F1 | Aboliti i copri cerchio con i LED per le info in gara

La F1 Commission che si è riunita ieri non ha deliberato solo le modalità che regoleranno la seconda qualifica per la gara Sprint del sabato, ma ha varato una serie di provvedimenti. Fra questi emerge l’abbandono di introdurre le luci al LED sui copriruota dal 2024.

L’idea era interessante perché i copriruota dei cerchi potevano diventare attraverso i LED strumenti per offrire ai tifosi una serie di informazioni facilmente leggibili, nel momento in cui la tecnologia sarebbe stata matura.

Già nei test di fine stagione 2021 ad Abu Dhabi, la McLaren aveva provato un sistema di luci a LED sulle sue monoposto: la speranza era che potessero essere utile per i fan per capire meglio la corsa durante le qualifiche o la gara: si potevano dare le posizioni, piuttosto che il tempo sul giro.

Mario Isola, responsabile di Pirelli Motorsport quattro ruote, non ne ha mai fatto mistero: “Nel momento in cui la tecnologia dovesse essere pronta, le applicazioni potranno essere illimitate. Ci era stato detto che si potevano visualizzare le posizioni, i tempi sul giro ma anche i loghi o i nomi dei piloti”.

Ma la F1 Commission in materia di LED ha deciso di fare un deciso passo indietro. L’introduzione di questo curioso sistema di comunicazione è stato cancellato dal regolamento di F1 2024 con l’abolizione dell’Articolo 8.18 che recitava: “A seconda della disponibilità della tecnologia necessaria e al fine di fornire informazioni visive agli spettatori, la FIA può richiedere che ciascuno dei quattro copriruota descritti nell'Articolo 3.13.7 sia dotato di un Pannello di visualizzazione a LED”.

Lo stop non è scattato per carenze di natura tecnica, gli esperimenti ulteriori hanno dato esiti positivi, quanto per per problemi di peso. Le attuali monoposto hanno una massa minima di 798 kg che è già considerata eccessiva. Con l’introduzione delle F1 a effetto suolo dotate di ruote da 18 pollici c’era già stato un sensibile aumento di peso nella parte non sospesa delle vetture (i cerchi anteriori sono 2,5 kg in più, mentre quelli posteriori arrivano a 3 kg in più).

Siccome la corsa all’alleggerimento delle F1 è stato uno dei temi tecnici di questo 2023, le squadre hanno sottolineato di non voler investire altre risorse per arrivare sotto il limite di peso, preferendo rinunciare alla comunicazione via LED sui copri cerchio.