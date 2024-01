Dakar | Auto, Tappa 7: Loeb vince e prova la rimonta su Sainz

Al termine della Dakar 2024 manca ancora una settimana di gara e Sébastien Loeb ha deciso di non darsi per vinto. Il pilota del team Bahrain Raid Xtreme ha vinto la Tappa 7 andata in scena oggi, che ha portato la carovana da Riyadh ad Al Duwadimi.

Il pilota del team BRX Prodrive ha letteralmente dominato l'intera tappa, rimanendo in testa per gran parte dei 460 chilometri cronometrati di cui era composta la prova odierna. Grazie a questo risultato, Loeb è riuscito non solo a vincere la terza tappa in questa 46esima edizione della Dakar, ma anche a ridurre in maniera considerevole il suo ritardo dal leader della classifica generale Carlos Sainz.

Loeb, al termine della prova, ha preceduto Lucas Moraes al volante della prima Toyota GR Hilux T1+ per poco più di 7 minuti. Il podio di tappa è stato completato da Nasser Al-Attiyah, compagno di marca di Loeb e pilota ormai dedicato ad aiutare il 9 volte iridato WRC nella rincorsa a quella che sarebbe la prima vittoria assoluta alla Dakar di Séb.

Carlos Sainz, leader della classifica generale, ha deciso di gestire il suo vantaggio, arrivato a quasi mezz'ora dopo la seconda parte della Tappa di 48 Ore, ma ora diminuito di un terzo dopo la tappa odierna. Il madrileno di Audi Sport ha perso poco più di 10 minuti da Loeb e ora il suo margine è sceso a 19 minuti.

Loeb, per certi versi, può recriminare per aver scelto di prendere una penalità di 15 minuti prima della Tappa di 48 Ore. Senza la penalità sarebbe a 4 minuti dalla leadership, ma è altresì vero che avrebbe potuto avere meno possibilità di partire in buona posizione 2 giorni fa e a recuperare diversi minuti su Sainz.

Sainz, quarto, ha preceduto di appena 6 secondi Guerlain Chicherit sulla prima Toyota GR Hilux T1+ del team Overdrive Racing. Il francese continua a essere autore di un'ottima Dakar, il migliore della squadra dopo il tremendo ritiro di Yazeed Al Rajhi mentre si trovava in testa alla classifica generale.

Mathieu Serradori ha invece perso una grande occasione per chiudere a podio la tappa e provare addirittura a vincerla perdendo minuti importanti tra il penultimo e l'ultimo intermedio della tappa. Il pilota del team Century Factory Racing ha chiuso fuori dalla Top 5, ma continua a essere tra i primi 10 nella classifica generale.

Vaidotas Zala, settimo con la prima MINI John Cooper Works DKR è settimo davanti a Seth Quintero. Lo statunitense del team Toyota Gazoo Racing era partito forte nella prima fase della tappa e sembrava poter essere in grado di lottare per portare a casa la prima tappa alla Dakar nella classe Ultimate delle Auto, invece ha perso progressivamente terreno sino a chiudere ottavo davanti a Denis Krotov (Overdrive Racing) e a Giniel De Villiers (Toyota Gazoo Racing).

Giornata da dimenticare per Mattias Ekstroem, il quale ha dovuto attendere l'aiuto del compagno di squadra Stéphane Peterhasel per aggiustare un guasto meccanico a una sospensione sulla sua Audi RS Q e-tron ufficiale e riprendere la tappa. Questo lo ha portato a perdere diverse ore e, di conseguenza, anche la Top 10 della classifica generale. Con lo svedese tagliato fuori per un posto di prestigio nella classifica generale, ora Sainz potrà contare su 2 compagni di squadra che potranno aiutarlo in caso di bisogno. Loeb, lo ricordiamo, ha Al-Attiyah a dargli manforte.

Giornata molto difficile anche per M-Sport, che dopo pochi chilometri dal via ha dovuto prendere nota del ritiro di Nani Roma, fermato anche lui da un guasto meccanico. Il team, all'esordio alla Dakar, ha capito che la strada sarà molto lunga per arrivare al 2025 pronta per lottare con i migliori della classe.

Per quanto riguarda la classifica generale, Carlos Sainz comanda le operazioni con un vantaggio di 19 minuti esatti sul primo degli inseguitori, Sébastien Loeb. Ottimo terzo Lucas Moraes con la prima Toyota GR Hilux T1+, ma staccato di oltre un'ora dal madrileno dell'Audi. Il primo privato in classifica è Guillaume De Mevius (Overdrive Racing), quarto, davanti a Giniel De Villiers con la seconda Hilux ufficiale.

Dakar 2024 - Auto - Classifica generale dopo la Tappa 7