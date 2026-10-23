Prove Libere
Formula 1 Stati Uniti
F1 | Austin, Libere 1: Leclerc davanti a tutti con la Ferrari evoluta, ma Max è molto vicino
La Ferrari si presenta bene nel GP degli Stati Uniti con la SF-26 evoluta affidata al monegasco. Verstappen sarebbe stato il più veloce con la Red Bull se non si fosse visto cancellare il tempo per track limiti. L'olandese è secondo davanti a Norris, Russell e Antonelli. Più staccato c'è Hamilton con la rossa standard.
Franco Nugnes
Pubblicato: 23 ott 2026, 18:50
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Charles Leclerc, Ferrari
Foto di: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images
La Ferrari si presenta ad Austin: Charles Leclerc è stato il più veloce nel primo turno di prove libere del GP degli Stati Uniti. Il monegasco ha portato al debutto l'ultimo pacchetto di aggiornamento della SF-26, mentre Lewis Hamilton si è dedicato alla rossa in versione standard per raccogliere i dati e valutare con cura le differenze.
Leclerc con un treno di soft è arrivato a 1'36"052 dando la sensazione che la Ferrari nell'ultima evoluzione sembra meno nervosa della macchina utilizzata dal sette volte campione del mondo. Con la gomme media le due SF-26 erano dovose solo da 74 millesimi a favore di Charles, mentre la finestra si è aperta con il treno di rosse: Lewis è stato autore di un paio di larghi sui dossi e non si è trovato nella condizione di attaccare il giro secco. Il britannico ha concluso sesto a oltre mezzo secondo dal compagno di squadra. E le differenze si sono viste anche nel mini long run dove Leclerc ha avuto un ritmo molto interessante con una pista che non è gommata.
Al secondo posto troviamo allora Max Verstappen con la Red Bull: il vincitore degli ultimi due GP ha chiuso a 84 millesimi dalla vetta, ma è giusto ricordare che l'olandese era sceso fino a 1'35"860 che poi è stato cancellato per un track limit millimetrico alla curva 19.
La McLaren sembra dare segni di risveglio con Lando Norris terzo a 245 millesimi da Leclerc, mentre Oscar Piastri è solo settimo con l'altra MCL40: l'australiano ha toppato il giro secco, mentre con le gialle teneva il passo del compagno di squadra.
La Mercedes ha lavorato con i due piloti con la W17 dotata dell'ultimo pacchetto di novità: la macchina della Stella sembra cresciuta, ma è ancora troppo nervosa: tanto Russell, quarto, quanto Antonelli, quinto, hanno accusato dei nefasti bloccaggi (George ha spiattellato un treno di hard con cui avrebbe dovuto fare il long run), ma la sensazione è che a Brackley non saranno soddisfatti, ma hanno trovato la via giusta.
Ottimo Gabriel Bortleto con un'Audi R26 che continua a crescere con modifiche piccole grandi, mentre Nico Hulkenberg è parso in difficoltà con un guaio alla power unit e così il tedesco è solo 18esimo. La Top 10 la chiudono le Racing Bulls con Arvid Lindblad davanti a Liam Lawson.
La Haas ha portato Oliver Bearman all'11esimo posto, con Esteban Ocon solo 16esimo. Ollie si è messo alle spalle le due Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll, molto vicini fra loro, segno che la AMR26 sta crescendo per stare a metà gruppo.
Non ha brillato Isack Hadjar con la seconda Red Bull: il francese è appena 14esimo, avendo a tiro l'Alpine di Pierre Gasly, mentre Franco Colapinto è 17esimo. Curioso il lavoro svolto dalla Williams: non hanno cercato un tempo facendo per buona parte della sessione delle prove aerodinamiche finalizzate a raccogliere dati per la FW50 che correrà nel 2027. Carlos Sainz è 19esimo e Alexander Albon ultimo, ma senza un vero rilievo cronometrico.
Per questo la Cadillac non è ultima: Valtteri Bottas precede il test driver Brian Harta, staccato di nove decimi.
FP1
Tutte le statistiche
Cla Pilota # Telaio Motore Giri Tempo Distacco Gomme km/h 1 C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 26
1'36.052
S 206.625 2 M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 25
+0.084
1'36.136
0.084 S 206.445 3 L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 22
+0.245
1'36.297
0.161 S 206.099 4 G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 26
+0.326
1'36.378
0.081 S 205.926 5 A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 25
+0.481
1'36.533
0.155 S 205.596 6 L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 23
+0.503
1'36.555
0.022 S 205.549 7 O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 23
+0.734
1'36.786
0.231 S 205.058 8 G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 23
+0.943
1'36.995
0.209 S 204.616 9 A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 26
+1.011
1'37.063
0.068 S 204.473 10 L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 22
+1.257
1'37.309
0.246 S 203.956 11 O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 23
+1.613
1'37.665
0.356 S 203.213 12 F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 22
+1.636
1'37.688
0.023 S 203.165 13 L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 25
+1.731
1'37.783
0.095 S 202.967 14 I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 23
+1.738
1'37.790
0.007 S 202.953 15 P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 23
+1.749
1'37.801
0.011 S 202.930 16 E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 26
+1.844
1'37.896
0.095 S 202.733 17 F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 23
+2.069
1'38.121
0.225 S 202.268 18 N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 21
+2.070
1'38.122
0.001 S 202.266 19 C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 19
+2.794
1'38.846
0.724 M 200.785 20 V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 21
+3.001
1'39.053
0.207 S 200.365 21 C. Herta Cadillac-Ferrari 25 Cadillac Ferrari 21
+3.927
1'39.979
0.926 S 198.509 22 A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 19
+40.416
2'16.468
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