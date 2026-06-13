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F1 | Barcellona, Libere 3: Russell vola e punta alla pole davanti a Piastri e Leclerc

Il britannico chiude le Libere 3 davanti a Piastri e Leclerc, confermando l’ottimo stato di forma della Mercedes sul passo secco. McLaren resta a 2 decimi con entrambe le vetture, divise da Leclerc 3°. Più staccati Hamilton e Verstappen, mentre Antonelli non ha effettuato l'ultimo tentativo a causa del traffico.

Gianluca D'Alessandro
Gianluca D'Alessandro
Pubblicato:
George Russell, Mercedes

Dopo aver chiuso nelle primissime posizioni la giornata di ieri, George Russell si conferma anche nell’ultimo turno di prove libere e si candida a uno dei principali favoriti per la pole position. Il britannico ha firmato un 1:15.679 nella terza sessione, costruendo il tempo soprattutto nel secondo settore, dove non solo ha fatto segnare il record, ma ha anche rifilato oltre tre decimi alle McLaren.

Solo nell’ultimo settore, caratterizzato da un mix di curve a media e alta velocità, le due McLaren sono riuscite a recuperare qualcosa, guadagnando circa un decimo. Un margine però insufficiente per arginare Russell, che ha comunque chiuso al comando con oltre due decimi di vantaggio su Oscar Piastri.

La Mercedes era indicata come la grande favorita di questo weekend e, per il momento, sta confermando i pronostici, soprattutto su una pista che richiede particolare attenzione nella gestione degli pneumatici. Un tema che sembra favorire anche la McLaren, solitamente molto efficace quando si tratta di controllare la temperatura delle coperture.

A separare le due MCL40 ci ha pensato Charles Leclerc, terzo a poco più di una trentina di millesimi da Piastri, anche se va ricordato che il monegasco è stato l’ultimo tra i piloti di vertice a completare il proprio giro. Sulla sua Ferrari, come già lasciato intendere al termine del venerdì, sono stati confermati i numerosi aggiornamenti portati dal Cavallino a Barcellona, con una vettura rivista in modo sostanziale in quasi ogni area.

Quarto tempo per Lando Norris, distante solo tre millesimi dal monegasco della Ferrari, con l’inglese che è anche l’ultimo pilota a rimanere entro i tre decimi di margine dalla vetta. Da Lewis Hamilton in poi, infatti, la forbice si allarga in maniera importante: il sette volte campione del mondo ha infatti chiuso a sette decimi da Russell a poco meno di mezzo secondo dal compagno di squadra, pagando soprattutto la poca fiducia in fase di inserimento di curva 1 e curva 5.

Segue Max Verstappen, con una Red Bull che già ieri aveva messo in evidenza una certa carenza di performance nei curvoni veloci di Barcellona, tratti che esaltano i limiti di carico e stabilità della RB22 rispetto alle altre squadre di vertice. Le difficoltà della monoposto di Milton Keynes emergono anche dall’ottavo posto di Isack Hadjar, con un gap che supera già il secondo.

Più staccato Andrea Kimi Antonelli, solo settimo, ma il suo caso merita una nota a parte: l’italiano non ha infatti completato l’ultimo tentativo con la soft nuova a causa del traffico incontrato in due diversi giri. Di fatto, tra traffico e due tentativi abortiti, il suo riferimento è rimasto quello siglato a metà sessione, inevitabilmente lontano da chi ha potuto migliorarsi nel finale, quando la pista offriva condizioni nettamente più favorevoli.

Con i quattro top team racchiusi nelle prime otto posizioni, a chiudere la top 10 ci sono un ottimo Nico Hulkenberg con l’Audi, che spera di far valere le qualità del telaio su una pista ricca di curvoni, e la Racing Bulls con Arvid Lindblad. Audi e Racing Bulls hanno inoltre monopolizzato anche l’undicesima e la dodicesima posizione con Gabriel Bortoleto e Liam Lawson, rifilando circa tre decimi al resto del gruppo centrale.

La sessione è stata anche interrotta da una bandiera rossa, causata da un problema ai freni che ha portato Valtteri Bottas a finire nella ghiaia.

FP3

Tutte le statistiche
 
Cla Pilota # Telaio Motore Giri Tempo Distacco Gomme km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 11

1'15.679

   S 221.530
2 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 12

+0.214

1'15.893

 0.214 S 220.905
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 17

+0.243

1'15.922

 0.029 S 220.821
4 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 15

+0.246

1'15.925

 0.003 S 220.812
5 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 16

+0.702

1'16.381

 0.456 S 219.494
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 12

+0.755

1'16.434

 0.053 S 219.342
7 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 12

+0.821

1'16.500

 0.066 S 219.152
8 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 15

+1.005

1'16.684

 0.184 S 218.627
9 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 22

+1.282

1'16.961

 0.277 S 217.840
10 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 16

+1.341

1'17.020

 0.059 S 217.673
11 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 13

+1.348

1'17.027

 0.007 S 217.653
12 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 15

+1.645

1'17.324

 0.297 S 216.817
13 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 15

+1.904

1'17.583

 0.259 S 216.093
14 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 14

+1.946

1'17.625

 0.042 S 215.976
15 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 19

+2.051

1'17.730

 0.105 S 215.685
16 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 15

+2.361

1'18.040

 0.310 S 214.828
17 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 13

+2.712

1'18.391

 0.351 S 213.866
18 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 15

+2.733

1'18.412

 0.021 S 213.809
19 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 21

+3.012

1'18.691

 0.279 S 213.051
20 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 18

+3.817

1'19.496

 0.805 S 210.893
21 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 14

+4.283

1'19.962

 0.466 S 209.664
22 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 17

+4.424

1'20.103

 0.141 S 209.295
Guarda i risultati completi
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