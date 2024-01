Dakar | Penalizzati Quintanilla e Barreda, tappa Moto a Benavides

La terza prova speciale della categoria moto della Dakar 2024 era composta da 438 chilometri cronometrati, nei quali si sapeva che i piloti avrebbero incontrato molte difficoltà. Tuttavia, sono riusciti a raggiungere il traguardo di Al Salamiya per godere delle due ore di assistenza da parte dei loro meccanici, con Pablo Quintanilla come leader, anche se la situazione è cambiata poco dopo.

L'organizzazione ha annunciato una serie di penalità che hanno colpito i primi due classificati, sia il pilota cileno della Honda che il suo ex compagno di squadra, Joan Barreda, che sono scesi rispettivamente dal 1° e 2° posto al 7° e 15° posto. Kevin Benavides ha quindi vinto la prova speciale e questo dà motivo all'argentino della KTM di credere nelle sue possibilità di ripetere la vittoria dello scorso anno se riuscirà a ridurre i 20 minuti che paga nei confronti del leader della classifica generale, Ross Branch, pure lui finito nell'elenco dei penalizzati come Ricky Brabec (entrambi però hanno pagato solo un minuto).

A quanto pare, e come riferito in sala stampa ai media, tra i quali c'era Motorsport.com, Pablo Quintanilla ha superato un limite di velocità di 30 km/h, ed è arrivato a toccare gli 84 km/h, per cui è stato sanzionato di sei minuti. Nel caso dello spagnolo della Hero, la penalità è stata di dodici minuti, quindi molto più dolorosa, dal momento che in una zona di neutralizzazione ha guidato a 85 km/h e nell'altra a 98 km/h.

Gli organizzatori della corsa hanno rilasciato un breve comunicato: "Pablo Quintanilla, annunciato come vincitore della tappa odierna davanti a Joan Barreda e Kevin Benavides, non è riuscito a conquistare la sua settima vittoria di tappa. Il cileno, così come Barreda, Brabec e Branch, tra gli altri, sono stati penalizzati per eccesso di velocità durante la tappa".

"La vittoria va quindi a Kevin Benavides, seguito da Brabec e van Beveren. L'argentino debutta così nel tabellone delle vittorie di tappa di questa edizione, centrando l'ottava in carriera ed eguagliando Sam Sunderland ed Alfie Cox, leggenda della KTM... il cui figlio Bradley è stato anch'egli beccato dai radar nel Rally 2. Nella generale, Branch mantiene la leadershio, con 3'11'' su Cornejo e 5'08'' su Brabec", prosegue la nota.

Dakar | Classifica generale Moto aggiornata dopo la Tappa 3