Dakar | Al-Attiyah: "Arrivo su 3 ruote? Non avevo più scorta!"

La gara più dura del mondo porta i piloti ad affrontare sfide inimmaginabili, come finire una tappa su tre ruote nel deserto dell'Arabia Saudita. È quello che ha fatto Nasser Al Attiyah nella terza prova speciale del Rally Dakar 2024, dove è arrivato alle due ore di maratona di assistenza ad Al Salamiya con solo tre pneumatici e danni ingenti al suo Hunter Prodrive.

Il qatariota era molto fiducioso in una dichiarazione rilasciata a Motorsport.com durante il giorno precedente in cui assicurava che sarebbe stato lui a conquistare la vittoria per avvicinarsi al record storico ora detenuto da Stéphane Peterhansel e Ari Vatanen, ma non ha potuto certificarlo a causa di gravi problemi alla sua auto.

Dopo aver terminato la prova speciale di 438 chilometri, ha ricevuto l'aiuto del suo equipaggiamento britannico per riparare il veicolo e ha dichiarato: "Oggi è stata una buona giornata fin dall'inizio, poi abbiamo avuto due forature nelle gomme. Abbiamo deciso di non spingere molto negli ultimi cento chilometri, ma negli ultimi 30 abbiamo avuto la terza foratura".

Photo by: Red Bull Content Pool #200 Nasser Racing Prodrive Hunter: Nasser Al-Attiyah, Mathieu Baumel

"Abbiamo scelto di continuare perché non avevamo la ruota di scorta", ha continuato il qatariota, campione del mondo in carica e campione uscente del mitico evento in Arabia Saudita. "La macchina ha subito parecchi danni, ma è tutto a posto, siamo in assistenza e ora i meccanici la ripareranno, non ho problemi".

Nasser Al Attiyah è stato in alcuni momenti in testa alla tappa, anche all'ultimo punto di riferimento conduceva la classifica con 22 secondi di vantaggio su Lucas Moraes, che poco dopo ha approfittato del suo problema per aggiudicarsi la vittoria della prova speciale con il veicolo che ha ereditato. Da parte sua, il pilota della Prodrive è sceso al quarto posto e ha perso quasi due minuti.