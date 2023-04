F1 | Mercedes: si è rotto un cilindro nel motore di Russell

Carica lettore audio

La power unit che ha costretto al ritiro George Russell nel Gran Premio d’Australia sarà sostituita. Dalle analisi in corso nella sede Mercedes di Brixworth è emerso che a cedere è stato un cilindro, ma non è ancora stata identificato il motivo dell’avaria.

Nel weekend di Baku Russell utilizzerà la seconda power unit, quindi non sarà soggetto a penalità, ma c’è un po' di preoccupazione in merito all’affidabilità.

George Russell, Mercedes F1 W14 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Tra i motorizzati Mercedes (emersa nel 2022 come la power unit più affidabile) c’è da registrare il cedimento della PU di Lando Norris in Bahrain a causa del malfunzionamento di una valvola pneumatica.

Un problema diverso da quella accusato da Russell, che ha costretto la McLaren ad utilizzare una power unit praticamente nuova (ICE, MGU-K, MGU-H, TC) nella tappa successiva di Jeddah. Nel caso di Russell non è ancora chiaro se sarà necessario la sostituzione della power unit completa.

L’avvio di stagione si è rivelato più difficile del previsto per i motoristi, alle prese con problemi di natura diversa quanto inaspettati, non essendoci state modifiche ai progetti che sono stati congelati ad inizio 2022.

La Ferrari ha già scontato una penalità con Leclerc (per la sostituzione di due centraline) e tutti i motorizzati dalla Scuderia sono passati al secondo motore endotermico. Non sono giunte notizie tranquillizzanti anche nel caso di Nico Hulkenberg, che dovrà montare a Baku una nuova MGU-K. Al momento sorride la sola Alpine, visto che anche in casa Honda è stata necessaria una seconda power unit completa per Nyck De Vries nel weekend di Jeddah.