Dakar | Loeb rallentato da una foratura e un problema allo sterzo

La prima tappa del Rally Dakar 2024, composta da un totale di 414 chilometri cronometrati, è stata caratterizzata da un terreno tanto pericoloso quanto inaspettato, dove i piloti hanno lottato con la meccanica dei loro mezzi. Ci si aspettava che la maggior parte dei grandi nomi riuscisse ad avvicinarsi alla testa del gruppo in una giornata insolita in cui la partenza è stata ritardata a causa di un problema con uno spettatore, ma non è stato così per Prodrive.

Il costruttore britannico ha dovuto prestare attenzione agli eventi che hanno coinvolto sia Nasser Al Attiyah che Sébastien Loeb, dato che sono rimasti in fondo alla classifica. Il francese, nove volte campione WRC, ha sofferto molto, prima a causa di una forature dovute alle pietre, poi per la rottura del braccetto dello sterzo.

"Non è stata una tappa facile, ma ce lo avevano detto prima della partenza", ha detto il francese dopo essere sceso dalla macchina al 19° posto e aver perso più di 20 minuti dal leader della classifica generale. "Abbiamo forato dopo 70 chilometri, ma sapevamo che il resto della tappa sarebbe stato molto duro per gli pneumatici e per la macchina, con grandi rocce ovunque. Così ce la siamo presa comoda", ha spiegato il francese, sottolineando di aver mantenuto un approccio più conservativo fino al termine della prima tappa.

"Ma poi ho rotto il braccetto dello sterzo, quindi abbiamo dovuto cambiarlo durante la tappa, e non è così veloce da cambiare, quindi credo che abbiamo perso dieci o dodici minuti. È stata una giornata lunga, non molto interessante dal punto di vista della guida, ma più una questione di sopravvivenza. Alla fine ce l'abbiamo fatta".