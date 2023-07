F1 | La FIA non è riuscita a verificare tutti i 1200 track limits in Austria

Il risultato della gara di 71 giri rimane provvisorio, in seguito ad una protesta dell'Aston Martin per il modo in cui sono state punite le violazioni dei track limits.

Dei 20 piloti in griglia, solo George Russell e Fernando Alonso sono riusciti ad evitare almeno un episodio di violazione dei track limits, la maggior parte dei quali si è verificata nelle curve 9 e 10, entrambe ad alta velocità e a destra.

La FIA ha rivelato che questo ha portato a oltre 1.200 casi di vetture segnalate alla direzione gara perché potenzialmente uscite dai confini del circuito, andando con tutte e quattro le ruote oltre le linee bianche.

A causa dell'afflusso di segnalazioni che ha creato una "situazione senza precedenti", l'organo di governo ha riconosciuto di non essere stato in grado di esaminare tutte le potenziali infrazioni durante il Gran Premio.

Un portavoce della FIA ha dichiarato che: "Per quanto riguarda le infrazioni ai track limits in occasione del Gran Premio d'Austria FIA di Formula 1 del 2023, notiamo che a causa delle specificità del layout del circuito e della propensione di molti piloti a guidare ripetutamente al di fuori dei confini della pista, si è verificata una situazione senza precedenti che ha portato all'impossibilità di esaminare tutte le potenziali infrazioni durante la gara".

"Prima che fosse presentata una protesta contro il risultato, avevamo già iniziato una revisione completa delle infrazioni ai limiti della pista, che è in corso".

"Durante il Gran Premio, la direzione gara è stata incaricata di esaminare ben oltre 1200 casi in cui una vettura è stata segnalata come potenzialmente in grado di uscire dalla pista".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

"I risultati saranno aggiornati una volta completata la revisione di quelli che non è stato possibile esaminare durante la gara".

Secondo Motorsport.com, i team si sono sentiti frustrati per il ritardo con cui sono stati controllati i track limits durante la gara, il che potrebbe aver contribuito all'impossibilità di avvertire i piloti, quando è stata mostrata una bandiera bianconera, che erano a un solo ad colpo di distanza dal ricevere una penalità di cinque secondi.

La FIA ha sottolineato che spingerà ancora una volta la direzione del Red Bull Ring ad installare vie di fuga di ghiaia, come quelle utilizzate all'esterno della curva 4, per definire meglio le due curve finali.

Tuttavia, questa misura non è stata attuata in precedenza perché il circuito austriaco ospita anche gare di motociclismo, tra cui la MotoGP.

La FIA ha aggiunto: "Al fine di affrontare il problema per gli eventi futuri, rinnoveremo la nostra raccomandazione al circuito di aggiungere una via di fuga in ghiaia all'uscita delle curve 9 e 10".

"Notiamo che, sebbene questa non sia una soluzione semplice in relazione alle altre serie che corrono qui, si è dimostrata molto efficace in altre curve e circuiti con problemi simili".