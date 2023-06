F1 | La FIA valuta una stretta agli accessi in griglia dopo il caso Neymar

Alle celebrità, agli ospiti invitati ed ai membri dei media internazionali è consentito, in numero limitato, di unirsi ai funzionari della serie ed al personale delle squadre sulla griglia di partenza nel periodo che precede le gare di F1, Formula E, WEC e così via.

Tuttavia, questo accesso è attualmente sotto esame dopo che alcuni ospiti, incluso il calciatore brasiliano Neymar, erano ancora posizionati ai margini dell'erba sul rettilineo principale mentre iniziava il giro di formazione del GP di Spagna di questo mese.

Un caso che arriva mentre il Consiglio Mondiale della FIA attende i risultati di un'indagine su un'invasione di pista avvenuta nella fasi conclusive del GP d'Australia, nel mese di aprile.

L'organizzatore dell'evento dovrebbe presentare una relazione sull'incidente a giugno. Nell'ambito di tale relazione, la FIA si aspetta un "piano di riparazione che affronti i problemi di sicurezza e protezione".

Secondo quanto risulta a Motorsport.com, una delle misure previste è l'introduzione di restrizioni sulla valutazione della griglia di partenza. Secondo una dichiarazione del WMSC invece, "proteggere la salute e il benessere di tutti i partecipanti alla griglia di partenza - ospiti, funzionari e squadre - è la priorità della FIA".

Il presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem, ha dichiarato: "Dobbiamo trarre insegnamento dall'incidente del Gran Premio di Spagna. La FIA ha ricevuto rassicurazioni da Stefano Domenicali (amministratore delegato della F1) che sono state prese misure per garantire che non si ripeta l'incidente".

"È un problema che non riguarda solo la Formula 1, ma anche la Formula E, il WEC ed altre categorie, in base alle mie recenti esperienze con troppe persone sulla griglia di partenza in alcuni eventi".

"Non ho dubbi che in tutti i casi l'organizzatore si atterrà ai requisiti della FIA in materia di sicurezza. È dovere della FIA garantire un ambiente sicuro per tutti. La sicurezza nel motorsport è la priorità principale della Federazione".

La F1 ha occasionalmente permesso agli ospiti famosi di accedere alla griglia di partenza mentre le vetture iniziavano a muoversi dalla griglia. Nel 2017 ha organizzato un servizio fotografico speciale con Usain Bolt al GP degli Stati Uniti, poco prima dell'inizio del giro di formazione.

Usain Bolt performs his trademark pose prior to the start Photo by: Steven Tee / Motorsport Images