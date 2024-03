F1 | Andretti fa sul serio: ecco i progetti per la nuova sede USA

Andretti respinta con perdite, Andretti lasciata a margine e ostacolata. Eppure tutto questo sembra non fare altro che incentivarla a spingere ancora di più per mostrare a tutti la sua adeguatezza per poter entrare in Formula 1 al più presto.

Andretti Global ha inviato un segnale importante alla Formula 1 svelando i primi rendering del nuovo quartier generale statunitense che ospiterà il team Andretti Cadillac.

Il sito scelto per la sede, un terreno di 90 acri, ospiterà il quartier generale a partire dal 2025, anno in cui è previsto il completamento dei lavori. I rendering diffusi oggi, però, non sono altro che un chiaro segnale della serietà del progetto nonostante il 31 gennaio scorso la Formula 1 abbia respinto la squadra a stelle e strisce.

La nuova sede del team sarà realizzata in collaborazione con Ridge, azienda britannica già conosciuta in Formula 1 avendo contribuito a realizzare diversi impianti del Circus iridato nel Regno Unito, tra cui spicca la nuova sede di Aston Martin Racing a Silverstone.

Il progetto della sede di Andretti Foto di: Andretti

L'enorme struttura di Andretti a nord-est di Indianapolis, nello stato dell'Indiana, ospiterà le attività IndyCar, Indy NXT e IMSA della squadra. Ma il 50% della sede sarà dedicata alla progettazione e alla produzione del progetto Formula 1.

Di recente Andretti ha anche preso possesso della sua nuova base europea che, così come Aston Martin, ha luogo a Silverstone. Lì lavora il reparto aerodinamico, che sino a poche settimane fa era costretto a svolgere il proprio compito in un ufficio provvisorio.

La prima parte del nuovo progetto nell'indiana prevede la costruzione dell'edificio principale, grande 400.000 metri quadrati. Successivamente sarà realizzato l'edificio chiamato Andretti Experience, aperto al pubblico e dotato di un museo e di un ristorante. Nel sito acquistato ci sarà spazio anche per ulteriori espansioni legate alle infrastrutture.

Oltre alla struttura centrale e a quella pensata per gli appassionati, Andretti ha voluto lavorare per trovare diversi benefici per il proprio personale. Non solo a livello ambientale, ma anche di offerta al di fuori del lavoro come palestre, anfiteatri e una riserva naturale.

Il progetto della sede di Andretti Foto di: Andretti

"Da quando è stato aperto il cantiere, ci siamo presi del tempo per valutare e approfondire ogni aspetto del progetto", ha dichiarato il presidente e amministratore delegato Michael Andretti.

"Il nostro obiettivo rimane quello di creare un luogo di lavoro e una cultura sani per i dipendenti e un campus che possa essere una destinazione per la comunità, concentrandoci allo stesso tempo sul miglioramento delle prestazioni e delle capacità di competizione per i nostri team di gara".

"I progetti e la direzione aggiornati realizzano tutti questi obiettivi e sono molto orgoglioso di ciò che stiamo costruendo. L'Indiana è stata la casa dell'organizzazione Andretti per molti anni e la città di Fishers è stata molto accogliente. Siamo entusiasti di vedere i progressi del nostro campus e non vediamo l'ora di unirci ufficialmente alla comunità".