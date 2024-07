SBK | Ecco gli orari tv di Sky e TV8 del round di Donington

A distanza di un mese dall’ultimo round disputato, la Superbike torna in azione e lo fa sullo storico tracciato di Donington, che dà avvio alla prima di una doppietta estiva. In Gran Bretagna si rinnova la sfida mondiale fra Alvaro Bautista e Toprak Razgatlioglu, separati da 21 punti in campionato.

È il turco della BMW ad arrivare a Donington da leader del campionato, dopo una stratosferica tripletta conquistata a Misano dove ha battuto il rivale della Ducati, apparso più in difficoltà. Ma la sfida è apertissima e il campione del mondo in carica si presenta al tracciato inglese forte dei due successi conquistati lo scorso anno in Gara 1 e in Gara 2, contro la vittoria in Superpole Race di Toprak.

Attenzione particolare allo stato di forma con cui arriverà Razgatlioglu a Donington: una caduta in allenamento gli ha provocato contusioni alla gamba destra. La sua presenza non è mai stata messa in dubbio, ma probabilmente non sarà al 100% della forma. Sarà un’occasione per gli altri? I primi a volerne approfittare saranno Andrea Iannone e Danilo Petrucci. Il portacolori Goeleven è alla caccia della prima vittoria in Superbike, mentre l’alfiere Barni ha ottimi ricordi di questa pista, essendo salito sul podio in Gara 2 lo scorso anno. Sarà da vedere anche la condizione fisica del ternano, che a Misano ha lottato contro il dolore a seguito del brutto infortunio in motocross.

Proveranno a essere della partita anche gli altri avversari, tra Kawasaki con Alex Lowes e Yamaha con Andrea Locatelli, in questo momento il pilota di punta della Casa di Iwata. Jonathan Rea cercherà invece il riscatto sulla pista di casa: il suo avvio di stagione con la R1 è stato tutt’altro che semplice e davanti al suo pubblico proverà a dare una svolta al 2024, che lo vede in grande difficoltà.

L’intero round di Donington verrà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208), mentre le due gare lunghe si potranno vedere anche in chiaro su TV8. Attenzione agli orari, perché l’ora di fuso in Gran Bretagna posticiperà il tutto.

Orari TV Sky Sport MotoGP (canale 208)

Venerdì 12 luglio

11:20-12:05 – WorldSBK FP1

12:20-13:00 – WorldSSP FP

16:00-16:45 – WorldSBK FP2

17:00-17:40 – WorldSSP Superpole

Sabato 13 luglio

12:00-12:15 – WorldSBK Superpole

15:00 – WorldSBK Gara 1

16:15 – WorldSSP Gara 2

Domenica 14 luglio

12:00 – WorldSBK Superpole Race

15:00 – WorldSBK Gara 2

16:15 – WorldSSP Gara 2

Orari tv TV8

Sabato 13 luglio

15:00 – WorldSBK Gara 1

Domenica 14 luglio

14:00 – Superpole Race (differita)

15:00 – WorldSBK Gara 2