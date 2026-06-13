F1 | Ferrari cerca più carico e meno resistenza all'avanzamento: la SF-26 è stata modificata tutta

Non è solo un pacchetto aerodinamico, ma è a tutti gli effetti una Ferrari nuova. Il secondo aggiornamento della SF-26, dopo quello di Miami che non ha dato grandi risultati, deve correggere alcuni aspetti della rossa: lo staff di Loic Serra ha lavorato da una parte a ridurre la resistenza all’avanzamento e dall’altra ad aumentare il carico aerodinamico. Due aspetti che di solito sono antitetici e che, invece, facendo un lavoro certosino possono essere evoluti entrambi.

In attesa che nel prossimo appuntamento in Austria venga introdotto il motore con il primo aggiornamento dell’ADUO, la Scuderia ha portato a Barcellona una serie di novità tecniche che si possono osservare dall’ala anteriore fino a quella posteriore.

Le modifiche, infatti, sono molte di più rispetto all’elenco che è stato ufficializzato nel documento della FIA che precede lo “show and tell”.

Due le linee guida che hanno indicato il lavoro degli aerodinamici: primo, trovare un migliore bilanciamento della SF-26 con un’ala anteriore più aggressiva che produca una maggiore downforce e aumenti l’effetto out wash dei flussi; secondo, limitare il drag rendendo più efficiente il corpo vettura, in modo da allontanare le perdite generate dalle turbolenze della ruota anteriore.

Ferrari SF-26: la nuova ala anteriore Foto di: AG Photo

A prima vista, infatti, l’ala anteriore sembra solo un’esasperazione dei concetti precedenti, mentre in realtà è un effettivo cambiamento di concetto: il profilo principale è leggermente più corto, perché il secondo elemento e il terzo hanno una corda maggiorata. È cambiato il centro di pressione aerodinamica con l’ultimo flap che ha un bordo d’uscita più curvo, tendente ai concetti McLaren.

In modo poco percepibile sono stati modificati i piloni dell’ala e la profilatura del nasino, per facilitare il nuovo andamento dei flussi. Sul muso sono comparsi anche i fori che permettono la regolazione rapida del movimento dei flap attivi. È più facile intervenire ai box, ma è possibile, volendo variare la taratura anche al pit stop. Il comando dei flap è stato semplificato seguendo, anche in questo caso, gli orientamenti della McLaren che ha tutto all’interno del muso.

Ferrari SF-26: è apparso il diveplane all'esterno della paratia laterale Foto di: Getty Images

Importanti interventi riguardano la parte esterna della paratia laterale: in ritardo rispetto alla concorrenza, viene introdotto il diveplane, il flap orizzontale rialzato che ha un andamento svergolato. È stato leggermente arretrato il deviatore di flusso sul bordo d’entrata del footplate che ha una curvatura esterna rivista, mentre è apparso un secondo deviatorino proprio nell’angolo del bordo d’uscita. Questi sono interventi pensati per ripulire la scia e ridurre la resistenza all’avanzamento.

Ferrari SF-26: i convogliatori di flusso sotto all'ala anteriore Foto di: AG Photo

Sotto all’ala, invece, è importante la modifica grazie alla quale si sono sostituiti i deviatori di flusso che erano apparsi a Miami, con dei veri e propri convogliatori di flusso che servono ad aumentare il carico locale.

Ferrari SF-26: la nuova pancia serve a controllare le turbolenze dalla ruota anteriore Foto di: Getty Images



L’altra novità molto appariscente è il disegno della pancia: la fiancata della SF-26 era molto slanciata, mentre è aumentata la superficie laterale per un motivo molto semplice: la parete serve a fare da argine alle turbolenze della ruota anteriore allontanando le perdite.

Ferrari SF-26: piccole modifiche al bargeboard negli elementi verticali Foto di: Getty Images

Piccole le modifiche anche al bargeboard che contribuisce a spingere i flussi verso l’esterno della ruota posteriore, mentre i tecnici FIA volevano l’esatto contrario per non allargare l’effetto della scia e favorire i sorpassi. Per quanto riguarda la ricerca del carico è interessante notare l’aggiunta dell’elemento orizzontale che precede i flap che simulano i canali Venturi nel bordo d’ingresso del pavimento del fondo.

Ferrari SF-26: nuovo il marciapiede davanti alle ruote posteriori Foto di: AG Galli

Davanti alla ruota posteriore c’è una modifica importante con un incremento degli slot e dei tagli che consentono di indirizzare sotto al fondo i flussi utili a controllare il tyre squirt: Maranello ha imboccato la strada della complicazione dettata dalla Mercedes sulla W17.

Ferrari SF-26: il nuovo fondo portato a Barcellona Foto di: AG Photo

Nella zona a CocaCola c’è un diverso gomito del diffusore che presenta anche una chiglia più profilata e l’apertura del “mouse hole” sembra leggermente maggiorata per aumentare l’effetto di aspirazione dell’aria nell’estrattore.

Ferrari SF-26: il sistema STM rivisto nei dettagli per aumentare il soffiaggio dei gas di scarico Foto di: AG Galli

Modifiche di dettaglio per il sistema FTM per amplificare l’effetto del soffiaggio dei gas di scarico e pare sia stato alleggerito il comando dell’ala reverse. Insomma, la SF-26 ha subito una profonda rivisitazione nei concetti di base.

Ferrari SF-26: anche Leclerc ha scelto il disco della Carbon Industries Foto di: AG Photo

Charles Leclerc ha adottato il materiale di attrito (disco e pastiglie) della Carbon Industries come Lewis Hamilton che è passato alle soluzioni francese dal GP del Giappone. Il monegasco nelle libere di ieri ha promosso la soluzione, ma i tecnici del Cavallino stanno tenendo d’occhio il brake-by-wire che deve gestire nel retrotreno come compensare l’azione dei freni generativi con quelli dissipativi. E trovare la perfetta sinergia non è sempre facile.