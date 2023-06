F1 | Alpine: nuova ala anteriore per le A523 al GP d'Austria

Alpine continua a essere alla rincorsa di un quarto posto nel Mondiale Costruttori di Formula 1 che, almeno al momento, sembra una chimera piuttosto che un reale obiettivo.

L'exploit di Aston Martin e la conferma dei tre top team davanti - Red Bull, Mercedes e, in parte, Ferrari - stanno costringendo il team di Enstone a doversi accontentare di un quinto posto e di una stagione che sino a ora ha vissuto di fiammate.

A buoni risultati si sono alternati modesti arrivi a punti. L'ultimo in ordine temporale è l'ottavo posto portato a casa da Esteban Ocon al Gran Premio del Canada, con Pierre Gasly fuori dai punti e addirittura 12esimo.

Per questo motivo a Enstone l'idea è qualla di continuare a spingere sullo sviluppo della A523, perseguendo il metodo già utilizzato nella passata stagione. Si parla dunque di aggiornamenti continui o molto frequenti, senza aspettare di mettere assieme pacchetti sostanziosi come invece tanti team concorrenti tendono a fare.

Otmar Szafnauer, team principal di Alpine, ha svelato che al Gran Premio d'Austria, prossimo appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1, Alpine porterà una nuova ala anteriore.

"Abbiamo qualcosa in arrivo per il Gran Premio d'Austria. Una nuova ala anteriore. La nostra strategia è portare aggiornamenti di continuo, con grande frequenza, quando troviamo qualcosa che può funzionare. Non aspettiamo di mettere assieme grandi pacchetti di novità. Dunque è quello che stiamo facendo. Poi potrete vedere anche altre novità che arriveranno nei gran premi seguenti".

Pierre Gasly, Alpine A523 Photo by: Alpine

Alpine accetta il rischio di far esordire la nuova componente in un fine settimana in cui sarà svolta la Sprint Race. Ciò significa che ci sarà meno tempo per studiare il comportamento dell'ala e, di conseguenza, anche la messa a punto.

"Porteremo l'ala nuova in Austria e ci prenderemo un rischio, perché avremo solo il primo turno di prove libere per poterla provare. Ma il Red Bull Ring è una pista su cui la A523 si dovrebbe adattare bene. Penso che andremo bene in Austria".

Nelle prime 9 gare della stagione le A523 hanno mostrato un buon potenziale sul giro secco. Spesso Esteban Ocon e Pierre Gasly sono riusciti a portare a casa posizioni interessanti di partenza nelle griglie dei gp sino a ora disputati, ma il passo gara è stato altalenante. E' proprio su questo aspetto che il team si concentrerà nel corso delle prossime settimane.

"Sicuramente è incoraggiante vedere che sul giro secco la macchina risponde bene, almeno lo ha fatto fino a ora. Ora però dobbiamo lavorare per cercare di rendere il passo gara più o meno allo stesso livello delle prestazioni che riusciamo a ottenere sul giro secco".

"Non ci siamo ancora, ma non siamo nemmeno troppo lontani. Siamo più forti di quanto non fossimo in passato. Dunque ci saranno altre cose che cercheremo di fare per fare in modo di migliorare il nostro passo gara, elevandolo al livello in cui siamo riusciti a portare le nostre performance sul giro secco. A quel punto, se dovessimo riuscire a farlo, avremo molte più possibilità di portare a casa più punti di quelli che stiamo facendo", ha concluso Szafnauer.