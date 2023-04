F1 | Nuovo format OK: la Sprint Race ha la sua qualifica (breve!)

La F1 Commission si è riunita oggi per definire e approvare la versione definitiva del nuovo format del fine settimana di Formula 1 che sarà introdotto questo weekend al Gran Premio di Azerbaijan, sul tracciato cittadino di Baku. La proposta è stata approvata all'unanimità.

Il principale oggetto di discussione è stato l'introduzione delle Qualifiche del sabato mattina, chiamate Sprint Shootout. Queste prenderanno ufficialmente il posto del secondo turno di prove libere e andranno a definire la griglia di partenza della Sprint Race che si terrà sabato pomeriggio.

Il turno di Qualifiche della Sprint Race, inoltre, cambia orario rispetto a quello che avrebbe dovuto essere il secondo turno di prove libere, anticipando la partenza della sessione di un'ora rispetto a quanto previsto sino a oggi.

Il nuovo format sarà utilizzato per la prima volta a Baku, primo dei sei fine settimana in cui si terrà la Sprint Race nella giornata di sabato.

Questo è il nuovo programma del weekend di Baku

Venerdì 28 aprile

Prove Libere 1: ore 11:30 - 12:30

Qualifiche Gara: ore 15:00 - 16:00

Sabato 29 aprile

Qualifiche Sprint Race (Sprint Shootout): 11:30 - 12:30 (nuovo format)

Sprint Race: 15:30 - 16:30

Domenica 30 aprile

Gara: ore 13:00 - 15:00

Qualifiche della Sprint Race: quanto durano

Una delle principali novità della sessione di qualifiche dedicata alla Sprint Race è la durata. Sarà sempre suddivisa in tre parti: Q1, Q2 e Q3, con la stessa modalità di eliminazione e promozione al turno successivo. Ciò che cambierà, però, è proprio la durata delle tre fasi.

Q1: la prima sessione durerà 12 minuti

Q2: la seconda sessione durerà 10 minuti

Q3: la terza e ultima sessione, quella che andrà a definire le prime 10 posizioni, avrà la durata di 8 minuti

L'intenzione è facile da intuire: permettere a ogni pilota di fare un solo tentativo per turno, sebbene in Q1 si possano effettivamente fare - ci sarebbe il tempo - 2 run, mentre in Q2 e Q3 è possibile fare 2 tentativi ma senza un pit stop per sostituire le gomme.

Allocazione gomme per il 'Sabato Sprint'

La F1 Commission ha anche approvato l'allocazione gomme per le la Shootout Sprint e la Sprint race. Di seguito le scelte fatte:

Pista asciutta:

2 set di Pirelli White Hard

4 set di Pirelli Yellow Medium

6 set di Pirelli Red Soft

I piloti, con pista asciutta, potranno utilizzare i seguenti set di mescole nei tre turni della Shootout Sprint:

In Q1: un set di Medium

In Q2: un set di Medium

In Q3: un set di Soft

Shootout Sprint: ecco come si dovranno scontare le penalità

L'introduzione della Shootout Sprint ha portato anche a una naturale gestione delle penalità.

Le penalità in griglia ricevute per infrazioni nelle Libere 1 e nelle qualifiche del venerdì saranno valide e da scontare in gara. Quelle invece ricevute nella Shootout Sprint, i piloti dovranno scontarle nella Sprint Race di sabato.

Chi invece si vedrà comminare una penalità nel corso della Sprint Race, dovrà scontarla nella gara di domenica.

Un'infrazione legata al Parco Chiuso si tramuterà in una partenza dalla pit lane per la Sprint Race e per la gara di domenica. Chi invece incorrerà in penalità per via di componenti delle power unit le sconterà esclusivamente in gara (a meno che queste non rientrino nella casistica di infrazione del regime di Parco Chiuso).

Gli obiettivi del nuovo format

L'approvazione del nuovo format che sarà utilizzato a Baku ha un piano ben preciso, ossia quello di rendere più rilevante il sabato mattina così come è stato esplicitamente chiesto dalla Formula 1 Commission, ma anche dare a ogni giornata del fine settimana un elemento competitivo spostando le qualifiche della gara al venerdì.

Rendere più eccitante il fine settimana, sì, ma anche aumentare le difficoltà ai team, dando loro meno tempo per capire il comportamento delle rispettive monoposto, delle gomme e avere meno possibilità di sistemare l'assetto.

Nelle decisioni prese non manca l'intento di aumentare i rischi per i team: una seconda qualifica - quella per la Sprint Race in cui i piloti avranno meno tempo per trovare il giro perfetto per qualificarsi al turno successivo, senza però andare a compromettere l'intero fine settimana qualora le cose al sabato (in qualifica o nella Sprint Race) dovessero andare male.

Novità ai regolamenti 2023 e 2024

Al di là della Shootout Sprint, ossia il turno che andrà a definire la griglia di partenza della Sprint Race, la Formula 1 Commission ha anche preso decisioni riguardo alcuni aggiornamenti al regolamento tecnico 2023-2024.

E' stato deciso infatti di aumentare il nuero di motori a combustione interna (ICE), turbo, MGU-H e MGU-K già da questa stagione passando dalle attuali 3 unità a 4 per monoposto.

Inoltre il tempo allocato per le procedure della griglia di partenza per un gran premio aumenteranno da 40 a 50 minuti. In alcune gare, il tempo aggiuntivo sarà utilizzato per la presentazione dei piloti ai fan.

Importante aggiunta al Codice Sportivo della FIA: la definizione aggiornata di "Lavoro sulla vettura" durante una penalità da scontare al pit stop (articolo 54.4.c) che fu introdotto come una Direttiva in marzo sarà inclusa proprio nel codice di cui sopra.