Dakar | Auto, Tappa 3: la prima di Moraes. Al Rajhi nuovo leader

Arriva anche il primo segnale di Toyota Gazoo Racing. Nella terza tappa della Dakar 2024, quella che ha portato da Al Duwadimi ad Al Salamiya, il team ufficiale della Casa giapponese ha portato a casa il primo successo grazie all'equipaggio formato da Lucas Moraes e Armand Monleon.

Il brasiliano, dopo il podio all'esordio colto da esordiente nel 2023, è stato uno dei due piloti scelti da Toyota per sopperire all'addio di Nasser Al-Attiyah e oggi ha ripagato velocemente la scelta fatta pochi mesi fa.

Moraes ha preso la vetta della tappa al chilometro 404 dei 438 cronometrati, sprintando nell'ultimo tratto fatto da un fondo insidioso perché reso scivoloso dalle pietre e dal terriccio. Questo è bastato per avere la meglio sulla prima Audi RS Q e-tron al traguardo, quella di Mattias Ekstroem.

Lo svedese del team ufficiale di Ingolstadt ha chiuso al secondo posto per appena 9 secondi, indice di quanto sia stata tirata la tappa odierna. Per il momento le vetture vincitrici delle tappe sino a ora disputate in questa Dakar sono state due: l'Audi RS Q e-tron e la Toyota GR Hulix T1U. Due macchine realizzate con filosofie molto differenti, ma altrettanto competitive, sintomo del buon equilibrio prestazionale trovato nella classe maggiore della categoria Auto.

Terzo posto per Yazeed Al Rajhi. Questo piazzamento, a soli 69 secondi dal vincitore di tappa e al contemporaneo sesto tempo di Carlos Sainz, è molto importante perché gli permette di superare proprio il madrileno dell'Audi e issarsi in vetta alla classifica generale delle Auto. Il saudita, inoltre, è il primo pilota privato in classifica di tappa e nella generale: se dovesse riuscire a mantenersi regolare per tutte le tappe restanti, Al Rajhi sarà un pilota da tenere d'occhio non solo per il podio, ma anche per la vittoria.

Nella giornata di ieri Nasser Al-Attiyah aveva dichiarato: "Domani vincerò io!". Oggi il qatariota di Prodrive ha fatto di tutto per mantenere la parola data, restando in testa alla tappa fino al chilometro 404, poi però Moraes, con la sua ex vettura, lo ha superato sul più bello. La stessa cosa hanno fatto anche Ekstroem e Al Rajhi, relegato Nasser al quarto posto davanti a Romain Dumas, ottimo quinto con la Toyota GR Hilux del team Rebellion Racing. Al-Attiyah, però, è stato rallentato anche da una foratura alla posteriore sinistra avvenuta a qualche chilometro dalla fine della tappa, arrivando al traguardo su tre ruote.

Carlos Sainz, come detto sesto di tappa, ha perso la vetta della classifica generale, ma si trova comunque a soli 29 secondi da Al Rajhi e domani potrebbe già provare a riprendersi il trono che ha ceduto oggi dopo un avvio meno brillante rispetto a quello di ieri. Molto bene il solito Mathieu Serradori, miglior pilota del team Century Racing, settimo davanti alla terza Audi RS Q e-tron ufficiale, quella di Mister Dakar, Stéphane Peterhansel.

Il lituano Benediktas Vanagas, pilota del team Toyota Gazoo Racing Baltics, è salito al nono posto davanti a Vaidotas Zala, con la prima MINI John Cooper Works gestita dal team X-Raid Arijus. Giornata molto difficile per Seth Quintero, giovane di belle speranze di Toyota Gazoo Racing, oggi ben al di fuori della Top p10 e staccato di quasi 23 minuti dal vincitore di tappa, il compagno di squadra Moraes.

Peggio ha fatto Sébastien Loeb, poco più lento di Quintero. Il francese, 9 volte campione del mondo Rally, ha perso il podio nella classifica generale per via della difficile tappa conclusa oggi. Ben tre le forature che lo hanno rallentato e gli hanno fatto perdere tempo prezioso.

Per quanto riguarda la classifica generale, Yazeed Al Rajhi è salito in vetta con un margine di 29 secondi su Carlos Sainz, mentre al terzo posto c'è la seconda Audi RS Q e-tron ufficiale di un Mattias Ekstroem eccellente in questo avvio di Dakar. Grazie alla vittoria odierna, Lucas Moraes (Toyota Gazoo Racing) è salito al quarto posto con un ritardo di poco inferiore ai 10 minuti, mentre la Top 5 è completata da Nasser Al-Attiyah, ora miglior pilota Prodrive dopo le difficoltà di Loeb vissute oggi.

Sesta posizione per Stéphane Peterhansel, il quale sta piano piano risalendo la china, mentre Mathieu Serradori è settimo con la prima Century davanti a Romain Dumas. Sébastien Loeb è crollato il nona piazza, staccato di 25 minuti da Al Raljhi. Chiude la Top 10 Vaidotas Zala.

Dakar 2024 - Tappa 3 - Classifica generale