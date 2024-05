F1 | Alpine, clima esplosivo. Gasly: "Ocon, così non va. Deve cambiare"

Il primo giro del Gran Premio di Monaco 2024 ha regalato il grande brivido poco dopo la partenza, con il terribile incidente occorso a Sergio Perez per via di una manovra non indagata dai commissari ma comunque molto pericolosa di Kevin Magnussen. Questo ha fatto così scalpore da far passare in secondo piano un altro avvenimento di una certa rilevanza: il contatto tra le Alpine che ha costretto al ritiro Esteban Ocon.

Francesi entrambi, ambiziosi anche. Soprattutto rivali da sempre. Tra Pierre Gasly ed Esteban Ocon non scorre buon sangue ormai da diversi anni e, dopo un anno di convivenza costellato di alti e bassi, ecco l'epilogo di Monte-Carlo. Arrivati appaiati al Portier, Ocon ha provato il sorpasso nella curva che precede l'imbocco del tunnel. Una posizione in cui, anche per via delle dimensioni delle monoposto odierne, non c'è spazio per restare affiancati.

Gasly, una volta subìto il sorpasso, non ha potuto fare altro che rimanere molto aderente al guard rail esterno alla curva, ma le due monoposto di Enstone si sono toccate. La A524 di Ocon è decollata con il posteriore, ricadendo al suolo in maniera pesante.

La gara è stata neutralizzata pochi secondi dopo per quanto accaduto nel primo settore tra le Haas e Perez, così le Alpine sono rientrate ai box. I meccanici hanno avuto modo di controllare le due vetture, trovando rotture importanti su quella di Ocon. La A524 numero 31 ha patito rotture dei braccetti delle sospensioni posteriori e, soprattutto, del cambio. Questo è risultato irreparabile e non potrà rimanere nella turnazione per la stagione.

A fine gara Ocon ha rifiutato di dare giudizi sull'accaduto, affermando di non avere ancora visto le immagini dell'incidente. Pierre Gasly, invece, non si è certo tirato indietro, usando parole forti contro il suo compagno di squadra e il suo modo di correre.

Esteban Ocon, Alpine A524 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

"Sono stato piuttosto sotto shock. E' stata una manovra non necessaria da parte sua. Per il team, ero solo... Insomma, non dovremmo mai trovarci in certe situazioni, soprattutto tra compagni di squadra. E' triste. Sono arrabbiamo per quanto accaduto. Specialmente sapendo di aver ricevuto istruzioni prima della gara su cosa fare. E quando una monoposto si qualifica davanti all'altra, quella dietro dovrebbe dare il suo apporto all'altra in gara. Questa era la strategia".

"Sfortunatamente non è accaduto. Abbiamo certamente bisogno di parlarne, perché così non può funzionare. Specialmente in una stagione come questa. Uno punto o due potrebbero rivelarsi cruciali alla fine dell'anno, e dobbiamo assicurarci che cose del genere non succedano più".

Gasly è poi entrato più in profondità della questione legata alla strategia decisa dal team prima della gara. Uno scenario che, se confermato, non andrebbe a deporre a favore di Ocon, autore di una manovra non necessaria che ha portato Alpine a perdere punti importanti nel Mondiale Costruttori.

"Prima della gara era stato deciso che la vettura qualificata davanti all'altra avrebbe avuto priorità nelle strategie e supporto dall'altra. Ovviamente non c'era alcun rischio da prendere in una pista come questa. Sappiamo tutti cos'è accaduto. La cosa più importante per me è che in futuro cose del genere non accadano più. Eravamo già stati molto vicini un paio di volte poco prima. Forse troppe volte. Ne avevamo discusso e ora dobbiamo mettere le cose in chiaro".

"Esteban è un pilota professionista. Sa cosa deve e cosa non deve fare. Soprattutto quando si è compagni di squadra. E' davvero un pilota forte, sa quello che fa, dunque deve cambiare".

Ocon e Gasly erano già entrati in rotta di collisione lo scorso anno al Gran Premio d'Australia, quando buttarono via un doppio arrivo a punti in posizioni importanti proprio a causa di una manovra in cui entrambi demolirono le rispettive monoposto. Danni a livello di punti, ma anche per i conti relativi al Budget Cap, che per i team, da quando è in vigore, è diventato un contatore fondamentale tanto quanto la classifica Mondiale.