Dakar | Il nome di Carlos Sainz è sulla lista della Ford per il 2025

La gara più dura del mondo è quella che ogni pilota vuole vincere, ma deve circondarsi di una squadra che abbia serie possibilità di imporsi nel deserto. E poiché tutti sanno che Audi abbandonerà l'avventura della Dakar dopo l'edizione 2024 di quest'anno, una leggenda come Carlos Sainz dovrà trovare una squadra se vorrà continuare a tentare la fortuna in Arabia Saudita.

Una delle possibili opzioni è Ford, che sta lavorando in collaborazione con M-Sport e che nel 2025 avrà un progetto di alto livello, con una vettura rinnovata con cui aspirerà alla vittoria finale. Un piccolo gruppo di media, tra cui Motorsport.com, ha chiesto al direttore di Ford Performance, Mark Rushbrook, del possibile ingaggio dello spagnolo, e lui lo ha citato testualmente come uno dei nomi presenti sulla sua lista, aggiungendo che il colosso statunitense ingaggerà i piloti migliori.

"Carlos Sainz... Per vincere servono i migliori piloti e la miglior squadra, ma al momento non siamo pronti ad annunciare nulla. Stiamo valutando come ottenere i migliori piloti", ha detto l'americano, che sta anche tenendo d'occhio gli altri pezzi del puzzle per vincere il trofeo Touareg nella prossima stagione.

Uno dei massimi dirigenti del team non ha assicurato che Nani Roma rimarrà con la squadra, ma ha anche lasciato intendere che lo spagnolo continuerà nel 2025: "Nani è una parte fondamentale del progetto, non credo che potremmo essere qui senza la sua esperienza e il suo sviluppo, ha fatto parte del miglioramento di questa vettura".

Inoltre, quando gli è stato chiesto se fosse sorpreso dalle sue prestazioni dopo un anno di assenza dalle competizioni, ha risposto: "È un vincitore, un campione, ha esperienza. Quando lo abbiamo messo in macchina sapevamo che avrebbe potuto darci il feeling necessario per sviluppare la vettura, sono molto contento di lui".