Dakar | Loeb: "Non voglio usare l'aiuto di Al-Attiyah"

La settima tappa della Dakar 2024 ha permesso a Sébastien Loeb di conquistare la sua 26esima vittoria di tappa nella storia della corsa più dura del mondo, ma oltre a questo, il pilota francese è riuscito a ridurre la distanza in classifica generale da Carlos Sainz, e il distacco tra i due è ora sceso a 19 minuti.

Il francese è riuscito a raccogliere una bella vittoria, anche il suo rivale ha assicurato di aver battuto "tutti", e quando è sceso dalla macchina, dopo l'accoglienza che i suoi meccanici e ingegneri gli hanno riservato al bivacco Al Duwadimi dopo 483 chilometri cronometrati, ha parlato del duello che avrà contro lo spagnolo, e ha preferito non dover ricorrere all'aiuto di Nasser Al-Attiyah.

Il qatariota ha già fatto sapere che, se dovesse aiutare il suo compagno di squadra nella struttura Prodrive a ottenere il suo primo trofeo Touareg, lo farebbe, quindi è stato chiesto al pilota del Bahrain Raid Xtreme: "Non voglio usare l'aiuto di Nasser [Al-Attiyah]. Se mi fermo e lui deve aiutarmi, allora qualcosa non va bene per noi".

"Spero di non averne bisogno, ma se ci sono tre forature e lui è vicino, ovviamente il suo aiuto sarà utile", ha commentato un Sébastien Loeb che ha anche spiegato come è andata la prova speciale in cui ha battuto tutti i suoi avversari di oltre sette minuti, anche se la cosa essenziale è battere il pilota dell'Audi, cosa che gli piace molto.

Photo by: A.S.O. #203 Bahrain Raid Xtreme Prodrive Hunter: Sebastien Loeb, Fabian Lurquin

"Mi piace sempre combattere contro Carlos [Sainz]. So che è molto forte e molto motivato, quindi non è facile batterlo", ha detto. "Ho cercato di spingere sempre, ma senza prendere troppi rischi nella parte più difficile. Volevo prendermi cura delle gomme, tranne alla fine, dove ho spinto molto sulle rocce perché mancavano pochi chilometri".

"Per il resto siamo stati cauti, perché c'erano molte trappole nel roadbook, molte navigazioni e incroci in cui avremmo potuto perdere molto tempo", ha commentato Sébastien Loeb, che ha anche definito il vantaggio raccolto nei confronti dello spagnolo come qualcosa di "buono", e spera di continuare nello stesso modo in cui ha fatto nella settima tappa.

"Naturalmente è positivo, cerchiamo sempre di spingere, di recuperare tempo, e oggi, fortunatamente, ha funzionato. Speriamo che continui così, si fa sempre la stessa cosa", ha detto. "Si cerca di fare delle buone tappe. Qui tutto può andare da una parte o dall'altra in qualsiasi momento.

"Bisogna rimanere concentrati, fare una buona navigazione e stare un po' al sicuro nelle sezioni complesse per poter proseguire in quelle più vantaggiose/facili. Oggi ha funzionato e speriamo che continui così", ha detto il gallo a proposito di ciò che lo attende.