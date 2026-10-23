Ultime notizie

Formula 1 Stati Uniti

F1 | Antonelli: “Voglio tornare a vincere”. E racconta il calvario di Singapore

Kimi arriva ad Austin con la serenità che lo ha accompagnato per tutta la stagione, nonostante la pressione della lotta mondiale. “Sono gasato, voglio tornare alla vittoria”. Poi racconta le difficoltà vissute a Singapore: il sistema per bere fuori uso dopo pochi giri e un problema ai freni che ha rischiato di mandarlo contro le barriere.

Roberto Chinchero

Pubblicato: 23 ott 2026, 13:40

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Kimi Antonelli non sembra avvertire il peso del momento. Alla vigilia del Gran Premio degli Stati Uniti, appuntamento che potrebbe rappresentare uno snodo decisivo nella corsa al titolo mondiale, il pilota della Mercedes si è presentato nel paddock di Austin con la stessa tranquillità mostrata durante tutta la stagione. Nessuna tensione apparente, nessun cambiamento di atteggiamento rispetto ai weekend precedenti. Anzi, a prevalere è la voglia di tornare sul gradino più alto del podio dopo una fase del campionato che ha visto la Mercedes perdere parte della competitività mostrata nella prima metà della stagione.

“Non sento una tensione particolare, anzi, sono gasato perché mi piacerebbe tornare alla vittoria. È da un po' che facciamo fatica e anch'io, con il nuovo pacchetto, ho incontrato qualche difficoltà. Però sono più fiducioso per questo weekend. La squadra ha avuto una settimana per analizzare i dati e comprendere meglio la macchina. Abbiamo visto cose interessanti, quindi speriamo di partire con il piede giusto”.

La serenità di Antonelli è diventata uno degli aspetti più sorprendenti della sua stagione. Nonostante la giovane età e una posizione in classifica che lo ha progressivamente trasformato in un candidato concreto al titolo mondiale, Kimi non ha mai dato l'impressione di essere condizionato dalle aspettative. Un atteggiamento che il pilota italiano riconduce soprattutto alla capacità di mantenere la concentrazione sul proprio lavoro, isolandosi dal rumore che inevitabilmente accompagna una lotta iridata.

“Credo sia importante rimanere sé stessi e cercare di godersi ogni momento con la squadra, in pista. Quando riesci ad avere la mentalità giusta e capisci che, se non ti concentri su quello che devi fare, i risultati non arrivano, diventa anche più facile allontanare tutte le voci che ci sono attorno”.

Antonelli sottolinea come la pressione non sia certo una novità delle ultime settimane. “Ormai è da parecchio tempo che si parla della possibilità di vincere il Mondiale. Se ne parlava già quando sono andato in testa al campionato, a Suzuka. Avere un bel gruppo di persone attorno e una famiglia che mi sostiene aiuta molto. Ma soprattutto conta riuscire a concentrarsi sulle cose importanti. Questo permette di affrontare tutto con più leggerezza e di godersi maggiormente quello che si sta facendo. Alla fine faccio ciò che mi piace, non posso lamentarmi. Se faccio bene il mio lavoro, il resto viene da sé”.

Singapore, una gara al limite della resistenza fisica

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Jayce Illman / Getty Images

La tranquillità mostrata ad Austin contrasta con il racconto che Antonelli ha fatto del precedente Gran Premio di Singapore. Una gara conclusa sul podio, ma vissuta in condizioni molto più difficili di quanto fosse emerso dall'esterno. Il primo problema è arrivato dopo appena una decina di giri, quando il sistema che permette al pilota di bere durante la corsa ha smesso di funzionare.

“Il sistema si è rotto dopo 10-15 giri. A un certo punto ho sentito del liquido nella zona dei piedi e quando ho provato a bere non arrivava più niente. Considerando la fatica che stavo facendo, sono contento di essere riuscito a rimanere lucido”.

Il caldo di Singapore, sommato all'umidità e al tempo trascorso alle spalle di altre monoposto, ha progressivamente messo in difficoltà il pilota Mercedes. Antonelli ha spiegato anche un gesto notato durante la gara, quando in alcuni momenti sollevava una mano dall'abitacolo.

“Il palmo della mano è una delle zone attraverso le quali si può raffreddare il corpo. Per questo ogni tanto alzavo la mano, cercando di avere un po' di sollievo. All'inizio stavo abbastanza bene, il momento peggiore è arrivato durante il pit-stop. Quando ti fermi, improvvisamente senti tutto il calore della macchina ed è lì che ho iniziato ad accusare davvero la situazione”.

La difficoltà è diventata anche mentale. Per una parte consistente della corsa Antonelli ha temuto di non riuscire ad arrivare alla bandiera a scacchi. “Ci sono momenti nei quali ti chiedi se riuscirai ad arrivare fino in fondo. A un certo punto me lo sono chiesto davvero, perché ero messo male. Ho sofferto soprattutto tra il trentesimo e il cinquantesimo giro. Poi, quando ho superato Norris e Hamilton, ho visto la possibilità di salire sul podio e mi sono ripreso. Ho ritrovato energie e ho ricominciato anche ad andare forte”.

Il problema ai freni nato nelle qualifiche

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Ma il sistema per bere non è stato l'unico inconveniente affrontato da Antonelli. A Singapore la Mercedes numero 12 ha accusato anche un problema all'impianto frenante, la cui origine, come ha spiegato Kimi, risale addirittura alla giornata di sabato.

“Durante le qualifiche, quando ho abortito il giro, sono rientrato immediatamente ai box e ho fermato la macchina in regime di parco chiuso. I freni erano molto caldi e hanno bruciato un sensore, senza che ce ne accorgessimo. Di conseguenza, in gara il sensore dei freni anteriori non funzionava più e la squadra non poteva monitorare le temperature”.

Una situazione che ha progressivamente complicato la gestione della monoposto. Senza la possibilità di controllare correttamente le temperature, il sistema frenante è arrivato a lavorare in condizioni critiche, soprattutto nelle fasi trascorse nel traffico.

“Quando guidi in aria sporca e continui a spingere, le temperature salgono moltissimo. Il pedale ha iniziato a dare problemi e, con il sensore fuori uso, anche il bilanciamento della frenata non era più corretto. Dovevo utilizzare una regolazione diversa da quella abituale, compensando uno scostamento del sistema”.

Il momento più pericoloso è arrivato durante una fase di Virtual Safety Car, quando il raffreddamento dei freni ha modificato ulteriormente il comportamento dell'impianto.

“Normalmente, quando entra la Virtual Safety Car, sposti il bilanciamento verso il posteriore perché le gomme si raffreddano. È quello che ho fatto, ma il sistema è andato un po' in crisi e ha prodotto l'effetto opposto. Era come se avessi spostato il bilanciamento verso l'anteriore”.

Le conseguenze sono state immediate e, per qualche istante, Antonelli ha temuto di perdere il controllo della monoposto. “Il pedale era già diventato lungo e, quando sono arrivato in frenata, la macchina non ha decelerato come avrebbe dovuto. Ho visto il muro avvicinarsi, mi sono preso uno spavento enorme”.

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente F1 | Austin sotto accusa: Verstappen denuncia gli avvallamenti, Norris prende antidolorifici

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Roberto Chinchero





F1 | Austin sotto accusa: Verstappen denuncia gli avvallamenti, Norris prende antidolorifici



Formula 1



Formula 1



Stati Uniti



3 h



F1 | Austin sotto accusa: Verstappen denuncia gli avvallamenti, Norris prende antidolorifici





F1 | Hadjar: “Verstappen a Singapore avrebbe vinto anche con la Ferrari". Leclerc: "Sciocchezze”



Formula 1



Formula 1



Stati Uniti



5 h



F1 | Hadjar: “Verstappen a Singapore avrebbe vinto anche con la Ferrari". Leclerc: "Sciocchezze”





F1 | Mercedes, Antonelli: "La W17 ha più carico, ma è diventata più difficile da guidare"



Formula 1



Formula 1



Stati Uniti



5 h



F1 | Mercedes, Antonelli: "La W17 ha più carico, ma è diventata più difficile da guidare"

More from

Andrea Kimi Antonelli





F1 | Mercedes: a Singapore ha debuttato la tuta traspirante di nuova generazione sviluppata da OMP



Formula 1



Formula 1 4 g



F1 | Mercedes: a Singapore ha debuttato la tuta traspirante di nuova generazione sviluppata da OMP





F1 | Meno drag, ma anche meno carico: Mercedes ha studiato l'ala ribaltabile, ma è un compromesso che (per ora) non paga



Formula 1



Formula 1 5 g



F1 | Meno drag, ma anche meno carico: Mercedes ha studiato l'ala ribaltabile, ma è un compromesso che (per ora) non paga





F1 | Mercedes: il nuovo pacchetto ha un anteriore più forte del previsto e ha sbilanciato la W17



Formula 1



Formula 1 7 g



F1 | Mercedes: il nuovo pacchetto ha un anteriore più forte del previsto e ha sbilanciato la W17

More from

Mercedes





Macau | Mercedes-Tigani e Aston Martin-Comtoyou presentano le livree per la FIA GT World Cup



GT



GT



FIA GT World Cup: Macau



21 h



Macau | Mercedes-Tigani e Aston Martin-Comtoyou presentano le livree per la FIA GT World Cup





F1 | Mercedes: l’ala nuova non è stata bocciata e verrà usata ad Austin. È importante per il 2027



Formula 1



Formula 1



Stati Uniti



2 g



F1 | Mercedes: l’ala nuova non è stata bocciata e verrà usata ad Austin. È importante per il 2027





McLaren ha ancora un asso nella manica per battere Red Bull e Mercedes?



Caratteristica



Formula 1



Caratteristica



Formula 1 9 ago 2024



McLaren ha ancora un asso nella manica per battere Red Bull e Mercedes?

Ultime notizie





MotoGP | I piloti chiedono garanzie e un piano di sicurezza per correre in Qatar



MotoGP



MtGP MotoGP



Australia



4 min



MotoGP | I piloti chiedono garanzie e un piano di sicurezza per correre in Qatar





F1 | Antonelli: “Voglio tornare a vincere”. E racconta il calvario di Singapore



Formula 1



F1 Formula 1



Stati Uniti



24 min



F1 | Antonelli: “Voglio tornare a vincere”. E racconta il calvario di Singapore





MotoGP | Ducati punge Aprilia sugli ordini di scuderia: "Può fare ciò che vuole". Noale replica: "Per ora non ci sono"



MotoGP



MtGP MotoGP



Australia



1 h



MotoGP | Ducati punge Aprilia sugli ordini di scuderia: "Può fare ciò che vuole". Noale replica: "Per ora non ci sono"





Lamborghini | Monza, Europa, Gara 2: rimonta e festa per Salonen/Tuomaala, Iaquinta/Gilardoni Campioni



Lamborghini Super Trofeo



LBST Lamborghini Super Trofeo



World Finals - Monza 2026



2 h



Lamborghini | Monza, Europa, Gara 2: rimonta e festa per Salonen/Tuomaala, Iaquinta/Gilardoni Campioni

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti