SBK | Van der Mark rinnova con BMW per il 2025

La griglia di partenza del Mondiale Superbike per il 2025 inizia a prendere sempre più forma e stavolta è BMW a definire i propri piani: Michael van der Mark ha rinnovato anche per la prossima stagione, rinnovando così la fiducia per il quinto anno consecutivo. L’olandese affiancherà il già confermato Toprak Razgatliolu, per una line-up completa, almeno per quanto riguarda la formazione ufficiale.

Proprio con van der Mark BMW ha centrato il primo successo dal rientro in veste ufficiale, a Portimao nel 2021 l’olandese ha trionfato in condizioni particolari, salendo sul podio in altre tre occasioni. Il nativo di Gouda ha avuto un percorso complicato nel suo periodo con la Casa di Monaco, caratterizzato da infortuni che l’hanno tenuto a lungo lontano dalle gare.

"Sono molto, molto felice e onorato di continuare con BMW”, afferma Michael van der Mark parlando del rinnovo con il marchio tedesco. “Sono davvero felice che, soprattutto dopo i due anni difficili, abbiano ancora fiducia in me e credo che i risultati di quest'anno mostrino dei miglioramenti. Sono molto contento di come lavora la squadra, di come funziona la BMW M 1000 RR e di come la stiamo ancora migliorando. Quindi è fantastico poter rimanere. Questo mi dà anche molta fiducia per il resto della stagione. Sono pronto a continuare a costruire il nostro slancio e ad essere ancora più pronto per il prossimo anno”.

Anche Marc Boners, BMW Motorrad Motorsport Director, esprime il proprio entusiasmo per la conferma dell’olandese: “Siamo molto contenti di avere Toprak Razgatlioglu e Michael van der Mark, due piloti di assoluto livello, nel nostro factory team per il Campionato Mondiale Superbike 2025. Entrambi hanno dimostrato negli ultimi anni di appartenere ai migliori e formeranno un potente duo sulla nostra BMW M 1000 RR nella prossima stagione”.