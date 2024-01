Dakar | Sainz elogia Loeb: "Oggi apriva, ma ha dato la paga a tutti"

Il ritorno alla gara, dopo il giorno di riposo della Dakar 2024, è stato segnato dalla vittoria nella settima tappa di Sebastien Loeb, che ora è a 19 minuti da Carlos Sainz nella classifica generale riservata alle auto. Inoltre, ora lo spagnolo non avrà il supporto del suo compagno di squadra Mattias Ekstrom in cima alla classifica, poiché lo svedese ha avuto un problema alla sua Audi RS Q e-tron che gli ha fatto perdere più di due ore.

Quando lo spagnolo è tornato dalla speciale cronometrata di 483 chilometri, visibilmente stanco e con ancora un piatto di cibo in mano per recuperare le energie, ha parlato con i media, tra cui Motorsport.com, e ha fornito il suo punto di vista su come è andata la tappa, nella quale si è classifica quarto.

Lo spagnolo ha sottolineato come la navigazione sia stata uno degli aspetti più complessi della giornata e ha detto: "È stata una giornata difficile, con molta navigazione. Abbiamo avuto delle forature, quindi non è stata una giornata perfetta. Inoltre, 'Seb' (Loeb) ha fatto un'ottima tappa, e perdere dieci minuti è molto. Nella zona rocciosa abbiamo avuto una foratura lenta, e dobbiamo guardarla, è molto facile sulle rocce, è una lotteria".

"È stato molto difficile trovare un paio di waypoint: abbiamo dovuto girare, non abbiamo perso molto tempo. Ma c'erano anche molte pietre, che abbiamo preso con attenzione. Nonostante questo, abbiamo avuto una foratura... è complicato", ha continuato Carlos Sainz, che ha elogiato il lavoro del suo rivale in una tappa molto complicata per la meccanica.

Lo spagnolo ha detto di aver cercato di dare il massimo e si è congratulato con il nove volte campione WRC per il lavoro svolto a bordo della Hunter: "Sono andato abbastanza veloce, il più veloce possibile, ma, ad essere onesti, Loeb ha fatto una tappa super".

Quando gli è stato chiesto se partire dietro al suo rivale sarà un vantaggio per lui, ha risposto che è meglio aspettare e vedere se può avere una speciale un po' più rilassata: "Oggi ha aperto e ha dato la paga tutti, vediamo domani. Aspettiamo e vediamo se possiamo avere una tappa più rilassata".