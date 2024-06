Misano rinnova l'accordo con il Mondiale Superbike fino al 2029

Il Misano World Circuit ospita questo fine settimana la Superbike e, in occasione del quarto appuntamento della stagione 2024, è stato annunciato il rinnovo tra l’impianto e il campionato. Le derivate di serie torneranno così sulla pista romagnola per altri cinque anni. Il round di Misano è garantito fino al 2029, come risultato dell’accordo firmato con Santa Monica SpA e si consolida così il rapporto che dura ormai dal 1991, primo anno in cui il Mondiale Superbike è approdato sulla riviera romagnola.

Il Round di Misano è uno dei più attesi e apprezzati da piloti e appassionati, che coniugano l’adrenalina in pista con il relax delle spiagge e delle temperature miti proprio nel cuore della Motor Valley italiana. La Superbike è ritenuta fondamentale anche dal punto di vista turistico, con un indotto economico importante, stimabile sugli oltre 30 milioni di euro, stando all’indagine condotta da Trademark Italia. Contribuiscono anche il grande spettacolo in pista e la presenza di marchi e piloti italiani che danno lustro al territorio.

Gregorio Lavilla, Direttore Esecutivo del WorldSBK, è entusiasta del rinnovo dell'accordo: “Siamo entusiasti di continuare la nostra lunga relazione con il Misano World Circuit. Il Round dell'Emilia-Romagna è un evento fondamentale per il WorldSBK, noto per i suoi fan appassionati e l'eccellente organizzazione. Questa estensione fino al 2029 riflette il nostro impegno a portare gare di livello mondiale in questa sede storica. Attendiamo con ansia molti altri anni di gare emozionanti e momenti memorabili qui a Misano”.

Gli fa eco Giovanni Copioli, Presidente FMI: “Il binomio fra WorldSBK e MWC fa parte della storia di questa competizione, arricchitasi quest’anno col debutto del mondiale per pilote. La FMI plaude a questo accordo che garantisce un grande evento sportivo al nostro Paese e che produce effetti significativi nell’alimentare la passione per il motorsport nelle nuove generazioni. Abbiamo sempre più giovani pilote e piloti che si appassionano e gli eventi generano entusiasmo e costruiscono il nostro futuro”.

Andrea Albani, managing director Misano World Circuit, esprime la propria soddisfazione per il rinnovo: “I grandi eventi come il WorldSBK alimentano il volano dell’interesse per il motorsport e allo stesso tempo dello sviluppo di una filiera lunga e articolata, a cui abbiamo dato sempre più valore. Le occasioni quindi si moltiplicano: appuntamenti commerciali, test delle case produttrici, incremento del network di imprese a MWC Square sono l’effetto positivo e concreto, fino all’organizzazione di ITS Maker per formare professionisti di qualità e utili alle aziende. Il rinnovo fino al 2029 genera sicurezze e quindi ottimismo fra gli imprenditori del nostro mondo”.