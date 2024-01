Dakar | M-Sport, KO tecnico. Roma: "E' una sensazione che odio"

La Dakar 2024 di Nani Roma si è concluso prematuramente, quando stava affrontando la seconda settimana di gara in Arabia Saudita dopo un giorno di riposo. Lo spagnolo era appena fuori dalla top ten della classifica generale, ma un guasto meccanico alla sua Ford lo ha costretto a ritirarsi al suo ritorno in una competizione che ama molto.

Dopo lo sfortunato incidente che lo ha costretto a dire addio, ha parlato con i media al bivacco Al Duwadimi e ha detto che dover abbandonare è una sensazione che odia, ma "fa parte del gioco" in questo sport. L'atleta di Folgueroles ha detto che è stato "spiacevole", anche se spera di continuare dopo essere rientrato nella Dakar Experience.

"Tra un po' vi dirò e sapremo le informazioni, ma è chiaro che si tratta di un problema molto serio al motore, perché altrimenti non saremmo qui, ve lo assicuro", ha detto il pilota catalano.

"L'unica soluzione è cambiare il motore per continuare, ed è quello che faremo per domani, continuare e imparare, fare chilometri e finire questa Dakar, in un altro modo, ma speriamo di finirla".

"Provo una sensazione spiacevole. È una sensazione che odio davvero, questa sensazione quando ti succede qualcosa, che per fortuna o purtroppo mi è già successo in passato", ha spiegato Nani Roma. "Ora, quando stavo entrando qui nel bivacco, è stato molto spiacevole, ma fa parte del gioco, di questo sport, è quello che ha e bisogna accettarlo".

Photo by: A.S.O. #210 Ford M-Sport Ford Ranger: Nani Roma

"Con tanti anni di gare di questo tipo, si impara ad accettarlo. È un po' triste per la squadra perché anche il mio compagno di squadra si è ribaltato, è una brutta giornata per noi, ma fa parte del gioco, della Dakar e delle corse, anche se nella vita, vi assicuro, ci sono cose molto più importanti", ha detto con molta compostezza.

Lo spagnolo ha anche fatto un bilancio di quella che è stata la prima settimana, e ha ricordato che essere presente nel campo per correre, è stato già un trionfo dopo la sua malattia: "Per me è stata una prima settimana molto positiva. Come vi ho detto fin dall'inizio, tutto ciò che sarebbe arrivato da quel momento in poi sarebbe stato un bonus, è una vittoria, qualcosa di bello anche se ci sono situazioni come questa".

"Penso che abbiamo fatto una gara molto solida, molto complessa. Vi assicuro che alcune situazioni non sono state facili", ha proseguito. "La squadra ha imparato molto e credo che in futuro valuteremo molto quest'anno. L'intelligenza della squadra nel venire qui con un progetto come questo per imparare, non è facile da trovare al giorno d'oggi".

"Bisogna valutare molto lo sforzo di Ford Performance e M-Sport, un bilancio così positivo e felice", ha espresso il catalano. "Questa sensazione spiacevole che mi dà molta rabbia e non mi piace affatto fa parte del gioco. La vita a momenti e la Dakar, lo sapete tutti, è molto dura e ti mette in crisi in un minuto. È quello che è successo oggi".