Prove Libere

Formula 1 Stati Uniti

F1 | Austin, Libere 2: Leclerc resta davanti in un venerdì da leone, ma Antonelli è vicinissimo. Max 3°

Il monegasco ha chiuso al comando anche il terzo turno di libere con una Ferrari che fa la differenza soprattutto in curva, precedendo di 42 millesimi Antonelli con una Mercedes tornata brillante sui rettilinei. Terzo Verstappen, che ha mostarto un buon passo nella simulazione gara. Più in difficoltà Hamilton, sia sul giro secco che sulla distanza.

Gianluca D'Alessandro

Modificato: 23 ott 2026, 22:24

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Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

La prudenza non è mai troppa, in particolare quando la classifica è compatta, ma quantomeno al termine di questa prima giornata di prove libere ad Austin Ferrari ha diversi motivi per sorridere, che vanno oltre la sola posizione al termine delle due libere. Così come in FP1, anche nel secondo turno di prove Charles Leclerc ha infatti chiuso al comando, staccando Andrea Kimi Antonelli di soli 42 millesimi.

La SF-26 ha saputo brillare dove ce lo si poteva attendere alla vigilia, ovvero in quei tratti di pista dove il carico aerodinamico puro la fa da padrone, come nei curvoni veloci tra la fine del primo e l’inizio del secondo settore, ma anche nei tratti più lenti, ma ben figurando anche nelle curve lente dove a fare la differenza è più la parte meccanica, che in altri appuntamenti aveva rappresentato un cruccio per la Rossa.

Dati i tanti avvallamenti dell’asfalto, tutti devono scendere a compromessi in termini sia di rigidezza del setup che di altezze da terra, mentre in altri appuntamenti il Cavallino aveva dovuto optare per assetti meno morbidi per massimizzare le velocità di punta che, però, penalizzavano altre caratteristiche. Austin è un tracciato che racchiude tante caratteristiche differenti e trovare un buon equilibrio è fondamentale.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Se Austin ha messo in luce le caratteristiche migliori della SF-26, dall’altra parte ne ha messo in mostra anche i limiti più evidenti, legati soprattutto alle velocità di punta. È sì vero che al venerdì si usano unità vecchie, per cui c’è qualcosa ancora da sbloccare, ma è un tema che vale, seppur con valori differenti, per tutta la griglia: sul lungo rettilineo, Leclerc ha infatti accusato un gap di circa 10 km/h sia da Antonelli che da Max Verstappen.

Certi limiti di motore portano a dover scegliere dei compromessi, in particolare su dove usare l’energia, anche perché la FIA ha concesso per 8,5 MJ in recupero in qualifica, quasi il valore più alto della stagione. La Ferrari patisce maggiormente una carenza di potenza anche nell’allungo verso curva 4 e verso curva 11, ma riesce ad essere più incisiva nel lungo curvone dell’ultimo settore, dove scarica più energia nella parte finale.

La vettura è sembrata un po’ ballerina in certi frangenti, ma comunque efficace in percorrenza di curva, specie con Charles Leclerc e questo è il primo mattone del weekend su cui continuare a costruire, non tanto solo per la qualifica dove tutti tenderanno a salire di mappature, bensì per la gara. Molti piloti durante le FP2 si sono infatti rapidamente spostati sulla simulazione gara dopo un solo tentativo con la soft, a conferma del fatto che per i team sarà cruciale la gestione del degrado che in FP1 si era rivelato piuttosto importante.

Chiude al secondo posto Antonelli, staccato di soli 42 millesimi dalla vetta con una Mercedes che è tornata a volare sugli allunghi, con velocità di punta equiparabili a quelle della Red Bull, come con il vecchio pacchetto. Dall’altra parte, però, sembrano ancora esserci delle criticità da sistemare: nei curvoni veloci del primo e del secondo settore in realtà è sembrata consistente, evidenziando quell’aggiunta di carico del nuovo pacchetto.

Oscar Piastri, McLaren

Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Nelle curve lente, però, la vettura non è sembrata estremamente precisa, per quanto con un altro giro forse sarebbe stato possibile estrarre qualcosa in più, ma la sensazione è che la W17 fatichi a far ruotare la vettura dovendo sfruttare maggiormente il retrotreno come in Malesia. Antonelli ha poi perso anche qualche minuto a inizio sessione per un problema al sedile, poi risolto.

Chiude con il terzo tempo Max Verstappe, distante circa due decimi da Leclerc, con una RB22 velocissima sul dritto, ma che deve trovare qualcosa soprattutto nei curvoni veloci sul giro secco, mentre è sembrata molto più sostanziosa durante la simulazione gara con la soft.

Da qui in poi i distacchi iniziano ad aumentare, con Lewis Hamilton staccato di ben sei decimi dal compagno di squadra e decisamente più in difficoltà, soprattutto nello snake dove non riesce a portare la stessa velocità di percorrenza del monegasco. Lewis in FP1 aveva anche usato il vecchio pacchetto senza le novità. Quinto a sette decimi l’altro pilota della Mercedes, George Russell, che però ha segnato il suo miglior crono sulla media.

Sesto un ottimo Liam Lawson con la Racing Bulls, il cui distacco dalla vetta sale però già sopra il secondo. Il neozelandese precede Lando Norris, settimo con la prima McLaren, il quale però ha registrato il suo miglior tempo sulla hard dopo essere arrivato al bloccaggio durante il tentativo con le soft. Chi è riuscito a effettuare un tentativo completo con la mescola più tenera è stato Oscar Piastri, che però non è andato oltre l’8° tempo, anche alle spalle di Norris.

Chiudono la top 10 Isack Hadjar, visibilmente infastidito per una RB22 che non gli ha dato le sensazioni giuste, in particolare proprio nei curvoni veloci dove ha faticato a sentire l’anteriore, e Oliver Bearman con la Haas.

FP2

Tutte le statistiche

Cla Pilota # Telaio Motore Giri Tempo Distacco Gomme km/h 1 C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 30

1'35.291

S 208.275 2 A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 25

+0.042

1'35.333

0.042 S 208.183 3 M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 24

+0.189

1'35.480

0.147 S 207.863 4 L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 26

+0.615

1'35.906

0.426 S 206.940 5 G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 27

+0.744

1'36.035

0.129 S 206.662 6 L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 27

+1.040

1'36.331

0.296 S 206.027 7 L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 27

+1.082

1'36.373

0.042 H 205.937 8 O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 27

+1.096

1'36.387

0.014 S 205.907 9 I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 24

+1.120

1'36.411

0.024 S 205.856 10 O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 28

+1.245

1'36.536

0.125 S 205.589 11 G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 27

+1.541

1'36.832

0.296 M 204.961 12 P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 27

+1.549

1'36.840

0.008 S 204.944 13 A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 29

+1.668

1'36.959

0.119 S 204.692 14 E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 26

+1.820

1'37.111

0.152 S 204.372 15 F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 32

+1.910

1'37.201

0.090 S 204.183 16 F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 26

+1.944

1'37.235

0.034 S 204.111 17 L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 28

+1.978

1'37.269

0.034 S 204.040 18 N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 26

+2.139

1'37.430

0.161 S 203.703 19 V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 24

+3.131

1'38.422

0.992 S 201.650 20 C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 28

+3.155

1'38.446

0.024 S 201.600 21 S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 24

+3.745

1'39.036

0.590 S 200.399 22 A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 27

+8.135

1'43.426

4.390 S 191.893 Guarda i risultati completi

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