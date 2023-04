F1 | AlphaTauri: Tost lascia. Mekies sarà il nuovo team principal

AlphaTauri è stata e sarà al centro di diverse voci e operazioni nel corso del 2023, cambiamenti importanti che la porteranno ad avere un assetto diverso a partire dal prossimo anno.

Nella prima serata di oggi il team di Faenza ha annunciato che Franz Tost, team principal di Toro Rosso prima e AlphaTauri poi, lascerà il suo ruolo alla fine del 2023, ponendo fine a un periodo di 17 anni a capo del team B della Red Bull. Al suo posto arriverà dalla Ferrari Laurent Mekies, che negli ultimi anni è stato Direttore Sportivo della Scuderia del Cavallino Rampante. Tost rimarrà però nel team come consulente anche nella stagione 2024.

"Prima di tutto, vorrei ringraziare Dietrich Mateschitz, che mi ha dato l'incredibile opportunità di essere Team Principal della Scuderia Toro Rosso e della Scuderia AlphaTauri negli ultimi 18 anni", ha dichiarato Franz Tost. "È stato un vero privilegio guidare la Scuderia per un periodo così lungo e un grande piacere lavorare con così tante persone motivate e competenti, che condividono la mia passione per la Formula 1".

"A 67 anni è arrivato il momento di passare la mano e con Peter come nuovo CEO e Laurent come Team Principal, abbiamo trovato due persone molto professionali, che porteranno il Team al livello successivo. Voglio ringraziare tutti per l'ottima collaborazione".

Franz Tost, Team Principal, Scuderia AlphaTauri Photo by: Red Bull Content Pool

Mekies diverrà dunque il nuovo team principal di AlphaTauri. Ancora da definire da quando potrà prendere il posto di Tost, ma con tutta probabilità lo farà dall'inizio del 2024. Assieme a Mekies, in AlphaTauri arriva anche l'ex FIA Peter Bayer con il ruolo di Chief Executive Officer, ossia amministratore delegato. Si tratta di una riorganizzazione dei vertici del team molto importante, che cambierà volto alla squadra faentina dopo un paio di stagioni meno soddisfacenti rispetto alle previsioni iniziali.

Queste invece le prime parole di Laurent Mekies da futuro team principal di AlphaTauri: "Innanzitutto, vorrei rendere omaggio a Franz per il grande lavoro che ha svolto in quasi due decenni di presidenza a Faenza. Gli auguro ogni bene per il futuro e so che sia io che Peter potremo contare sul suo contributo e sui suoi consigli nei tempi a venire. Guardando al futuro, sono onorato di assumere il ruolo di Team Principal e di tornare alla Scuderia dove ho trascorso gran parte della mia carriera. La Scuderia AlphaTauri ha tutti gli ingredienti necessari per un maggiore successo in futuro e, insieme a Peter, non vedo l'ora che ciò accada".

Anche Peter Bayer, futuro Chief Executive Officer di AlphaTauri, ha pronunciato le prime parole da nuovo arrivo in casa AlphaTauri: "Vorrei anche ringraziare Franz per la sua dedizione alla Scuderia AlphaTauri e al suo predecessore, la Scuderia Toro Rosso. Il suo impegno nello sviluppo di giovani talenti ha portato a una griglia di Formula 1 in cui il 25% dei piloti ha beneficiato della sua guida".

"È un grande privilegio anche per me assumere il ruolo di CEO della Scuderia e lavorare al fianco di Laurent. La Scuderia AlphaTauri dispone di un fantastico team di persone e di ottime infrastrutture a Faenza e nel Regno Unito. Non vedo l'ora di costruire su questi elementi chiave per aumentare le prestazioni, sia in pista che fuori, e per portare la Scuderia ad avere ancora più successo nei prossimi anni".

Peter Bayer, ex segretario Generale FIA per il Motorsport e futuro Chief Executive Officer di AlphaTauri Photo by: Andrew Hone / Motorsport Images

Franz Tost occupa il ruolo di team principal del team italo-austriaco dal 2006, quando il team di Faenza era al primo anno con la nuova denominazione che ha sostituito Minardi. Nel 2020 è diventato team principal della Scuderia AlphaTauri, con il team che ha cambiato nome passando da Toro Rosso a utilizzare quello del marchio di moda lanciato dalla Red Bull.

Da team principal di Toro Rosso e AlphaTauri, Franz Tost si è tolto la soddisfazione di vincere due Gran Premi. Il primo nel 2008, all'Autodromo di Monza sede del Gran Premio d'Italia. A cogliere il successo fu Sebastian Vettel, a cui seguirono negli anni successivi tante altre vittorie e la conquista di ben 4 titoli iridati, ma al volante di monoposto realizzate da Red Bull Racing.

Il secondo successo, invece, è arrivato tanti anni dopo. Per la precisione nel 2020, quando a portare a casa la vittoria al Gran Premio d'Italia - sempre a Monza, pista evidentemente portafortuna - fu Pierre Gasly in una gara pazza.

In termini di risultati e di punti, la stagione più soddisfacente è stata quella 2021. Grazie al podio ottenuto al Gran Premio di Azerbaijan a Baku e a una serie eccellente di piazzamenti firmati da Pierre Gasly e Yuki Tsunoda, il team faentino è riuscito a chiudere la stagione al sesto posto nel Mondiale Costruttori, inanellando 142 punti complessivi.

Prima di ricoprire il ruolo di team principal di Toro Rosso e AlphaTauri, l'austriaco nativo di Trins, classe 1956, da giovane ha gareggiato in Formula Ford e in Formula 3 per poi appendere il casco al chiodo per studiare Scienza dello Sport e Management. Nel 1993 entrò a far parte della Willi Weber Management, curando la carriera di Ralf Schumacher anche in BMW, fornitrice di motori per il team Williams dal 2000.

"In primo luogo, vorrei ringraziare Franz Tost per il suo duro lavoro alla Scuderia AlphaTauri e alla Scuderia Toro Rosso negli ultimi 18 anni", ha aggiunto Oliver Mintzlaff, Chief Executive of Corporate Projects and Investments di Red Bull GmbH. "Per tutto il tempo trascorso in squadra, Franz è stato guidato da una visione unica: la ricerca di prestazioni sempre più elevate da parte della macchina e del pilota".

"La sua leadership ha portato a vittorie eccezionali e allo sviluppo di alcuni dei migliori talenti mai visti in Formula 1. Sostituirlo non è stato facile e ha comportato una ridefinizione della struttura manageriale del Team. Sono quindi molto lieto di dare il benvenuto a Peter Bayer come CEO e a Laurent Mekies come Team Principal. Entrambi vantano una grande esperienza in posizioni di vertice in Formula 1 e insieme sono certo che porteranno la Scuderia AlphaTauri a livelli ancora più alti in futuro".

La Ferrari ha deciso di non emettere alcun comunicato stampa legato all'addio di Laurent Mekies. Sarà il team principal Frédéric Vasseur a parlarne nella conferenza stampa di domani, a Baku, sede del Gran Premio di Azerbaijan.