F1 | Chi è Oliver Bearman, esordiente sostituto di Sainz a Jeddah

Non capita tutti i giorni di dover prendere il posto di un pilota di Formula 1 durante un gran premio valido per il Mondiale. Capita ancora meno di sostituire uno dei due titolari della Ferrari. Tutto questo accadrà oggi a Oliver Bearman, pilota che fa parte della Ferrari Driver Academy e che è uno dei principali favoriti al titolo di FIA Formula 2 correndo con il team Prema.

Classe 2005, nato l'8 maggio a Chelmsford, nell'Essex, Ollie - così lo chiamano abbreviando il nome di battesimo - prenderà il posto di Carlos Sainz Jr. sulla Ferrari SF-24 al Gran Premio d'Arabia Saudita che si tiene in questo fine settimana sulla pista di Jeddah. Il 18enne, all'esordio in Formula 1, correrà con il numero 38, diventando il 776esimo pilota a correre nella massima serie a ruote scoperte e il 97esimo a farlo per la Scuderia di Maranello, nonché il più giovane esordiente al volante di una Rossa in Formula 1.

Sainz è stato costretto a dare forfait a causa di un'appendicite che lo costringerà a essere operato. Aveva già avuto diversi sintomi nei giorni precedenti quali problemi di stomaco, inizialmente attribuiti a una gastroenterite, e febbre alta. Carlos avrà a disposizione un paio di settimane per tornare in forma e presentarsi regolarmente al suo posto sulla SF-24 al Gran Premio d'Australia.

Si tratta della stessa situazione già vissuta 2 anni fa da Alexander Albon a Monza, quando dovette lasciare il volante della sua Williams a Nyck De Vries (che per altro finì a punti dopo un'ottima gara, meritandosi il contratto con AlphaTauri per l'anno successivo. Ma questa è un'altra storia).

Da quest'anno, Bearman fa parte della rosa di piloti che hanno il compito di essere riserva per la Ferrari e per il team Haas assieme ad Antonio Giovinazzi e a Robert Shwarzman, entrambi impegnati lo scorso fine settimana nel WEC, al volante di due Ferrari 499P LMh.

Nella sua pur giovane carriera, Bearman ha fatto registrare risultati di tutto rispetto. L'inizio sui kart avviene nel 2013 a livello locale, per poi iniziare a correre a livello nazionale. Nel 2017 arriva la prima vittoria importante portando a casa il Kartmasters British Grand Prix, seguito due anni dopo dal successo nella serie europea IAME e nel 2020 nel IAME International.

La carriera in monoposto prende il via nell'anno in cui in Europa esplode la pandemia da COVID-19, ovvero il 2020. Partecipa al campionato ADAC di Formula 4 con US Racing vincendo la prima gara ad Hockenheim. Nella stagione d'esordio fa siglare pole e podi, chiudendo sesto assoluto. Molto buono anche l'esordio nella Formula 4 italiana, in cui si scontra con il siciliano Gabriele Minì.

Nel 2021 trionfa nell'ADAC Formula 4 correndo con il team van Amersfoort Racing. Si ripete sempre la stessa stagione portando a casa anche la Formula 4 italiana con ben 11 vittorie, 8 pole e altrettanti podi. Bearman è stato uno dei due piloti a fare l'accoppiata F4 tedesca e italiana nella stessa stagione. L'altro è il suo attuale compagno di squadra in Prema: Andrea Kimi Antonelli.

Nel 2022 ecco il salto in FIA Formula 3 con il team Prema. Bearman coglie una vittoria e 8 podi, chiudendo la stagione al terzo posto assoluto e secondo miglior rookie della stagione. Questo gli vale la chiamata in Ferrari Driver Academy diventando uno dei prospetti più interessanti per Maranello. Nel 2023 passa in FIA Formula 2 sempre con Prema. Dopo un avvio incerto, Oliver firma 4 vittorie, 3 pole position e 2 arrivi a podi, chiudendo sesto.

In questa stagione Bearman corre sempre in FIA F2 con Prema e in questo fine settimana a Jeddah era riuscito a firmare una grande pole position per la Feature Race. L'emergenza sorta in Ferrari con Sainz messo KO dall'appendicite ha portato il team del Cavallino Rampante a richiamarlo e a prendere il posto del madrileno.

Ciò significa che Oliver sarà costretto a saltare i restanti appuntamenti di FIA Formula 2, cestinando così la pole ottenuta in modo splendido nella giornata di ieri. Forse, però, questo è il modo migliore per gettare al vento una pole position...

Fortunatamente per il britannico non sarà la prima volta al volante di una monoposto di Formula 1. Lo scorso anno Bearman ha preso parte a 2 sessioni di prove libere con il team Haas ai Gran Premi di Messico e Abu Dhabi, firmando tempi molto vicini a quelli dei compagni di squadra (Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg). Nel gennaio di quest'anno, poi, Oliver ha anche preso parte a una sessione di test organizzati dalla Ferrari al volante di una F1-75, la monoposto che ha corso e vinto gran premi nella stagione 2022 di Formula 1. Lo ha fatto assieme ai piloti titolari e ad Arthur Leclerc.

Per concludere, qualora foste incerti, la pronuncia del suo cognome non ricalca la stessa della parola "birra" ("beer") in inglese. La "e" di Bearman si deve sentire.