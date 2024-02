F1 | Suzuka resta in calendario: siglato il rinnovo fino al 2029

La giornata inizia con una notizia positiva che farà felice molti appassionati di Formula 1. La Formula 1 ha infatti trovato l'accordo con gli organizzatori dell'evento per rinnovare il contratto del Gran Premio del Giappone per altre cinque stagioni. Suzuka rimarrà quindi in calendario almeno fino al 2029.

L'accordo con l'appuntamento nipponico era in scadenza alla fine di quest'anno dopo l'estensione siglata nel 2021 ed era una delle poche tappe del calendario il cui futuro non era stato ancora definito, dato che la maggior parte delle gare si è già assicurata un futuro stabile. L'ultima gara che attualmente ha un contratto in scadenza a fine campionato è Silverstone, ma si ritiene che un accordo con tra gli organizzatori del Gran Premio e i vertici della Formula 1 non sia distante.

Per quanto il nuovo accordo siglato con Suzuka non sia così lungo come quelli stipulati recentemente con altre località sparse in tutto il mondo, come Miami, Australia , Bahrain, Qatar e Spagna, che superano ampiamente il traguardo del 2030, il nuovo contratto quinquennale garantisce una durata maggiore rispetto a quello precedente, firmato in periodo Covid. Il rinnovo non è mai stato messo in dubbio, data la popolarità dell'evento e l'impegno da parte degli organizzatori nel voler mantenere vivo l'appuntamento, anche grazie all'impegno di Honda in Formula 1, con il marchio che rientrerà ufficialmente nel 2026 in partnership con Aston Martin.

Logo Circuito Suzuka

L'accordo riduce anche le possibilità di realizzazione di un evento cittadino a Osaka, comunque ipotesi sempre sullo sfondo, sia perché l'intenzione era quella di non perdere Suzuka, sia perché difficilmente la F1 accetterebbe un secondo appuntamento in Giappone senza un'alternanza, dato un calendario sempre più ricco.

Rispetto allo scorso anno, nel 2024 il GP del Giappone si terrà in aprile, assieme ad altri appuntamenti quali Australia e Cina, in modo da facilitare il trasporto merci in termini di costi e ridurre le emissioni.

"Suzuka è un circuito speciale e fa parte del tessuto di questo sport. Sono quindi lieto che la F1 continuerà a correre qui almeno fino al 2029", ha dichiarato l'amministratore delegato della F1 Stefano Domenicali.

"Mentre ci prepariamo a tornare in Giappone prima del solito in questa stagione, vorrei esprimere la mia grande gratitudine al promotore e al team di Honda MobilityLand per aver sostenuto il nostro sforzo verso una maggiore razionalizzazione del calendario, nel tentativo di rendere lo sport più sostenibile", ha aggiunto Domenicali, sottolineando come l'appuntamento di Suzuka sia stato mossa ad aprile rispetto al classico slot autunnale.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43, Kevin Magnussen, Haas VF-23, Alex Albon, Williams FW45 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"I nostri fan in Giappone abbracciano la F1 con una passione unica e non vediamo l'ora di lavorare con il promotore per offrire ai fan l'esperienza che meritano per gli anni a venire".

Il presidente di Honda Mobilityland, Tsuyoshi Saito, ha aggiunto: "Puntiamo a creare un futuro sostenibile e attualmente ci stiamo preparando ad accogliere molti fan per il Gran Premio del Giappone di F1 del 2024 in aprile, la prima volta che l'evento si terrà nella stagione primaverile".

"Continueremo a collaborare con le comunità locali e gli enti governativi, tra cui la Prefettura di Mie e la Città di Suzuka, affinché Suzuka possa continuare a essere amata dai fan di tutto il mondo e a contribuire alla prosperità della cultura degli sport motoristici e allo sviluppo industriale".