F1 | Antonelli già contento del passo gara. Il surriscaldamento delle gomme complica il giro secco
Kimi salta il primo turno di libere (ha ceduto la sua W17 a Vesti) e paga dazio nelle Libere 2: il giro secco non è ancora a punto, con le Soft che tendono a surriscaldarsi. Meglio invece il passo gara, ma per domani serve mettere mano al setup.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Dopo 5 vittorie consecutive, Andrea Kimi Antonelli è diventato preda di tutti i piloti e i team di Formula 1. Ed è normale che sia così. Oggi, prima giornata di pista del Gran Premio di Barcellona, il leader del Mondiale non è andato oltre il quinto tempo nel secondo turno di prove libere.
L'italiano ha saltato il primo turno, cedendo il volante della sua W17 a Frederik Vesti. L'ora che ha dovuto perdere è risultata in qualche modo decisiva, soprattutto per ciò che riguarda la preparazione della vettura sul giro secco.
Antonelli, infatti, si è dovuto accontentare del quinto posto, staccato di 589 milleimi da Lando Norris e 580 dal compagno di squadra George Russell, il quale ha però potuto usufruire di un turno in più rispetto a Kimi.
"E' stato molto complicato fare un giro secco. La finestra d'utilizzo delle gomme è molto piccola e si surriscaldano tantissimo", ha detto Antonelli al termine del secondo turno di prove libere al Montmelò.
Il Circuit de Barcelona-Catalunya si è presentato oggi "green", ovvero sporco e affatto gommato. Questo ha aumentato il fattore degrado, ma anche il surriscaldamento degli pneumatici, considerando anche le forze che vengono generate nelle curve veloci.
"Ho cercato di trovare il miglior bilanciamento, chiaramente. E con un solo giro secco a disposizione per ogni set è difficile. Credo che ci sia tanto lavoro da fare, ma sono fiducioso per il prosieguo del fine settimana".
Se il giro secco è risultato qualcosa da sistemare, il passo gara provato nella seconda parte delle Libere 2 sembra avere già dato risposte interessanti ad Antonelli.
"I long run sono andati bene in questa sessione di libere, e questo è positivo. Non vedo l'ora che sia domani per provare i cambiamenti che dobbiamo fare sulla monoposto".
"Oggi abbiamo avuto qualche difficoltà con i freni, ma abbiamo l'abitudine di utilizzare dei freni usati. Domani ne useremo di nuovi e credo che il problema non si riproporrà".
Riguardo i rivali principali del fine settimana, Antonelli è stato chiaro: Russell sarà della partita, ma anche le McLaren, che potranno sfruttare bene le caratteristiche della power unit realizzata a Brixworth e che condividono proprio con la Mercedes.
"George è stato molto veloce e lo sono state anche le McLaren. Non sarà facile, ma cercheremo di capire e di fare meglio grazie al lavoro che faremo stanotte e cercheremo di farci trovare pronti per domani".
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