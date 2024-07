SBK | Redding: "Bautista spesso da centro classifica, si comporta come un bambino"

Scott Redding ed Alvaro Bautista non sono in buoni rapporti. In passato, i due hanno già avuto qualche scambio verbale. L'ultimo prossimo capitolo del duello tra Redding e Bautista è stato aperto durante il recente weekend WSBK di Misano. Nel suo intervento con i media, il campione del mondo ha parlato chiaramente di ciò che pensa della situazione in BMW e non ha messo in buona luce il britannico, che sta cercando di portare la BMW al successo dal 2022.

Finora, però, l'ex pilota della Ducati ha vissuto più momenti negativi che positivi, mentre Toprak Razgatlioglu si è subito armonizzato con la BMW, ha già vinto sei gare ed è attualmente in testa al campionato.

"Mi aspettavo che Toprak fosse veloce con la BMW", osserva Bautista, aggiungendo: "Quando ho guidato dietro le BMW negli anni precedenti, mi sono reso conto che la moto non aveva problemi fondamentali. Dall'esterno sembrava una buona moto".

"Per me il problema non era la moto. Il problema erano i piloti", ha specificato Bautista, che ha classificato Razgatlioglu come un pilota di punta, mentre ha considerato gli altri piloti BMW nella media: "Il livello degli altri piloti non è sufficiente per essere davvero veloci".

Tuttavia, ha difeso Michael van der Mark. "Ha avuto molti infortuni in un breve lasso di tempo. Ha un buon potenziale, ma non è riuscito a dimostrarlo a causa degli infortuni", afferma Bautista.

Ma non ha una parola buona da dire su Redding invece, anche se il britannico ha già festeggiato dodici vittorie nella sua carriera in WSBK. "Scott è arrivato in Ducati quando erano molto avanti. Ma nella sua seconda stagione con la Ducati, stava già faticando di più. C'è differenza tra guidare una moto molto buona e una moto su cui devi lavorare", ha detto Bautista, prendendosela con Redding.

"Se si confronta Redding con Toprak, diventa subito chiaro che Toprak è di gran lunga il pilota migliore", afferma Bautista condividendo la sua chiara opinione e continua: "Riguarda tutti i settori, non solo la guida vera e propria. Riguarda anche il modo in cui si lavora e quello che si dice fuori dalla pista (ride, ndr)".

"Toprak è più concentrato come pilota. Questo è importante. L'atteggiamento è importante. Redding a volte è forte, ma altre volte no", confronta il Campione del Mondo Superbike.

Alvaro Bautista, Aruba.It Racing - Ducati Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Le dichiarazioni di Bautista lasciano indifferente Redding

Abbiamo chiesto a Redding di commentare le parole di Bautista. "Sì, sono stato messo al corrente da alcune persone. Non so quale sia il suo problema", ha spiegato Redding a Motorsport.com.

"Nella sua carriera è stato molto spesso un pilota da centro classifica. Non so, è ovvio che non gli piaccio a causa di questo dibattito sul peso. Ma a me non interessa", osserva Redding, aggiungendo: "Si sta comportando come un bambino".

Redding si è ripetutamente scontrato con Bautista negli ultimi anni. "Non mi devono piacere tutti i piloti contro cui corro", chiarisce Redding, che ricorda il periodo in cui Bautista faticava con la Honda: "Non ha detto cose del genere quando la situazione si era ribaltata e lui correva con la Honda e faceva fatica".

Dopo una strana stagione di debutto in Superbike con la Ducati e molte vittorie ad inizio stagione, Bautista è passato a sorpresa alla Honda alla fine del 2019. "Aveva la moto migliore e ha cambiato. Ora che la situazione è di nuovo diversa, sta cercando di prendersela con gli altri. È un po' infantile e immaturo per un padre ed un uomo adulto fare commenti del genere", ha detto Redding.

Redding preferirebbe che Bautista presentasse la sua opinione in uno scambio diretto. "Parla sempre e solo di me sui media perché sa che al momento faccio fatica ad ottenere buoni risultati", ha detto il britannico, infastidito dal comportamento del suo predecessore e successore alla Ducati.

Scott Redding, Bonovo Action BMW Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Redding contrattacca: "Qual è la sua scusa?"

Quando Redding è entrato in Ducati nella stagione 2020, ha trovato una Panigale V4R una moto buona, ma non ancora particolarmente equilibrata. Cosa ha da dire il britannico sulla teoria secondo cui la Ducati era la migliore moto del Campionato Mondiale Superbike in quel momento?

"Direi che era una buona moto, ma ero anche uno dei piloti più pesanti in gara. L'anno precedente lui non era riuscito nemmeno a rimanere in sella. Qual è la sua scusa? Che era così veloce all'epoca che avrebbe potuto guidare con due dita nel naso", ha detto Redding.

Nella stagione 2020, Redding è stato il principale sfidante del campione del mondo Jonathan Rea e ha tenuto aperto il campionato fino al finale di stagione a Estoril. "Direi che ho fatto un buon lavoro. Ho passato due anni a lottare per il titolo contro alcuni dei migliori piloti del campionato mondiale Superbike. All'epoca lui era a centro gruppo", ha concluso.