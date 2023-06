SBK | A Donington Pirelli va “sul soft” con il nuovo asfalto

Donington Park ospita questo fine settimana il sesto round del Mondiale Superbike, le derivate di serie tornano sulla pista che è stata teatro della primissima gara della sua storia ormai più di 30 anni fa, nel 1988. Quest’anno però il tracciato presenta una novità: per la prima volta in più di 20 anni è stato riasfaltato e questo comporta delle scelte particolari per Pirelli, che in Gran Bretagna corre ai ripari.

Il fornitore unico di pneumatici ha deciso di andare sul sicuro e porta a Donington quasi esclusivamente soluzioni di gamma, ad eccezione della posteriore di sviluppo SCX B0800 utile a proseguire il lavoro di confronto con la SCX di gamma. L’impegno sarà ad ogni modo meno gravoso per Pirelli, che nonostante l’attenzione verso la novità del 2023 non dovrà far fronte alle esigenze della Supersport 300, che in Gran Bretagna non corre.

I piloti del mondiale Superbike avranno a disposizione un totale di 68 pneumatici, 28 anteriori e 40 posteriori. Per quanto riguarda l’anteriore, sono confermate le soluzioni di gamma di riferimento, ovvero la media SC1 e la dura SC2, già disponibili in tutti i round disputati quest’anno. Ciascun pilota avrà a disposizione 9 pezzi di SC1 e 8 di SC2.

Per quanto riguarda il posteriore invece, i piloti potranno usare le soluzioni già viste in azione negli ultimi round: la super morbida SCX di gamma (8 pezzi a pilota) e la sua alternativa di sviluppo SCX-A in specifica B0800 (6 pezzi a pilota) per continuare il confronto diretto tra le due opzioni. Terza possibilità, ma non meno importante, è quella offerta dalla morbida SC0 (8 pezzi a pilota) che è stata proprio l’opzione più usata nel round del British Superbike corso a maggio. Infine, solo per Superpole e Superpole Race, c’è la extra soft SCQ.

Giorgio Barbier, Direttore Racing Moto, dichiara: “La novità di quest’anno a Donington è senz’altro il nuovo asfalto. La riasfaltatura sembra aver reso più uniforme la superficie ed aver ottimizzato il drenaggio in caso di pioggia, ma al contempo è aumentata anche l’abrasività. Anche se un nuovo asfalto costituisce sempre un’incognita importante per i costruttori di pneumatici, in questo caso siamo abbastanza sereni perché i feedback dei piloti del British Superbike, campionato monogomma Pirelli, che hanno corso qui a maggio sono stati molto positivi”.

“In particolare, è stato apprezzato l’incremento importante di grip e la maggiore omogeneità della superficie e i risultati si sono visti anche in termini di tempi visto che sono stati realizzati molti nuovi giri record, in alcuni casi anche con miglioramenti notevoli. Per contro, il nuovo asfalto sembra essere più aggressivo e questo potrebbe fa diventare la SC0 posteriore una soluzione chiave perché più resistente rispetto alla SCX, non per altro è stata infatti la più utilizzata dai piloti del BSB. Mi aspetto comunque che, se ci saranno le condizioni metereologiche adatte, anche i piloti del WorldSBK possano far vedere tempi molto interessanti”, conclude nella nota diramata da Pirelli.