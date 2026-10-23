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F1 | Hadjar: “Verstappen a Singapore avrebbe vinto anche con la Ferrari". Leclerc: "Sciocchezze”

Botta e risposta tra i due piloti nel paddock di Austin. Hadjar sostiene che la Red Bull non fosse la F1 più veloce a Singapore e attribuisce a Verstappen il merito del successo, arrivando a sostenere che avrebbe vinto con un margine maggiore al volante della Ferrari. La replica di Leclerc è immediata: “Non ha idea di che macchina guidiamo”.

Roberto Chinchero

Pubblicato: 23 ott 2026, 08:54

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Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto di: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

È bastata una domanda sulle prestazioni della Red Bull per accendere un botta e risposta a distanza tra Isack Hadjar e Charles Leclerc. Il teatro è stato il paddock di Austin, dove i due piloti hanno partecipato a due differenti conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio degli Stati Uniti. A innescare il confronto è stata una valutazione del pilota francese sulla competitività della Red Bull e, soprattutto, sul ruolo avuto da Max Verstappen nella vittoria conquistata a Singapore.

Hadjar non ha dubbi sulle qualità del compagno di squadra, al punto da ritenere che il successo ottenuto da Verstappen nell'ultimo Gran Premio non sia stato determinato dalla superiorità tecnica della RB22. Una convinzione che lo ha portato a chiamare direttamente in causa la Ferrari, sostenendo che Max avrebbe potuto vincere anche al volante della monoposto di Maranello, e con un margine addirittura superiore. Un'affermazione che, riportata poco dopo a Leclerc, ha provocato una replica immediata.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Peter Fox / Getty Images

Hadjar: “Non credo che abbiamo la macchina migliore”

Il confronto è iniziato quando Hadjar, interrogato sulle prospettive della Red Bull ad Austin, ha sottolineato i progressi compiuti dalla squadra nelle ultime gare, pur evitando di considerare la RB22 la nuova monoposto di riferimento della Formula 1.

“La macchina ha funzionato molto bene dal punto di vista delle prestazioni negli ultimi due weekend, quindi come squadra siamo fiduciosi - ha spiegato - siamo però consapevoli degli aggiornamenti che stanno introducendo anche gli avversari. Restiamo con i piedi per terra, sappiamo che la nostra monoposto presenta ancora dei punti deboli e stiamo lavorando per risolverli”.

Alla domanda diretta se la Red Bull fosse attualmente la macchina più veloce dello schieramento, la risposta è stata netta: “No, non credo che abbiamo la monoposto migliore”.

Una posizione che ha inevitabilmente richiesto un approfondimento, considerando che Verstappen è reduce dal successo di Singapore, ottenuto dopo essere partito dalla pole position. Hadjar è stato quindi invitato a spiegare perché non ritenesse la Red Bull la vettura più competitiva, nonostante i risultati del compagno di squadra.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

“Perché credo che la nostra macchina sia ancora molto difficile da guidare - ha risposto - in Malesia siamo stati dominanti, ma non penso che a Singapore avessimo la monoposto più veloce. È quello che credo. Penso che, se avessimo messo Max sulla Ferrari, avrebbe vinto la gara con un margine ancora maggiore. Ha conquistato la pole position per mezzo decimo, inoltre, la Ferrari non aveva gomme soft nuove per la gara, e anche questo ha avuto un peso. Lui ha fatto in modo di avere tutte le carte in regola, ha fatto la differenza in Q3 ed è bastato. Questa è la mia opinione”.

Una dichiarazione che esalta le capacità di Verstappen, ma che inevitabilmente ridimensiona il lavoro svolto dalla Ferrari e dai suoi piloti a Singapore. Secondo Hadjar, dunque, il risultato della gara non sarebbe stato una fotografia fedele dei valori tecnici in campo, ma avrebbe risentito in modo determinante della differenza fatta dal quattro volte campione del mondo.

Livrea speciale Ferrari per Austin

Foto di: Ferrari

Leclerc: "Hadjar non ha idea della macchina che guidiamo"

Poco dopo, durante la conferenza stampa tenutasi nell’hospitality Ferrari, a Leclerc è stata riportata la valutazione di Hadjar. La risposta del ferrarista non ha lasciato spazio a interpretazioni.

“Prima di tutto, penso che siano sciocchezze, non ha senso iniziare a dire certe cose - ha esordito Leclerc - Isack non ha idea di che tipo di macchina guidiamo noi, così come io non ho idea di che tipo di macchina guidi lui”.

Leclerc ha spostato l'attenzione sul tema che ritiene centrale nella valutazione degli attuali rapporti di forza: l'estremo equilibrio tra le prime quattro squadre, che rende particolarmente difficile stabilire quale monoposto disponga realmente del potenziale migliore.

“Credo che il gruppo sia talmente compatto che per noi sia molto, molto difficile fare previsioni. Naturalmente abbiamo un'idea di come potremo comportarci su un determinato circuito, ma quando si parla di margini così ridotti, tutto dipende soprattutto dalla capacità di ottimizzare il proprio pacchetto. E questo ha un'influenza molto maggiore rispetto alle aspettative che possiamo avere sulle caratteristiche delle diverse monoposto”.

Per questo motivo, secondo il monegasco, attribuire a un pilota la possibilità di vincere con una monoposto rivale rappresenta un esercizio privo di riscontri concreti. Nessuno, secondo Leclerc, può conoscere fino in fondo il comportamento di una vettura che non ha mai guidato, né valutare con certezza quanto potenziale sia stato effettivamente sfruttato durante un weekend.

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