F1 | Ferrari: aggiornamenti ok, Leclerc convince sul passo gara mentre Lewis soffre

La Formula 1 è entrata nell’habitat che l’accompagnerà fino al termine della stagione europea: circuiti permanenti e temperature mediamente elevate di aria e asfalto. Nella prima giornata di attività in pista sul circuito di Catalunya, Mercedes e McLaren hanno iniziato come da pronostico, con Norris, Russell e Piastri racchiusi in appena 57 millesimi, davanti a Charles Leclerc, quarto a 0”373.

La Ferrari è arrivata in Spagna con molta carne al fuoco. Il pacchetto di aggiornamenti portato a Barcellona è sostanzioso e, nel caso di Leclerc, si è aggiunta anche la questione freni, con il debutto dei dischi Carbon Industries programmato dopo le difficoltà accusate nel weekend di Monte Carlo. Su questo fronte la notizia è positiva: i riscontri raccolti oggi hanno soddisfatto il monegasco, che proseguirà ad utilizzare il materiale d'attrito dell’azienda francese anche nel resto del fine settimana.

La nuova ala della Ferrari SF-26 a confronto con la vecchia, a sinistra Foto di: AG Photo

Anche le indicazioni emerse dal pacchetto di novità tecniche, che comprende fondo e ala anteriore, sono state incoraggianti. Si tratta però del primo utilizzo in pista e servirà ancora del tempo per ottimizzare l’insieme, ma i dati raccolti nei primi chilometri non hanno evidenziato criticità. Nella simulazione di qualifica il distacco di poco inferiore ai quattro decimi resta significativo, anche se il confronto si basa su un unico tentativo lanciato, poiché il passaggio alle C4, come mescola soft, non consente un secondo giro veloce. Più interessante il quadro emerso nella simulazione di gara, dove la gestione delle gomme è apparsa convincente.

Con pneumatici medi Leclerc è stato il più veloce nel long run, facendo segnare una media di 1’21”696 su sette giri, davanti a Russell (1’21”788 su nove passaggi) e con un margine più ampio su Piastri (1’22”336 su sette giri). L’evoluzione della pista impone cautela nell’interpretazione di questi dati in ottica gara, ma la costanza mostrata dalla SF-26 rappresenta comunque un segnale incoraggiante.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

“È stata una giornata interessante – ha commentato Leclerc – abbiamo portato in pista alcuni nuovi elementi sulla vettura e fatto un passo avanti. Per quanto riguarda la competitività, è ancora troppo presto per trarre conclusioni e credo che i nostri avversari siano ancora piuttosto avanti rispetto a noi. Dobbiamo concentrarci sul massimizzare il potenziale del pacchetto che abbiamo a disposizione in questo momento e poi vedremo cosa riusciremo a fare domani”.

Si preannuncia invece più lungo del previsto il debriefing di Lewis Hamilton. La giornata del sette volte campione del mondo è iniziata osservando la FP1 dal box, dopo aver ceduto la sua monoposto a Dino Beganovic. Il giovane svedese ha completato il programma previsto con la versione non aggiornata della vettura, utilizzata per effettuare un confronto diretto con il nuovo pacchetto, mentre nella FP2 la Ferrari di Hamilton è stata allineata alla configurazione di Leclerc.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Lewis ha avuto a disposizione un solo giro veloce, chiuso in 1’17”430 e valso il nono tempo, ma nel complesso ha inevitabilmente pagato il tempo perso nella sessione del mattino. Nel corso della sessione la sua ala anteriore ha anche avuto un problema al sistema SLM, ed è stata sostituita.

“La mia unica sessione di giornata è stata piuttosto impegnativa – ha spiegato Hamilton – c’è stato un problema con l’ala anteriore che ha reso le cose un po' più complicate, soprattutto per quanto riguarda la preparazione delle gomme, e aver saltato la prima sessione mi ha fatto partire un po' in svantaggio. C'è ancora del lavoro da fare, ma abbiamo raccolto dati utili e stasera ci concentreremo sugli interventi da effettuare per migliorare in vista di domani”.