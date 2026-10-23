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F1 | Test a 35 km/h: come la FIA sta lavorando per evitare che si ripeta il bug di Sepang

La FIA ha testato ad Austin un aggiornamento software per evitare il ripetersi delle anomalie di Sepang. Al termine, la Federazione ha cercato di replicare le condizioni che avevano innescato il bug in Malesia, percorrendo curva 15 a 35 km/h, bassi giri motore e con la modalità a basso grip attivata anche sull'asciutto per verificare le novità.

Gianluca D'Alessandro

Pubblicato: 23 ott 2026, 20:11

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Lewis Hamilton, Ferrari, Pierre Gasly, Alpine

Foto di: Chris Graythen / Getty Images

Dopo i problemi emersi a Sepang, con diverse vetture rimaste ferme nel giro di formazione o colpite da significative perdite di potenza, la FIA si era impegnata a introdurre un aggiornamento software già per Austin. La promessa è stata mantenuta e al termine della prima sessione di prove libere, la Federazione ha infatti condotto un test dedicato per verificare l'efficacia delle modifiche apportate.

Il problema riscontrato in Malesia era il risultato di una serie di condizioni molto particolari e per questo difficili da anticipare anche per la FIA. Da Miami in avanti, infatti, in caso di asfalto bagnato sono state approvate mappature specifiche pensate per limitare la potenza della Power Unit e rendere più dolce l'erogazione, evitando che i piloti si trovino a gestire improvvisi picchi di coppia in condizioni di scarsa aderenza.

Un po' come con il motore termico si cerca di addolcire l'erogazione, anche sul fronte elettrico sono state introdotte misure aggiuntive per rendere la risposta della Power Unit più progressiva, una modifica richiesta dagli stessi piloti. In Malesia si è però creata una vera e propria tempesta perfetta in una delle zone più lente della pista.

Lewis Hamilton, Ferrari, era tra i piloti rimasti fermi in pista per il problema

Foto di: Joe Portlock / Getty Images

A sommarsi furono diversi fattori: la modalità a basso grip utilizzata sul bagnato, il fatto che curva 9 rientrasse tra quelli in cui era prevista una riduzione della potenza elettrica e le velocità particolarmente contenute imposte nei giri di formazione dietro la Safety Car. In queste condizioni alcune vetture si sono ritrovate a percorrere quel tratto a velocità molto ridotta e con il motore a regimi particolarmente bassi, proprio all'interno di una delle zone interessate dalla limitazione di potenza concesse della FIA.

Ciò ha innescato su alcune vetture una perdita di potenza superiore a quella prevista dalle strategie di controllo della centralina, senza che il sistema riuscisse poi a recuperarla in tempi brevi. Una volta scesi sotto determinate soglie operative, diventava difficile ripristinare la corretta pressione del turbo, lasciando i piloti senza risposta dalla vettura anche applicando nuovamente l'acceleratore.

Normalmente, in uscita di curva è l'MGU-K ad assistere il turbo fornendo energia per aumentarne la velocità di rotazione e garantire una pronta risposta all'input del pilota. In quel caso, però, si è innescata una condizione operativa molto particolare. Non sorprende quindi che le monoposto riuscite a mantenere il motore a regimi più elevati non abbiano accusato l'anomalia.

Le Mercedes, ad esempio, anche procedendo lentamente sono riuscite a mantenere il motore oltre una certa soglia, arrivando anche attorno a i 9000 giri contro i 3/4000 di altri team che hanno accusato il problema, conservando una pressione del turbo sufficiente a evitare l'anomalia.

George Russell, Mercedes

Foto di: Clive Mason / Getty Images

Alcune delle vetture che hanno invece accusato il bug software sono riuscite a recuperare autonomamente una volta tornate nelle corrette condizioni operative, mentre altre hanno dovuto effettuare un power cycle, spegnendo e riaccendendo la monoposto per ripristinare il normale funzionamento della Power Unit.

Proprio per evitare che una situazione analoga potesse ripetersi in futuro, ad Austin la FIA ha introdotto una versione aggiornata del software da testare al termine della prima sessione di prove libere. Pur in assenza di pioggia, l'obiettivo era quello di replicare il più fedelmente possibile lo scenario che aveva portato alle anomalie di Sepang, attivando la low grip mode anche in condizioni di asciutto.

La Federazione ha poi chiesto a tutti i piloti di percorrere curva 15, una delle sezioni più lente del COTA e anch'essa interessata da una zona di riduzione della potenza, a circa 35 km/h per almeno tre secondi, possibilmente in idle, quindi senza applicare acceleratore. La soglia non è stata scelta casualmente: in Malesia era proprio scendendo sotto i 40 km/h che si erano create le condizioni per l'innesco del bug.

Lo scopo del test era verificare l'efficacia delle protezioni aggiuntive introdotte nel software dalla FIA insieme ai costruttori di Power Unit. Al termine della procedura non ci sono stati casi di anomalie analoghe a quelle emerse a Sepang, un primo segnale incoraggiante sull'efficacia delle modifiche apportate.

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