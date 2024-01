Dakar | Sainz: "Ho quasi capottato dietro a Ekstroem!"

La terza tappa del Rally Dakar 2024 sarebbe stata caratterizzata dal tipo di maratona con due ore di assistenza che l'organizzazione aveva stabilito, quindi i piloti erano consapevoli di non poter rischiare troppo. Un piccolo errore potrebbe portare a un incidente, e ciò significherebbe che tutte le possibilità di vincere il trofeo Touareg rimarrebbero nella sabbia dell'Arabia Saudita.

Per questo motivo, il leader della classifica generale Carlos Sainz si è dato da fare per evitare che la sua avventura nella gara più dura del mondo finisse. Lo spagnolo non è mai stato in testa alla prova speciale, ma è rimasto tra i più veloci, tenendo sempre d'occhio i suoi rivali, ma non è riuscito a contenere l'attacco dell'eroe locale, Yazeed Al Rajhi, che ha strappato la testa della gara di 29 secondi.

Photo by: Audi Communications Motorsport #204 Team Audi Sport Audi RS Q e-tron E2: Carlos Sainz, Lucas Cruz

Una volta terminato il percorso cronometrato di 438 chilometri, lo spagnolo ha dichiarato: "Non è stata una tappa perfetta per me, ho perso circa cinque minuti, poi stavo andando veloce, ma poi mi sono trovato dietro Mattias [Ekstrom] e ho quasi ribaltato la macchina. Abbiamo forato e ci siamo dovuti fermare per resettare il rilevatore di impatto e un paio di cose".

Carlos Sainz ha ceduto il comando del Rally Dakar 2024 a favore del pilota saudita, che si trova di fronte a una delle sue più grandi opportunità, in quanto ha gli strumenti con un veicolo collaudato nel deserto del suo Paese.

Il miglior piazzamento di Yazeed Al Rajhi in tutta la sua carriera in questo evento è un terzo posto nel 2022, oltre a quattro vittorie di tappa, ma l'anno scorso è stato secondo nel campionato mondiale Rally-Raid e spera di avere una stagione che gli faccia scalare un'altra posizione.