F1 | Haas: Magnussen graziato, ma lui dà la colpa a Perez

Una gara sulla carta (e poi nei fatti) noiosa, è stata ravvivata da un inatteso e terribile incidente poco dopo il via del Gran Premio di Monaco e Kevin Magnussen è stato inatteso protagonista. Ma in negativo.

Usciti dalla Sainte Devote, Magnussen ha provato il sorpasso ai danni di Sergio Perez all'esterno della salita prima del Casino, ma la dinamica della manovra del danese ha innescato un terribile incidente che ha visto la Red Bull numero 11 sbriciolarsi nel peggiore dei modi, pur rimanendo intatta la cellula di sopravvivenza.

Fortunatamente tutti i piloti coinvolti ne sono usciti illesi, ma era logico attendersi un'investigazione della manovra compiuta dal pilota della Haas. Questa non è arrivata e, a fine gara, Magnussen ha affermato che tutto l'accaduto è stato frutto della manovra di Perez. Parole che hanno fatto scalpore.

"Chiaramente Perez non mi ha lasciato spazio, invece pensavo me l'avrebbe lasciato. Avevo buona parte del mio anteriore, insomma... tutta la mia ruota anteriore era davanti alla sua ruota posteriore. Quindi mi aspettavo che lasciasse spazio per un'auto alla sua destra, soprattutto perché non aveva nessuno all'interno. Alla sua sinistra aveva pista libera. Così mi ha schiacciato contro il muro".

"Non è bello vedere le nostre macchine coinvolte nello stesso indicente. E' uno schifo. Voglio dire, è una situazione di merda. Veramente di merda".

"Se credo che sia giusto che i commissari non mi abbiano penalizzato? E' meglio che non parli di questo argomento. Ma sarei stato molto sorpreso se mi avessero penalizzato".

Di ben altro parere è stato Sergio Perez, e non poteva essere altrimenti. Il messicano, che si è visto agganciare dalla ruota anteriore sinistra della Haas di Magnussen, è incredulo riguardo la mancata investigazione dei commissari di gara nei confronti della manovra del danese.

"Se guardate all'onboard della mia macchina, in nessun punto potete vedere la macchina di Magnussen accanto alla mia. Potete solo vedere quanto si sia avvicinato il muro. Ad un certo punto Kevin doveva rendersene conto".

"Voglio dire, quando sei la macchina dietro, a un certo punto devi renderti conto che non puoi andare oltre prima che il muro e la macchina davanti si avvicinino troppo. Sono molto sorpreso che l'incidente non sia stato messo sotto indagine sia per la quantità di danni riportati che per la pericolosità dello stesso. Sono davvero sorpreso".

L' incidente di Perez a Monaco

"Nella posizione in cui era Magnussen, era chiaro che ci sarebbe stato un solo modo per concludere la cosa: o colpire il muro o la mia auto, sul lato destro. Non avrebbe dovuto trovarsi lì".

"Come fa a volere che gli lasci spazio se non è nemmeno affiancato? C'è un punto in cui vedi che il muro ti sta venendo contro e devi rallentare. Mi è successo molte volte anche a me, e a un certo punto devi solamente rallentare per evitare che tutto questo possa accadere. Poteva scegliere di rallentare, ma lui ha scelto il contatto".

Non poteva mancare il commento di Nico Hulkenberg, sfortunato co-protagonista dell'incidente ma solo perché si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato. Incolpevole, Nico è stato centrato dalla RB20 di Perez ormai da tempo fuori controllo e distrutta già nel primo impatto contro le barriere.

"E' stato un incidente davvero stupido tra Kevin e Checo. Non so se Checo abbia visto Kevin, ma avrebbe dovuto lasciare più spazio. Allo stesso tempo, penso che Kevin sia stato molto ottimista riguardo alla posizione che aveva poco prima di centrare Perez. In quel punto la pista diventa più stretta".

Dopo le tre versioni dei piloti coinvolti nella carambola che ha fermato la gara dopo appena mezzo giro, vale la pena analizzare bene quanto accaduto tra Magnussen e Perez dopo la Sainte Devote.

Il camera car di GuanYu Zhou, che seguiva i tre piloti coinvolti nell'incidente, mostra come Magnussen - ben prima di colpire la ruota posteriore destra di Perez, abbia colpito il muro a destra con la ruota posteriore destra della RB20 del messicano. A quel punto la VF-24 numero 20 ha colpito la monoposto che lo precedeva, innescando la terribile carambola da cui, fortunatamente, tutti e tre i piloti convolti sono usciti illesi.

L'onboard di Magnussen conferma come, dopo l'impatto con il muro, la Haas si sia spostata leggermente a sinistra, colpendo Perez. Le due monoposto erano tutt'altro che affiancate, tant'è che il contatto è avvenuto tra la gomma posteriore della Red Bull e quella anteriore della Haas.

Sappiamo che durante il primo giro i commissari sono - ormai da tempo - molto più permissivi per ciò che concerne i contatti in pista, ma lascia interdetti il fatto che il contatto tra le Alpine poco dopo il Portier (con annessa penalità a Ocon) sia stato investigato pur essendo avvenuto pochi secondi dopo la carambola del primo settore.

Per Magnussen, comunque, un pericolo scampato, considerando i soli 2 punti rimasti nella patente. Il jolly è stato giocato a Monaco, dovrà essere molto più accorto già dal Canada.