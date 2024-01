Dakar | Al-Attiyah: "Sospensioni il punto debole della Hunter"

La settima tappa della Dakar 2024 ha visto l'ennesima vittoria di Sébastien Loeb, che ha conquistato la sua 26esima vittoria nella storia della corsa più veloce del mondo. Il francese ha costruito un vantaggio incredibile dopo aver concluso la giornata, in cui ha tagliato più di dieci minuti da Carlos Sainz, lasciando il divario tra i due in testa a meno di venti minuti, qualcosa che potrebbe essere tagliato in un piccolo dettaglio.

Tuttavia, il francese ha potuto contare su un ottimo aiuto, quello di Nasser Al-Attiyah, che ha sofferto molto per due forature all'inizio della prova speciale di 483 chilometri. Un errore nella riparazione di uno dei pneumatici ha fatto sì che l'incidente si ripetesse, e si è dovuto fermare poco dopo per risolvere definitivamente i problemi al braccio della sospensione posteriore destra.

Nonostante tutto, il qatariota è riuscito a piazzarsi terzo durante la giornata e ha spiegato tutto ciò che ha dovuto affrontare: "Abbiamo avuto due forature e, dopo la seconda, la macchina è diventata di nuovo instabile. Poi ci siamo accorti che un braccio della sospensione posteriore si era rotto. È un punto debole di questa vettura che dovremo migliorare. Tutto sommato, siamo arrivati tra i primi tre, il che è un buon risultato".

Photo by: A.S.O. #200 Nasser Racing Prodrive Hunter: Nasser Al-Attiyah, Mathieu Baumel

Un altro di quelli che è stato molto veloce è stato Lucas Moraes, un brasiliano che ha ereditato l'auto di Nasser Al Attiyah e che è terzo in classifica generale, con opzioni per tutto, anche se con un'ora di ritardo da Carlos Sainz: "È stato molto difficile, siamo stati la terza macchina ad aprire la pista per la maggior parte della tappa, e sulle rocce avevamo a malapena una ruota a cui appoggiarci".

"E a 50 chilometri dall'arrivo, abbiamo subito una foratura lenta e abbiamo deciso di continuare e finire la tappa con lo pneumatico, quindi mi scuso con la squadra, ma penso che sia stata la cosa giusta da fare", ha detto il pilota della Toyota. "Siamo qui, con sette tappe alle spalle. L'obiettivo è lottare per il podio e credo ancora nella vittoria, quindi continueremo a lottare e ad attaccare".