Dakar | Moto, Tappa 3: Quintanilla batte Barreda, Branch resta 1°

Ogni volta il nome che vince la tappa è diverso, ma per ora la Dakar 2024 è stata a forti tinte Honda in questi primi giorni di gara. Nella terza tappa, infatti, è arrivata l'affermazione di Pablo Quintanilla, che per la Casa giapponese è già la terza in appena quattro giornate. La settima in carriera alla Dakar per il pilota sudamericano.

La tappa odierna, che prevedeva 438 km cronometrati tra Al Duwadimi ed Al Salamiya, è stata particolarmente combattuta, con i primi quattro che si sono presentati sul traguardo finale separati tra loro da meno di due minuti, lasciando fino all'ultimo il dubbio di chi sarebbe stato ad imporsi.

Come detto, a spuntarla alla fine è stato il cileno della Honda, che ha preceduto di 1'38" un Joan Barreda che quindi è andato vicinissimo a firmare la sua prima affermazione in sella alla Hero, dopo la sua lunghissima parentesi alla Honda (nella generale però "Bang Bang" paga oltre 20 minuti perché ieri ne ha rimediati otto di penalità per aver infranto un limite di velocità). Ma quella di oggi è stata una speciale che sembra aver premiato i piloti di maggior esperienza, perché è ricomparso tra i migliori anche il vincitore dell'edizione 2023, l'argentino Kevin Benavides, che ha chiuso terzo a 1'46" con la sua KTM.

Nel gruppetto che ha battagliato per la vittoria poi c'era anche Ricky Brabec, quarto a 1'57" con la sua Honda. E' stata buona però anche la giornata del leader della classifica generale Ross Branch, che con la sua Hero ha badato soprattutto a stare lontano dai guai, piazzandosi quinto a 4'04" dal vincitore. Nella classifica assoluta, dunque, è riuscito ad incrementare leggermente il suo margine nei confronti del diretto inseguitore, l'altro cileno José Cornejo, che lo segue a 4'11" dopo avere chiuso la speciale con l'ottavo tempo a 5'20", favorito anche da 4'22" di abbuoni.

Il pilota del Botswana deve proprio guardarsi le spalle dallo squadrone HRC, che occupa tutte le posizioni comprese tra la seconda e la quinta nella generale. Alle spalle di Cornejo troviamo infatti Brabec a 5'08", seguito da Quintanilla a 11'16". Ma ha fatto un bel balzo in avanti anche Adrien van Beveren, che ora occupa la quinta piazza, seppur distanziato di 21'16". Discorso che vale anche per Kevin Benavides, che ora è il primo tra i piloti KTM in sesta posizione, appena 16" più indietro.

Anche oggi bisogna registrare degli abbandoni importanti in questa categoria: il primo è stato quello di Sam Sunderland, tradito da un problema tecnico accusato dalla sua GasGas dopo appena 11 km. Il due volte vincitore della Dakar ha provato a riparare il guasto per oltre tre ore e mezza, poi si è dovuto arrendere all'evidenza che la sua gara fosse finita.

Out anche Sebastian Buhler, con il pilota della Hero che è stato vittima di un incidente dopo 360 km. Il tedesco, che ha ricevuto i primi soccorsi da Toby Price e Skyler Howes, era cosciente e muoveva tutti gli arti, ma era piuttosto dolorante alla schiena. Per questo è stato trasportato in ospedale in elicottero per essere sottoposto ad un check-up completo.

Una volta giunti al traguardo, Howes e Price si sono visti restituire il tempo che hanno passato al fianco di Buhler, con l'americano che quindi è salito al settimo posto di tappa, staccato di cinque minuti dal vincitore. A ridosso della top 10 invece l'australiano, che con gli abbuoni ha chiuso a 8'05" da Quintanilla.

Sfortunato anche Mason Klein, che nelle primissime fasi della tappa era stato il più veloce, mostrando ancora una volta il potenziale crescente della Kove. La moto cinese però, proprio come ieri, ha continuato a mostrare anche le sue lacune di affidabilità, costringendolo a fermarsi per ben due volte per delle riparazioni. Per lui quindi questa Dakar sta diventando un vero e proprio calvario.

Tra gli italiani brilla ancora una volta Paolo Lucci, 25° di giornata con la KTM del Bas World Racing, con un ritardo di 27'12". Poco più indietro la Fantic di Tommaso Montanari, accreditato del 33° tempo a 37'02".

Quad: primo centro per Giroud, ma diventa leader Varga

E' stata una giornata di grandi cambiamenti nella gara riservata ai Quad. Per prima cosa, bisogna registrare il ritorno alla vittoria di Alexandre Giroud. Il trionfatore delle ultime due edizioni della Dakar ha avuto la meglio per appena 18" su Manuel Andujar in una speciale che è stata davvero serratissima.

Per l'argentino si tratta della 11° affermazione di tappa in carriera alla Dakar, che lo pone appena fuori dal podio all-time della categoria, sul quale lo precedono Ignacio Casale a quota 23, Marcos Patronelli con 18 e Nicolas Cavigliasso con 12.

Guardando alla classifica generale, è stata una giornata piuttosto complicata per l'ex leader Marcelo Medeiros: il brasiliano ha incassato 28 minuti di ritardo e quindi è arretrato al terzo posto. A comandare la classifica, dunque, ora è Juraj Varga, oggi terzo a 6'17", anche se Andujar è nella sua scia, distanziato di appena 1'21". Medeiros invece paga 14'52".

Più distanziato Giroud, che è a 22'13", anche se ben 15 di questi minuti sono stati accumulati a causa di penalità. Dunque, il francese deve rimanere uno degli osservati speciali. Va segnalato poi che il vincitore del Prologo, l'argentino Francisco Moreno, non ha preso il via in questa tappa dopo i problemi tecnici accusati ieri.

Dakar 2024 | Classifica generale Moto dopo la Tappa 3