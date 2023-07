F1 | GP Austria: accolta la protesta Aston Martin, in corso le revisioni

Circa un'ora e mezza dopo la fine della gara a Spielberg, l'Aston Martin ha presentato alla Federazione una protesta contro la classifica provvisoria del Gran Premio d'Austria.

Seppur inizialmente non fosse stato specificato il motivo, è poi emerso che la squadra britannica ha deciso di sporgere reclamo perché non sarebbero state assegnate delle per delle violazioni di track limit che potrebbero far scalare verso l'alto le due AMR23 in classifica.

La gara di Spielberg è stata costellata di infrazioni ai limiti della pista, con otto piloti sanzionati per aver oltrepassato le linee bianche, principalmente nelle curve 9 e 10. Dopo le prime valutazioni, la FIA ha accolto il ricorso della Aston Martin relativo alle infrazioni ai limiti della pista, per cui servirà ancora del tempo per revisionare a fondo la classifica finale.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

La FIA ha rivelato di non essere stata in grado di esaminare tutte le segnalazioni delle auto che hanno oltrepassato le linee bianche durante la gara, dal momento che ci sono stati oltre 1200 casi durante i 71 giri. I commissari hanno ritenuto ammissibile la protesta dell'Aston Martin in quanto un elenco di tempi sul giro cancellati, fornito dal controllo di gara, ha rivelato casi di violazione dei limiti della pista che non erano stati precedentemente segnalati ai commissari.

Inoltre, è stato determinato che alcune di queste infrazioni probabilmente giustificano una penalità che non è stata precedentemente applicata durante la gara o quando è stata emessa la classifica provvisoria. Tali infrazioni, nel caso venissero confermate, potrebbero cambiare la classifica finale.

Più nello specifico, l'attenzione dell'Aston Martin sarebbe rivolta a Carlos Sainz, il quale durante la gara è già stato sanzionato con una penalità di cinque secondi. Nel caso di un'ulteriore punizione, lo spagnolo potrebbe scivolare in classifica, finendo dietro Lando Norris oppure alle spalle di Fernando Alonso. Ferrari è infatti stata convocata dai commissari sportivi, dove è stata rappresentata dal responsabile Diego Ioverno.