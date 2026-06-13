F1 | Barcellona, Libere 3: Russell vola e punta alla pole davanti a Piastri e Leclerc

Dopo aver chiuso nelle primissime posizioni la giornata di ieri, George Russell si conferma anche nell’ultimo turno di prove libere e si candida a uno dei principali favoriti per la pole position. Il britannico ha firmato un 1:15.679 nella terza sessione, costruendo il tempo soprattutto nel secondo settore, dove non solo ha fatto segnare il record, ma ha anche rifilato oltre tre decimi alle McLaren.

Solo nell’ultimo settore, caratterizzato da un mix di curve a media e alta velocità, le due McLaren sono riuscite a recuperare qualcosa, guadagnando circa un decimo. Un margine però insufficiente per arginare Russell, che ha comunque chiuso al comando con oltre due decimi di vantaggio su Oscar Piastri.

La Mercedes era indicata come la grande favorita di questo weekend e, per il momento, sta confermando i pronostici, soprattutto su una pista che richiede particolare attenzione nella gestione degli pneumatici. Un tema che sembra favorire anche la McLaren, solitamente molto efficace quando si tratta di controllare la temperatura delle coperture.

A separare le due MCL40 ci ha pensato Charles Leclerc, terzo a poco più di una trentina di millesimi da Piastri, anche se va ricordato che il monegasco è stato l’ultimo tra i piloti di vertice a completare il proprio giro. Sulla sua Ferrari, come già lasciato intendere al termine del venerdì, sono stati confermati i numerosi aggiornamenti portati dal Cavallino a Barcellona, con una vettura rivista in modo sostanziale in quasi ogni area.

Quarto tempo per Lando Norris, distante solo tre millesimi dal monegasco della Ferrari, con l’inglese che è anche l’ultimo pilota a rimanere entro i tre decimi di margine dalla vetta. Da Lewis Hamilton in poi, infatti, la forbice si allarga in maniera importante: il sette volte campione del mondo ha infatti chiuso a sette decimi da Russell a poco meno di mezzo secondo dal compagno di squadra, pagando soprattutto la poca fiducia in fase di inserimento di curva 1 e curva 5.

Segue Max Verstappen, con una Red Bull che già ieri aveva messo in evidenza una certa carenza di performance nei curvoni veloci di Barcellona, tratti che esaltano i limiti di carico e stabilità della RB22 rispetto alle altre squadre di vertice. Le difficoltà della monoposto di Milton Keynes emergono anche dall’ottavo posto di Isack Hadjar, con un gap che supera già il secondo.

Più staccato Andrea Kimi Antonelli, solo settimo, ma il suo caso merita una nota a parte: l’italiano non ha infatti completato l’ultimo tentativo con la soft nuova a causa del traffico incontrato in due diversi giri. Di fatto, tra traffico e due tentativi abortiti, il suo riferimento è rimasto quello siglato a metà sessione, inevitabilmente lontano da chi ha potuto migliorarsi nel finale, quando la pista offriva condizioni nettamente più favorevoli.

Con i quattro top team racchiusi nelle prime otto posizioni, a chiudere la top 10 ci sono un ottimo Nico Hulkenberg con l’Audi, che spera di far valere le qualità del telaio su una pista ricca di curvoni, e la Racing Bulls con Arvid Lindblad. Audi e Racing Bulls hanno inoltre monopolizzato anche l’undicesima e la dodicesima posizione con Gabriel Bortoleto e Liam Lawson, rifilando circa tre decimi al resto del gruppo centrale.

La sessione è stata anche interrotta da una bandiera rossa, causata da un problema ai freni che ha portato Valtteri Bottas a finire nella ghiaia.