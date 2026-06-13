F1 | Ferrari cerca più carico e meno resistenza all'avanzamento: la SF-26 è stata modificata tutta
La Scuderia ha portato a Barcellona il secondo pacchetto di aggiornamento aerodinamico dopo quello di Miami. La rossa tenta un cambio di filosofia per ridurre il gap da Mercedes (e McLaren) in attesa di disporre del motore con i benefici concessi dall'ADUO.
Dettaglio tecnico Ferrari SF-26
Foto di: Getty Images
Non è solo un pacchetto aerodinamico, ma è a tutti gli effetti una Ferrari nuova. Il secondo aggiornamento della SF-26, dopo quello di Miami che non ha dato grandi risultati, deve correggere alcuni aspetti della rossa: lo staff di Loic Serra ha lavorato da una parte a ridurre la resistenza all’avanzamento e dall’altra ad aumentare il carico aerodinamico. Due aspetti che di solito sono antitetici e che, invece, facendo un lavoro certosino possono essere evoluti entrambi.
In attesa che nel prossimo appuntamento in Austria venga introdotto il motore con il primo aggiornamento dell’ADUO, la Scuderia ha portato a Barcellona una serie di novità tecniche che si possono osservare dall’ala anteriore fino a quella posteriore.
Le modifiche, infatti, sono molte di più rispetto all’elenco che è stato ufficializzato nel documento della FIA che precede lo “show and tell”.
Due le linee guida che hanno indicato il lavoro degli aerodinamici: primo, trovare un migliore bilanciamento della SF-26 con un’ala anteriore più aggressiva che produca una maggiore downforce e aumenti l’effetto out wash dei flussi; secondo, limitare il drag rendendo più efficiente il corpo vettura, in modo da allontanare le perdite generate dalle turbolenze della ruota anteriore.
Ferrari SF-26: la nuova ala anteriore
Foto di: AG Photo
A prima vista, infatti, l’ala anteriore sembra solo un’esasperazione dei concetti precedenti, mentre in realtà è un effettivo cambiamento di concetto: il profilo principale è leggermente più corto, perché il secondo elemento e il terzo hanno una corda maggiorata. È cambiato il centro di pressione aerodinamica con l’ultimo flap che ha un bordo d’uscita più curvo, tendente ai concetti McLaren.
In modo poco percepibile sono stati modificati i piloni dell’ala e la profilatura del nasino, per facilitare il nuovo andamento dei flussi. Sul muso sono comparsi anche i fori che permettono la regolazione rapida del movimento dei flap attivi. È più facile intervenire ai box, ma è possibile, volendo variare la taratura anche al pit stop. Il comando dei flap è stato semplificato seguendo, anche in questo caso, gli orientamenti della McLaren che ha tutto all’interno del muso.
Ferrari SF-26: è apparso il diveplane all'esterno della paratia laterale
Foto di: Getty Images
Importanti interventi riguardano la parte esterna della paratia laterale: in ritardo rispetto alla concorrenza, viene introdotto il diveplane, il flap orizzontale rialzato che ha un andamento svergolato. È stato leggermente arretrato il deviatore di flusso sul bordo d’entrata del footplate che ha una curvatura esterna rivista, mentre è apparso un secondo deviatorino proprio nell’angolo del bordo d’uscita. Questi sono interventi pensati per ripulire la scia e ridurre la resistenza all’avanzamento.
Ferrari SF-26: i convogliatori di flusso sotto all'ala anteriore
Foto di: AG Photo
Sotto all’ala, invece, è importante la modifica grazie alla quale si sono sostituiti i deviatori di flusso che erano apparsi a Miami, con dei veri e propri convogliatori di flusso che servono ad aumentare il carico locale.
Ferrari SF-26: la nuova pancia serve a controllare le turbolenze dalla ruota anteriore
Foto di: Getty Images
L’altra novità molto appariscente è il disegno della pancia: la fiancata della SF-26 era molto slanciata, mentre è aumentata la superficie laterale per un motivo molto semplice: la parete serve a fare da argine alle turbolenze della ruota anteriore allontanando le perdite.
Ferrari SF-26: piccole modifiche al bargeboard negli elementi verticali
Foto di: Getty Images
Piccole le modifiche anche al bargeboard che contribuisce a spingere i flussi verso l’esterno della ruota posteriore, mentre i tecnici FIA volevano l’esatto contrario per non allargare l’effetto della scia e favorire i sorpassi. Per quanto riguarda la ricerca del carico è interessante notare l’aggiunta dell’elemento orizzontale che precede i flap che simulano i canali Venturi nel bordo d’ingresso del pavimento del fondo.
Ferrari SF-26: nuovo il marciapiede davanti alle ruote posteriori
Foto di: AG Galli
Davanti alla ruota posteriore c’è una modifica importante con un incremento degli slot e dei tagli che consentono di indirizzare sotto al fondo i flussi utili a controllare il tyre squirt: Maranello ha imboccato la strada della complicazione dettata dalla Mercedes sulla W17.
Ferrari SF-26: il nuovo fondo portato a Barcellona
Foto di: AG Photo
Nella zona a CocaCola c’è un diverso gomito del diffusore che presenta anche una chiglia più profilata e l’apertura del “mouse hole” sembra leggermente maggiorata per aumentare l’effetto di aspirazione dell’aria nell’estrattore.
Ferrari SF-26: il sistema STM rivisto nei dettagli per aumentare il soffiaggio dei gas di scarico
Foto di: AG Galli
Modifiche di dettaglio per il sistema FTM per amplificare l’effetto del soffiaggio dei gas di scarico e pare sia stato alleggerito il comando dell’ala reverse. Insomma, la SF-26 ha subito una profonda rivisitazione nei concetti di base.
Ferrari SF-26: anche Leclerc ha scelto il disco della Carbon Industries
Foto di: AG Photo
Charles Leclerc ha adottato il materiale di attrito (disco e pastiglie) della Carbon Industries come Lewis Hamilton che è passato alle soluzioni francese dal GP del Giappone. Il monegasco nelle libere di ieri ha promosso la soluzione, ma i tecnici del Cavallino stanno tenendo d’occhio il brake-by-wire che deve gestire nel retrotreno come compensare l’azione dei freni generativi con quelli dissipativi. E trovare la perfetta sinergia non è sempre facile.
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