SBK | Perché Redding sembra vicino alla fine dell'avventura con BMW

La seconda stagione di Scott Redding nel Mondiale Superbike con la BMW si sta rapidamente trasformando in una grande delusione. Dopo non aver ottenuto punti a Barcellona, Redding ha ottenuto un misero bottino di sette punti nell'ultimo round di Misano. Questo lo colloca al 15° posto nella classifica piloti prima del round di casa, a Donington Park, questo fine settimana.

Redding ha affrontato il round di Misano sapendo che Toprak Razgatlioglu è in procinto di passare alla BMW nella prossima stagione e, senza sorpresa, è stato interrogato dai media sull'imminente arrivo del pilota turco nella squadra.

"È stata una sorpresa per me, come per tutti gli altri", ha detto Redding al sito ufficiale della SBK a proposito del passaggio di Razgatlioglu dalla Yamaha alla BMW. "Non so quale sia il suo contributo. È un mistero per me quando guardo il suo stile di guida".

Il passaggio di Razgatlioglu alla BMW avrà senza dubbio delle conseguenze sul futuro di Redding. Il contratto biennale del pilota britannico con la casa bavarese scade quest'anno, anche se esiste un'opzione di prolungamento che scade a metà luglio. Tuttavia, non è così semplice che Redding decida semplicemente se rimanere o andarsene. Molto probabilmente si tratta di un'opzione a due vie.

È difficile immaginare che Redding rimanga per il 2024, soprattutto in considerazione di quanto sia stato esplicito sulle carenze dell'attuale pacchetto M1000RR, cosa che si pensa lo abbia reso impopolare tra i vertici BMW.

La situazione è simile a quando Redding guidava la poco competitiva Aprilia in MotoGP nel 2018. Le sue difficoltà con la moto sembrano aver influito sulla sua motivazione. Probabilmente non gli piacerebbe essere il compagno di squadra di Razgatlioglu. Ma, se dovesse lasciare la BMW, ci sono poche alternative valide che gli permetterebbero di rimanere nel paddock del Mondiale SBK.

Naturalmente, la partenza di Razgatlioglu lascia un posto libero alla Yamaha. Ma non si capisce perché la squadra gestita da Crescent Racing dovrebbe scegliere un Redding non in forma quando ha già dichiarato di preferire una promozione dall'interno. Il pilota del Team GRT Yamaha, Dominique Aegerter, in particolare, ha vissuto finora un'ottima stagione di debutto nel Mondiale.

Inoltre, le dimensioni di Redding sono sempre state uno svantaggio quando si parla di velocità massima, un settore in cui la Yamaha R1 già fatica.

Oltre alla Yamaha, ci sono poche altre squadre competitive che potrebbero avere dei posti vacanti. Un ritorno in Ducati, dopo la sua estromissione a favore di Alvaro Bautista, sembra dubbio. È probabile che la Kawasaki rimanga con i suoi attuali piloti. La Honda invece è ancora lontana dal poter vincere delle gare.

Redding farebbe bene a prendere in considerazione un passaggio al MotoAmerica, dove ci sono diversi team supportati dal marchio per i quali potrebbe correre. Negli ultimi anni, piloti del calibro di Danilo Petrucci e Loris Baz hanno gareggiato in questa serie, ma non sono riusciti a conquistare il titolo, dimostrando che il livello non è da sottovalutare.

Un trasferimento in America rappresenterebbe un nuovo inizio per Redding, offrendogli la possibilità di lottare nuovamente per le vittorie, oltre ad essere finanziariamente redditizio. Anche sua moglie Jacey è americana. Se c'è un aspetto negativo, potrebbe essere la minore sicurezza delle piste americane, anche se Redding ha esperienza di questo tipo di circuiti grazie alla sua stagione nella British Superbike.

Sarebbe una perdita per la SBK se Redding se ne andasse dopo solo quattro stagioni, essendo uno dei personaggi più carismatici e schietti della serie. Ma d'altra parte, vedere il trentenne lottare per rimanere a malapena nei punti è un peccato.

Il round di Donington di questo fine settimana segnerà il primo anniversario del primo podio di Redding per la BMW. Con l'opzione di rinnovo del contratto che scade nel weekend successivo a Imola, potrebbe essere l'ultima occasione per salvare la partnership.