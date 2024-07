SBK | Toprak cade in allenamento: contusioni alla gamba destra

La pausa del Mondiale Superbike non ha giovato a Toprak Razgatlioglu, che è caduto durante un allenamento. Il pilota BMW si è procurato diverse contusioni alla gamba destra e questo non gli permetterà di prendere parte ai BMW Motorrad Days in programma questo fine settimana.

L’evento promozionale si terrà dal 5 al 7 luglio a Monaco di Baviera, ma vedrà l’assenza del pilota di punta del mondiale delle derivate di serie. Toprak dovrà infatti concentrarsi sul recupero, che dovrà essere efficace e rapido in vista delle gare in programma questo mese. In un calendario che ha visto le prime quattro gare spalmate in cinque mesi, ora arriva una doppietta.

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Non il momento migliore per Toprak per farsi male: la prossima settimana, infatti, si terrà il round di Donington, a cui farà seguito quello di Most. L’incidente è avvenuto proprio in concomitanza con la prime delle tre doppiette che quest’anno il calendario presenta. Ad ogni modo, in previsione dell’impegno richiesto nelle prossime due settimane, Razgatlioglu sta cercando di recuperare il prima possibile.

Lo conferma BMW stessa, annunciando il forfait ai Motorrad Days e rassicurando sulle cure che sta facendo il pilota turco per tornare in pista al meglio della sua forma: “Toprak ha avuto una caduta in allenamento questa settimana, che gli impedisce di partecipare ai Motorrad Days. Ora si sta concentrando sul recupero, a una settimana dalla doppietta di Donington e Most. Ha avuto delle contusioni importanti alla gamba destra e ora sta ricevendo le cure”.