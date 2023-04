F1 | Brown: "Contento di Piastri, sarà veloce quanto Norris"

Carica lettore audio

Nonostante un avvio di stagione piuttosto complicato per McLaren, complici le ben note difficoltà sia a livello di affidabilità che di performance del progetto MCL60, qualche notizia positiva per la squadra britannica non è mancata, a partire dall’inserimento di Oscar Piastri.

Il giovane australiano era giunto a Woking al termine del suo contratto da riserva con l’Alpine, concluso alla fine dell’anno passato in seguito a una burrascosa separazione, con il compito di sostituire Daniel Ricciardo, il quale aveva non era stato in grado di rispettare le alte aspettative comuni a entrambe le parti.

Date le modalità del suo arrivo in McLaren, l’aver sostituito il ben più esperto connazionale, l’essere un pilota debuttante nella massima serie e il suo curriculum vincente nelle categorie propedeutiche, la pressione sulle spalle di Piastri non poteva non essere di quelle schiaccianti. Il pilota di Melbourne avrebbe dovuto dimostrare di valere l’investimento fatto dalla McLaren, così come di essere all’altezza della Formula 1, un compito non semplice nonostante il suo indubbio talento.

Per quanto la prima corsa si sia conclusa mestamente solo dopo poche tornate a causa di un ritiro dovuto a un problema di natura elettrica sulla sua monoposto, già nel secondo appuntamento della stagione l’australiano ha mostrato sprazzi di quel talento che aveva conquistato diversi team, centrando la sua prima Q3 in carriera. Tuttavia, anche in questa occasione la fortuna non ha girato a suo favore, complice un contatto nelle fasi iniziali del Gran Premio che lo ha costretto a una sosta anticipata facendo svanire ogni velleità di concludere nella top ten.

Proprio a Melbourne, Piastri è stato in grado di conquistare i suoi primi punti in quello che a tutti gli effetti si poteva definire un appuntamento speciale per l’alfiere della McLaren, dato che la sua casa natale si trovava solamente a pochi chilometri dal circuito: “Si sta comportando molto bene. È un ventunenne molto maturo, molto concentrato. Dal suo punto di vista non si direbbe che fosse il Gran Premio di casa. In pista si nota chiaramente che c'è una sorta di Oscar-mania [in Australia], ma lui è molto concentrato, a testa bassa".

"Non si nota la differenza tra qui, in Arabia Saudita o in Bahrain e credo che questo sia ciò che lo renderà un ottimo pilota, la sua concentrazione e la sua calma”, aveva spiegato Zak Brown illustrando i punti di forza del giovane talento nonostante si trovasse di fronte al proprio pubblico.

Zak Brown, CEO, McLaren Racing Photo by: FIA Pool

Secondo il CEO della squadra di Woking, l’arrivo di Piastri sta sortendo esattamente l’effetto sperato, con i due piloti che ora sono in grado di spingersi a vicenda sul piano delle prestazioni, punto che l’anno scorso aveva invece spinto McLaren a concludere anticipatamente il rapporto con Ricciardo.

“Quello che vogliamo è avere due piloti che si spingono a vicenda. E credo che le prime indicazioni siano che Oscar avrà lo stesso ritmo di Lando e che i due si spingeranno a vicenda”, ha spiegato Brown.

“Ed è questo che vuoi dai tuoi due piloti, sapere che dipende da te, come squadra, fornire loro una macchina per arrivare davanti. Quindi sono convinto che, se si considera l'elenco delle cose necessarie per avere una squadra vincente, avere due piloti forti è di fondamentale importanza e credo che noi li abbiamo”.