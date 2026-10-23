Prove Libere

Formula 1 Stati Uniti

F1 | Austin, Libere 1: Leclerc davanti a tutti con la Ferrari evoluta, ma Max è molto vicino

La Ferrari si presenta bene nel GP degli Stati Uniti con la SF-26 evoluta affidata al monegasco. Verstappen sarebbe stato il più veloce con la Red Bull se non si fosse visto cancellare il tempo per track limiti. L'olandese è secondo davanti a Norris, Russell e Antonelli. Più staccato c'è Hamilton con la rossa standard.

Franco Nugnes

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Pubblicato: 23 ott 2026, 18:50

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Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

La Ferrari si presenta ad Austin: Charles Leclerc è stato il più veloce nel primo turno di prove libere del GP degli Stati Uniti. Il monegasco ha portato al debutto l'ultimo pacchetto di aggiornamento della SF-26, mentre Lewis Hamilton si è dedicato alla rossa in versione standard per raccogliere i dati e valutare con cura le differenze. 

Leclerc con un treno di soft è arrivato a 1'36"052 dando la sensazione che la Ferrari nell'ultima evoluzione sembra meno nervosa della macchina utilizzata dal sette volte campione del mondo. Con la gomme media le due SF-26 erano dovose solo da 74 millesimi a favore di Charles, mentre la finestra si è aperta con il treno di rosse: Lewis è stato autore di un paio di larghi sui dossi e non si è trovato nella condizione di attaccare il giro secco. Il britannico ha concluso sesto a oltre mezzo secondo dal compagno di squadra. E le differenze si sono viste anche nel mini long run dove Leclerc ha avuto un ritmo molto interessante con una pista che non è gommata.

Al secondo posto troviamo allora Max Verstappen con la Red Bull: il vincitore degli ultimi due GP ha chiuso a 84 millesimi dalla vetta, ma è giusto ricordare che l'olandese era sceso fino a 1'35"860 che poi è stato cancellato per un track limit millimetrico alla curva 19.

La McLaren sembra dare segni di risveglio con Lando Norris terzo a 245 millesimi da Leclerc, mentre Oscar Piastri è solo settimo con l'altra MCL40: l'australiano ha toppato il giro secco, mentre con le gialle teneva il passo del compagno di squadra.

La Mercedes ha lavorato con i due piloti con la W17 dotata dell'ultimo pacchetto di novità: la macchina della Stella sembra cresciuta, ma è ancora troppo nervosa: tanto Russell, quarto, quanto Antonelli, quinto, hanno accusato dei nefasti bloccaggi (George ha spiattellato un treno di hard con cui avrebbe dovuto fare il long run), ma la sensazione è che a Brackley non saranno soddisfatti, ma hanno trovato la via giusta.

Ottimo Gabriel Bortleto con un'Audi R26 che continua a crescere con modifiche piccole grandi, mentre Nico Hulkenberg è parso in difficoltà con un guaio alla power unit e così il tedesco è solo 18esimo. La Top 10 la chiudono le Racing Bulls con Arvid Lindblad davanti a Liam Lawson.

La Haas ha portato Oliver Bearman all'11esimo posto, con Esteban Ocon solo 16esimo. Ollie si è messo alle spalle le due Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll, molto vicini fra loro, segno che la AMR26 sta crescendo per stare a metà gruppo.

Non ha brillato Isack Hadjar con la seconda Red Bull: il francese è appena 14esimo, avendo a tiro l'Alpine di Pierre Gasly, mentre Franco Colapinto è 17esimo. Curioso il lavoro svolto dalla Williams: non hanno cercato un tempo facendo per buona parte della sessione delle prove aerodinamiche finalizzate a raccogliere dati per la FW50 che correrà nel 2027. Carlos Sainz è 19esimo e Alexander Albon ultimo, ma senza un vero rilievo cronometrico.

Per questo la Cadillac non è ultima: Valtteri Bottas precede il test driver Brian Harta, staccato di nove decimi. 

FP1

Tutte le statistiche

 

Cla Pilota #   Telaio Motore Giri Tempo Distacco Gomme km/h 1 Monaco C. Leclerc Ferrari 16   Ferrari Ferrari 26

1'36.052

  S 206.625 2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3   Red Bull Red Bull 25

+0.084

1'36.136

0.084 S 206.445 3 United Kingdom L. Norris McLaren 1   McLaren Mercedes 22

+0.245

1'36.297

0.161 S 206.099 4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63   Mercedes Mercedes 26

+0.326

1'36.378

0.081 S 205.926 5 Italy A. Antonelli Mercedes 12   Mercedes Mercedes 25

+0.481

1'36.533

0.155 S 205.596 6 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44   Ferrari Ferrari 23

+0.503

1'36.555

0.022 S 205.549 7 Australia O. Piastri McLaren 81   McLaren Mercedes 23

+0.734

1'36.786

0.231 S 205.058 8 Brazil G. Bortoleto Audi 5   Audi Audi 23

+0.943

1'36.995

0.209 S 204.616 9 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41   RB Red Bull 26

+1.011

1'37.063

0.068 S 204.473 10 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30   RB Red Bull 22

+1.257

1'37.309

0.246 S 203.956 11 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87   Haas Ferrari 23

+1.613

1'37.665

0.356 S 203.213 12 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14   Aston Martin Honda 22

+1.636

1'37.688

0.023 S 203.165 13 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18   Aston Martin Honda 25

+1.731

1'37.783

0.095 S 202.967 14 France I. Hadjar Red Bull Racing 6   Red Bull Red Bull 23

+1.738

1'37.790

0.007 S 202.953 15 France P. Gasly Alpine 10   Alpine Mercedes 23

+1.749

1'37.801

0.011 S 202.930 16 France E. Ocon Haas F1 Team 31   Haas Ferrari 26

+1.844

1'37.896

0.095 S 202.733 17 Argentina F. Colapinto Alpine 43   Alpine Mercedes 23

+2.069

1'38.121

0.225 S 202.268 18 Germany N. Hulkenberg Audi 27   Audi Audi 21

+2.070

1'38.122

0.001 S 202.266 19 Spain C. Sainz Jr. Williams 55   Williams Mercedes 19

+2.794

1'38.846

0.724 M 200.785 20 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77   Cadillac Ferrari 21

+3.001

1'39.053

0.207 S 200.365 21 United States C. Herta Cadillac-Ferrari 25   Cadillac Ferrari 21

+3.927

1'39.979

0.926 S 198.509 22 Thailand A. Albon Williams 23   Williams Mercedes 19

+40.416

2'16.468

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