo e andrà a riprendere proprio la tonalità che sarà usata anche sulla carrozzeria. Il secondo, invece, è bianco. I dettagli del dado - che rimane nero - sono gialli.

Forse una piccola anticipazione della SF-24 da parte della Scuderia, che sta viaggiando sull'onda travolgente dell'arrivo di Lewis Hamilton nel 2025. Intanto la SF-24 è stata montata completamente pochi giorni fa, ha fatto fire up con la messa in moto della power unit per verificare che il montaggio fosse stato fatto correttamente ed è passata al banco dinamico di Maranello per fare test molto importanti che precederanno l'esordio in pista.

I primi chilometri della SF-24 saranno effettuati il 13 febbraio poco dopo la presentazione sulla pista di Fiorano. La nuova Rossa farà 15 chilometri concessi dal regolamento sportivo per lo Shakedown per un massimo di 5 giri.