F1 | Sainz saluta la Ferrari: "Ci dividiamo, ma farò del mio meglio"

Dopo quattro stagioni, al termine del 2024 si concluderà l’avventura di Carlos Sainz in Ferrari, il quale lascerà il suo sedile a Lewis Hamilton, in arrivo dalla Mercedes dopo aver attivato un opzione di rilascio nel contratto firmato pochi mesi fa con la Stella.

Lo spagnolo era arrivato alla corte di Maranello nel 2021 in sostituzione di Sebastian Vettel, fortemente voluto da Mattia Binotto, che lo aveva individuato come il profilo adatto per affiancare Charles Leclerc. Nel suo primo anno con il Cavallino, Sainz riuscì subito a mostrare buone indicazioni sul piano delle performance e della costanza, raccogliendo numerosi podi e qualche risultato di spicco.

Il primo podio dell’avventura Ferrarista arrivò a Monaco nel 2021, dove riuscì a conquistare un bel secondo posto alle spalle di Max Verstappen, mentre centrò altri tre terzi posti in Ungheria (a seguito della squalifica di Vettel), in Russia sotto la pioggia battente nel finale e nell’appuntamento finale di Abu Dhabi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari, secondo classificato, con il trofeo e lo Champagne Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Nonostante un 2022 iniziato sottotono, le buone prestazioni ottenute l’anno precedente e la fiducia verso il pilota madrileno avevano spinto Ferrari a rinnovargli il contratto per altre due stagioni, ovvero il 2023 e il 2024. Proprio nel 2022, assieme alla Rossa è arrivata anche la sua prima pole position e il suo primo successo, entrambi durante il fine settimana del Gran Premio del Regno Unito a Silverstone.

Dopo un finale di stagione in crescendo, in cui aveva riscontrato un miglior feeling con la vettura grazie ad alcuni aggiornamenti sulla monoposto e alcuni interventi sul piano dello stile di guida, la speranza era quella che il 2023 potesse garantire maggiori soddisfazioni, magari con una macchina in grado di reggere il ritmo della Red Bull per tutta la stagione. Al contrario, l’anno si è rivelato avaro di grandi soddisfazioni per il Cavallino, con lo spagnolo autore di un campionato a fasi alterne dal punto di vista delle prestazioni.

La fase più convincente della sua stagione è stata senza ombra di dubbio quella centrale, a seguito del ritorno della pausa estiva, prima con la pole a Monza che si è tramutata in un podio davanti alla marea Rossa, poi con il successo a Singapore, l’unico non targato Red Bull del 2023. Per quanto Sainz fosse fiducioso di poter proseguire la sua avventura a Maranello, la Rossa ha scelto di virare su Hamilton, per creare un dream team assieme a Charles Leclerc.

Il vincitore Carlos Sainz, Ferrari Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

A seguito della notizia, lo spagnolo ha rilasciato un breve comunicato in cui prende atto della decisione del team, sottolineando di voler continuare a dare il massimo per la Ferrari in quella che sarà il suo ultimo anno a Maranello: “A seguito della notizia di oggi, io e la Ferrari divideremo le nostre strade alla fine del 2024. Abbiamo ancora una lunga stagione davanti a noi e, come sempre, farà del mio meglio per il team e per i tifosi in tutto il mondo”.

“Notizie riguardo al mio futuro saranno annunciate a tempo debito”, ha poi aggiunto lo spagnolo. Alla fine del 2024 diversi piloti andranno in scadenza e tante scuderie saranno pronte ad agire sul mercato, con Audi, Mercedes e altri contendenti alla finestra.