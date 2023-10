F1 | Alonso: "Le nuove tute e l'inno pre-gara peggiorano il caldo"

Sono passate due settimane dal Gran Premio del Qatar, ma l’attenzione della Formula 1 su quanto successo a Lusail è ancora alta, soprattutto per ragionare su possibili soluzioni per il futuro. Molti piloti hanno sofferto di disidratazione, colpi di calore ed affaticamento durante l'ultimo appuntamento qatariota, complice l’aumento dell’umidità e il poco vento registrato durante la gara, fattori che hanno fatto salire le temperature all’interno dell’abitacolo sui sessanta gradi.

Anche dopo la sprint del sabato, i piloti non si aspettavano di dover fronteggiare queste condizioni, ma non ci sarebbe stato comunque allenamento che avrebbe potuto cambiare la situazione. Logan Sargeant, che però veniva anche da un periodo di malattia, si è dovuto ritirare durante la corsa, mentre Alex Albon e Lance Stroll sono stati portati al centro medico al termine della gara per degli accertamenti. Anche Esteban Ocon ha poi svelato di essersi sentito male dopo una quindicina di passaggi, anche se è riuscito di raggiungere la bandiera a scacchi nonostante il malessere iniziale.

Quello del Qatar è stato un mix micidiale di vari elementi: le alte temperature, l’alta umidità, il poco vento, la strategia che ha imposto di continuare a spingere senza respiro e il layout del tracciato, con tante curve veloci che mettono a dura prova la resistenza fisica. Parlando alla vigilia del GP degli Stati Uniti, diversi piloti hanno sottolineato come FIA e Formula 1 dovrebbero prendere dei provvedimenti per evitare che si ripetano ancora una volta scenari di questo tipo.

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

"Credo che le condizioni fossero un po' troppo estreme per correre. Ma ovviamente nessuno poteva prevederlo, probabilmente. Al sabato la situazione non era così grave, mentre l'umidità era molto più alta la domenica, così come anche la temperatura. Quindi forse è stata una sorpresa. Dobbiamo imparare da questo episodio. Penso che siamo stati troppo al limite per l'aspetto fisico dei piloti”, ha spiegato Fernando Alonso.

Pochi giorni dopo il Gran Premio del Qatar, la Federazione ha emesso un comunicato con cui ha annunciato di aver iniziato a valutare diverse opzioni per tutelare chi si trova dietro al volante. La prima opzione sarebbe quella di imporre delle condizioni limite a livello ambientale oltre cui non si potrebbe correre, ma si starebbe valutando anche l’idea di modificare le vetture per aumentare il flusso d’aria fresca che arriva al pilota dentro l’abitacolo.

Proprio su quest’ultimo punto, avendo esperienza anche nel campionato WEC dove ha vinto il titolo nel 2019 con Toyota, Fernando Alonso ha spiegato le differenze tra le due categorie, in particolare come nella serie Endurance vi siano una serie di precauzioni per il benessere del pilota, il quale chiaramente non è raggiunto da un flusso d’aria esterno come avviene in Formula 1.

Photo by: Nikolaz Godet L'abitacolo delle vetture Toyota nel WEC

"Nel WEC, ad esempio, c'è un sensore nell'abitacolo che indica che la temperatura interna non può superare di due gradi quella esterna. Se si supera quella temperatura, ci si deve fermare. La FIA ti impone di fermarti. Quindi questo tipo di cose, credo che forse in Formula 1 debbano essere implementate in qualche modo e si debba discutere di qualcosa che abbia un limite e probabilmente il Qatar era oltre il limite".

Sapendo che l’abitacolo è chiuso, nel WEC ci sono degli accorgimenti per far sì che la temperatura non raggiunga temperature particolarmente elevate all’interno del cockpit: “C'è una sorta di aria condizionata [nel WEC] e penso che ci sia stato un lavoro dietro a questi regolamenti per assicurarsi che non ci siano scatole dell’elettronica nell'abitacolo e cose del genere, solo per assicurarsi di rientrare nei regolamenti sulla temperatura. Credo che in Formula 1 questa sia l'ultima delle priorità. Forse in Qatar abbiamo trovato un episodio che vogliamo migliorare".

"La priorità in Formula 1 è mettere tutte le scatole e tutte queste cose nell'abitacolo, perché in questo modo si può stringere la carrozzeria e dare priorità all'aerodinamica, il che è ovviamente positivo. Ma in alcuni casi come forse Singapore, Miami, Qatar, è qualcosa che forse dobbiamo migliorare".

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, in griglia di partenza

Per quanto qualche anno fa la Federazione abbia effettivamente imposto ai team di spostare parte della strumentazione elettronica fuori dall’abitacolo, in realtà comunque il pilota ha alle spalle la Power Unit, l’ECU e altre centraline che contribuiscono a far incrementare la temperatura. Alle volte, proprio come nel caso dell’Aston Martin, le squadre ricoprono il sedile con dei sottili strati d’oro per schermare meglio il calore nel tentativo di mantenere più freschi i piloti. Chiaramente ciò non sempre è sufficiente e sia Alonso che Stroll in Qatar hanno dovuto scontrarsi anche con il calore eccessivo dietro al sedile, tanto da chiedere di buttare acqua all’interno della vettura: "Cerchiamo di isolare al meglio tutte le scatole e questo genere di cose per assicurarci di guadagnare un po' di temperatura. Stiamo cercando di fare del nostro meglio anche in termini di preparazione, iniziando quanto più freschi possibili a livello di temperatura corporea”, ha raccontato lo spagnolo.

Tuttavia, il tema dell’abitacolo non è l’unico su cui si è soffermato il portacolori dell’Aston Martin. Come misura di sicurezza, i piloti sono tenuti a indossare indumenti ignifughi, i quali però rendono difficile la traspirazione. Ciò si è ulteriormente complicato dopo l’incidente di Romain Grosjean nel GP del Bahrain 2020, che spinse la FIA a incrementare le misure di sicurezza, tra cui anche quelle sugli indumenti ignifughi, che era sono più spessi, il che potrebbe aver contribuito alle difficoltà incontrate recentemente in Qatar.

"Le tute sono cambiate l’anno scorso o quest’anno, non so bene, ma i test antiincendio ora sono molto più difficili da passare, quindi le tute sono più spesse, ma anche più sicure. Le tute, gli indumenti antincendio sottostanti e altri elementi sono molto spessi in questo momento per rientrare nei regolamenti dopo l'incidente di Grosjean, ovviamente. Quindi è un argomento difficile, perché è necessario avere un equipaggiamento molto sicuro in caso di incendio. Si tratta di trovare il giusto equilibrio”, ha spiegato Alonso

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

"Ma quell'attrezzatura, in alcune condizioni e in alcune gare, non riesce a far evaporare il calore. Rimane con te per tutta la gara. Quindi il corpo non può funzionare a questo livello normale.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche George Russell, il quale ha sottolineato come le nuove tute abbiano sì incrementato la sicurezza, rendendo però anche più complesso riuscire a resistere al calore: “L'abitacolo ha sfiorato i 60 gradi centigradi per tutta la durata della gara [del Qatar]. Abbiamo biancheria ignifuga più spessa dopo l'incidente di Grosjean. I capi ignifughi sono molto più spessi. È come indossare un indumento in pile”.

“La cosa positiva è che la FIA ha riconosciuto il problema. E non si tratta solo del Qatar. Molte, molte gare sono limitate dal caldo. Come ho detto, dopo l'incidente di Grosjean, il calore è stato un fattore molto più importante, perché le tute e le protezioni antincendio sono pensate per migliorare ulteriormente la resistenza in caso di incendio. Credo che stiano studiando un modo per raffreddare il sedile in un modo o nell'altro”, ha aggiunto il portacolori della Mercedes.

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing, sulla griglia di partenza per l'inno nazionale prima del via

"È una situazione piuttosto grave in cui l'umidità arriva a un certo punto e il corpo non riesce a liberarsi del sudore perché è troppo umido per far respirare la pelle", ha spiegato invece Alex Albon riferendosi a quanto successo in Qatar.

Tuttavia, c’è un altro elemento su cui spesso i piloti si sono lamentati, ovvero la fase che precede l’inizio del Gran Premio. Già a Miami i protagonisti del mondiale avevano criticato la Federazione e la Formula 1 per lo show pre-gara pensato appositamente per le tappe americane, il quale non solo rendeva più difficile trovare la giusta concentrazione, ma metteva anche i piloti nelle condizioni di dover rimanere fermi sotto il sole con alte temperature prima di calarsi in macchina. Ampliando il discorso, Alonso ha sottolineato come l'orario dell'esecuzione dell'inno nazionale prima della corsa, a cui i piloti sono tenuti a partecipare per regolamento, renda più difficile per loro mantenere bassa la temperatura corporea.

"Non mi piace molto, ad esempio, che l'inno nazionale venga eseguito 14 minuti prima di salire in macchina. Penso che questo sia impensabile in qualsiasi altro sport che metta il proprio corpo al limite. Quindi, se si può anticipare un po' e poi ci si può raffreddare prima di entrare in macchina o altro, si mette il in cui raggiungi una certa temperatura più avanti nel corso della gara. Invece di raggiungerlo al 15° giro, magari lo si raggiunge al 40° giro e si fa fatica solo per 15 giri".