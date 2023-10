F1 | Calore in abitacolo: ci sono 60° per sistemi e centraline

L’eco delle difficoltà affrontate dai piloti nel Gran Premio del Qatar è ancora presente nel paddock di Austin. Oggi sul tracciato texano è previsto un picco di 35 gradi, 10 in più della media stagionale, mentre domenica la gara si dovrebbe svolgere con circa 5 gradi in meno e, soprattutto, senza l’umidità che ha condizionato molto il Gran Premio a Lusail.

Tra i tanti giudizi espressi dopo la scorsa gara c’è stato anche chi, come Martin Brundle, Gerhard Berger e Christian Danner, ha messo in dubbio la preparazione dei piloti, non più abituati a gestire una corsa tirata dal primo all’ultimo giro dopo anni di corse condizionate dalla gestione degli pneumatici.

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images George Russell, Mercedes-AMG, si mantiene fresco sulla griglia di partenza di Lusail

George Russell ha voluto replicare, entrando nel dettaglio dei fattori che hanno complicato la vita nell’abitacolo nella notte di Lusail.

“Ognuno dice la sua – ha spiegato – ma iniziamo col dire che le monoposto degli anni ’80 e ’90 non avevano di certo tutte le centraline che abbiamo oggi nell’abitacolo, sono ‘scatole’ che raggiungono temperature molto elevate riscaldando tutto l’interno della vettura. Non avevano il sistema di servosterzo che funziona a 60 gradi irradiando calore, non avevano circuiti idraulici con liquidi a 120 gradi che passano intorno all’abitacolo, posso dire che in Qatar la temperatura all’interno della monoposto è arrivata molto vicino ai 60 gradi”.

Un altro aspetto da tenere presente è che dopo l’incidente di Romain Grosjean in Bahrain nel 2020, la FIA ha imposto l’utilizzo di una nuova generazione di materiali ignifughi, inclusa la biancheria intima, più spessa di quella utilizzata in precedenza.

“È come indossare un pile – ha confermato Russell – quindi per quanto mi riguarda ognuno è libero di dire ciò che vuole, ma oggi corriamo in uno scenario molto diverso rispetto a quarant’anni fa, compreso il fatto che giriamo anche 20 secondi al giro più veloci e con forze G laterali molto maggiori”.

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Anche Alonso ha sottolineato il ruolo avuto dall’abbigliamento ignifugo. “Oggi utilizziamo tute che sono di qualche strato più spesse, la temperatura corporea non può più essere rilasciata così facilmente all'esterno e rimane bloccata all’interno”.

Alexander Albon ha confermato che dopo la gara di Lusail i tempi di recupero sono stati più lunghi del solito. “Solitamente la gara di Singapore è la più dura – ha spiegato il pilota Williams – il lunedì riposi e poi ritorni in palestra. Dopo il Qatar il recupero del lunedì si è protratto fino a mercoledì, e solo venerdì sono tornato in palestra in buone condizioni. Probabilmente ha inciso l’aver disputato una gara anche sabato, per quanto più corta ha comunque comportato un recupero”.

Dopo il weekend di Lusail la FIA ha avviato un’indagine mirata a scongiurare la possibilità che si corra nuovamente in simili condizioni ma non solo. Saranno valutati anche sistemi mirati a migliorare il confort dell’abitacolo:

“Sarebbe utile valutare la possibilità di rinfrescare il sedile – ha commentato Lando Norris - sono certo che ci siano margini di lavoro in questa direzione”.

Intanto c’è chi pensa a non surriscaldarlo. “Abbiamo cercato di isolare maggiormente tutte le parti dell’abitacolo che dissipano calore – ha spiegato Alonso – credo che questo sia un primo passo. Poi nel lungo periodo si potranno valutare anche altre misure, nelle vetture WEC c’è un sensore di temperatura nell’abitacolo, e se si supera un limite prestabilito non è più permesso di guidare. È una misura che potrebbe essere adottata anche in Formula 1”.